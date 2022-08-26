Как белье влияет на нашу судьбу

Белье выдаёт тайные мысли и намерения человека; его сексуальность и готовность к отношениям. Так что белье надо выбирать осознанно. Думать о любви. Нужна ли она вам?

Какое на вас белье? Это неприличный вопрос, но ответить надо только себе. И многое станет ясным. Белье не видят под одеждой; его видят только самые близкие люди обычно. Но нижнее белье имеет влияние на события жизни, на судьбу, оно символизирует наше тайное отношение к себе. Истинное отношение. Белье - оно нательное, нижнее. Оно символизирует подсознание, где хранятся все наши секреты. Даже секреты от самих себя. Белье говорит о том, чего мы ждём от жизни. А часто вы получаем то, что ждём, - не на словах, а глубоко в душе.

Белье нужно выбирать осознанно

Одна женщина начала сильно стареть. Силы покидали ее, работа не ладилась, не было новых идей и энергии для их воплощения. Однажды муж сказал ей шутя: ты, мол, перешла на белье для пенсионеров? Действительно, женщина стала носить чёрные трусы с высокой талией, вроде штанишек. И закрытый хлопчатобумажный лифчик, дешёвый и удобный. Ей захотелось комфорта, тепла и надоело тратить на изящные нательные вещи деньги. Ведь никто не видит. Зато удобно.

Умная дама задумалась и поняла: она стала покупать такое белье как защиту. Защиту от собственных желаний, - отношения с мужем давно были формальными. Их ничто не связывало. Не было интимной жизни уже несколько лет.

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Но разводиться нет смысла; жизнь налажена, все так удобно устроено… Лучше не дергаться и доживать свою жизнь с этим человеком. Который стал как родственник… Изменять мужу женщина не хотела; подсознательно она постаралась сделать себя непривлекательной. Поставить на себе крест постаралась. Превратиться в старуху. И организм послушно последовал приказу подсознания; приказу, которое отдавало белье. Белье - это символ. А символ влияет на нас...

Под самой красивой и дорогой одеждой может быть не очень-то хорошее белье. Да что там, настоящие лохмотья, как у одной женщины, разодетой в шелка и виссон. Она упала в обморок, ей стали оказывать помощь, это было в душном вагоне. Сняли платье и ужаснулись тому, что увидели: нищенка постеснялась бы надеть такие штопанные и рваные застиранные тряпки… Женщина была очень жадной. Она пускала пыль в глаза своими нарядами, но в душе была скаредной и скупой. И жила только жаждой наживы, хотя всем жаловалась на то, что не может найти свою любовь.

Белье выдаёт тайные мысли и намерения человека; его сексуальность и готовность к отношениям. И отношение к себе. Чистое белье, новое и не самое дешёвое, - нормальная самооценка, как минимум. Иногда под строгим костюмом скрываются надежды на романтическое приключение; белье об этом расскажет! А иногда, наоборот, под легкомысленным нарядом надета буквально броня из плотно облегающих панталон, прочного закрытого бюстгальтера… Удобное белье выдаёт человека со спокойным темпераментом, практичного и знающего себе цену, неважно, дорогое оно или не очень. А слишком изящный и неудобный «нательный гардероб» указывает на мятущуюся натуру, которая ищет счастье, да не может найти пока. Неуютное белье - это символ внутреннего неуюта. И некоторых проблем в личной жизни.

Если кардинально сменить «нижний гардероб», подсознание получит новый импульс и новую программу. Но сначала надо подумать, чего вы на самом деле хотите; какова ваша цель? Что происходит в вашей личной жизни сейчас и чего вы жаждете в душе? И вот тогда уже подбирайте себе трусики и остальные части интимной одежды. Которая, кстати, считалась магической издревле; это наша защита и одновременно символ наших желаний. Даже у эскимосок были меховые трусики. Они не только согревали, но и увеличивали привлекательность, приманивали любовь, хранили от злых и завистливых взглядов… Набедренная повязка с узорами и узелками была одновременно и могущественным амулетом, защитой самого сокровенного.

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Так что белье надо выбирать осознанно. Думать о любви. Нужна ли она вам? Признаёте ли вы свою привлекательность или хотите «уйти в монастырь»? И о здоровье надо думать, конечно. И о том, чего вам на самом деле хочется? Тогда выбор белья может изменить вашу жизнь к лучшему…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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