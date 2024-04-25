Как бессознательное решение «болеть» побеждает решение «быть здоровым»

В психиатрии и психотерапии существует внегласное «правило трети». Это правило касается в большей степени неврозов, которые не являются следствием другого более тяжелого психического расстройства у одного и того же пациента.

Может быть невротическая депрессия, которая возникла по причине какой-то психологической травмы. А может быть депрессия, которая сопровождает течение шизофрении, или депрессия после перенесенного инсульта или инфаркта. Или может начаться тревожное расстройство с паническими атаками после переживания стресса. А может быть последующее тревожное расстройство с теми же паническими атаками при нарушении работы щитовидной железы (при тиреотоксикозе, гипотиреозе), или при возрастных изменениях в головном мозге (сосудистые или органические деменции).

Выгоды, которые человек получает от своей болезни

Так вот, правило трети работает именно для неврозов, и звучит примерно так:

1/3 часть пациентов выздоравливает полностью при проведении качественной психотерапии, либо при лекарственном лечении, либо при сочетании психотерапии и медикаментов;

при проведении качественной психотерапии, либо при лекарственном лечении, либо при сочетании психотерапии и медикаментов; 1/3 часть пациентов получают значительное улучшение своего состояния, и далее пациент способен справляться со своим состоянием самостоятельно;

своего состояния, и далее пациент способен справляться со своим состоянием самостоятельно; 1/3 часть пациентов не выздоравливает и не получает никакого улучшения состояния;

Понятно, что в случае психических расстройств органической, эндокринной, травматической, интоксикационной природы работают другие законы развития и лечения болезни.

Психолог сталкивается на своем приеме в основном именно с невротическими пациентами /клиентами. Я часто пользуюсь помощью врачей с целью назначения легкого медикаментозного лечения, либо процедур физиотерапии. Эти меры позволяют быстро снять остроту симптомов, и пациент быстрее и более комфортно входи в процесс эффективной психотерапии. Однако, несмотря на все усилия, некоторые пациенты так и не избавляются от своих неврозов. Опытный психолог или психотерапевт уже на первом приеме достаточно точно может определить какова вероятность выздоровления конкретного пациента.

Интересно, почему же некоторые пациенты не излечиваются? Что же им мешает избавляться от трудностей, которые собственно и привели их к психологу? Почему лечиться хочет, но не прилагает усилий к своему выздоровлению? Почему он на самом деле не мотивирован на выздоровление?

Одна из основных причин - рентные установки, связанные с болезнью. Рентные установки - это те выгоды, которые человек получает от своего состояния. При глубинном анализе картины болезни оказывается, что болеть на данный момент для этого человека выгоднее, чем быть здоровым. А многие «болеют» месяцами, и даже годами.

Например, панические атаки по причине своей яркой картины очень хорошо привлекают внимание к себе окружающих: мужа, жены, родственников, врачей. Особенно тогда, когда другими способами обратить это внимание на себя не получалось. Если в семье вдруг зазвучала тема развода, то вдруг начавшиеся панические атаки удерживают вторую половину от необдуманных решений и действий. Ведь социальная установка в обществе гласит: «Больных не бросают! Если человек заболел, его надо жалеть и лечить!»

Кроме этого, болезнь заставляет окружающих сочувствовать больному, ограждать его от работы, освобождать от интимных и других обязанностей, позволять не принимать важного решения, которое «больной» должен был принять накануне, будучи здоровым. Часто «болезнь» призвана наказать близких за какие-то пригрешения. Ведь муж, жена или свекровь начинают активно бегать по врачам, нервничать, не спать ночью вместе с «больным». Или свекровь начинает чувствовать себя виноватой из-за болезни невестки (ведь у невестки всегда найдутся поводы за что-нибудь «наказать» свекровь).

Эти механизмы включаются в психике бессознательно. Человек намеренно не формирует у себя невроз. Бессознательное срабатывает быстрее, чем сознательно человек поймет что происходит. Иногда невроз становится единственным инструментом выживания в социуме, сохранения целостности личности, получения необходимых эмоциональных инвестиций, заботы, жалости.

Если человек избавляется от этого невроза, то он теряет все выгоды от него. Поэтому психика цепко держится за симптомы, не желая расставаться с ними. И получается, что на сегодня бессознательное решение «болеть» побеждает решение «быть здоровым». Этот механизм работает и при формировании некоторых соматических заболеваний. В этом случае речь идет о психосоматике.

При работе с неврозами всегда очень важно прояснить все возможные выгоды, которые человек получает от болезни. Это уже 50% успеха на пути к выздоровлению. Вторые 50% достигаются путем выработки заменителей получения этих выгод. Т.е. выгоды надо проработать. Если человек находит другие пути получения выгод (того, что ему не хватает) и при этом не использует болезнь, то симптомы исчезают и пациент выздоравливает. На выработку этих других путей и способов получения желаемого и направлена психотерапевтическая работа.опубликовано econet

Автор Александр Кашин