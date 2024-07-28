Как быстро и надолго запомнить что угодно? 5 ключевых техник

Хорошая память необходима человеку в повседневной жизни - в быту и на работе. Что уж говорить про школьников и студентов, которые должны усваивать большие объемы разноплановой информации. Существуют полезные техники, которые помогают тренировать память и надолго запоминать важные сведения.
Приходите вы в магазин за солью, уходите с двумя полными пакетами еды. Но без соли. Бывало? У меня - да. Кто из нас может похвастаться исключительной памятью? Наверное, у каждого случалось такое, когда неожиданно вылетает из головы чье-то имя, ценное событие, дело по плану. Конечно, нужно вести ежедневники, записывать важные идеи и задачи. Но и это может подвести: ведь надо не забыть открыть ту самую страницу. И вообще блокнот не оставить дома.
Такие приемы помогают улучшить долговременную память и даже увеличить ее объем. Это - разные способы с использованием понятных для конкретного человека ассоциаций, логических связей, фантазий.
Да, мнемонические техники требуют начальных усилий и образного мышления. Но помогают прочно запомнить все самое важное. Часто это остается в памяти до конца жизни.
Вот, например, варианты мнемонических техник:
Зарифмовать можно что угодно: правило, список, важную информацию. Вот примеры известных мнемонических рифмовок:
Суп сварить,
Увидеть маму,
Соль купить,
Статья про память,
Взять заказ,
Сестре звонить,
Капли в глаз,
Спорт не забыть.
Например, вам нужно купить в магазине молоко, соль, яблоки, оливковое масло. Берем первые буквы из этих слов и составляем слово МЯСО. Этот способ можно применить к любому списку.
Техника пересекается с предыдущей. Очень знакома многим из нас. Подходит для длинных перечней, для изучения последовательностей. Нужно взять первые буквы слов и придумать новые, которые начинаются с этих же букв. Так, чтобы получилась осмысленная фраза.
Например, как мы выучили последовательность цветов в радуге?
Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.
А как насчет последовательности планет Солнечной системы? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мне очень понравилась вот эта фраза:
Мишка Вышел За Малиной - Юра Смог Удрать Низиной.
Этот прием - еще более творческий, но может сильно выручить, если вам нужно экстренно запомнить большой объем информации с конкретными данными. А под рукой нет ни ручки с блокнотом, ни телефона.
Допустим, вы вышли на улицу погулять с собакой и стали невольным свидетелем какого-то происшествия. Вам нужно запомнить количество участников, номер машины, иные подробности. Попробуйте прямо на месте объединить все сведения в связный рассказ. Приведу пример.
Тут я вижу в магазине краску оттенка охры (ОХР - буквы на номере машины). Продавщица сказала, что осталось только 3 тюбика. Ну три так три, хоть сыр натри. (3 - первая цифра в номере) А пальцев-то у меня 5. (5 - вторая цифра в номере). Поэтому мне надо столько же - только пятерню. (5 - третья цифра в номере) Хорошо, куплю, что есть. Так и вспомнился 98-й год. (номер региона на номере) Время дефицита. И вот стоишь в очереди по 4 часа. (4 участника)
Это - реальный пример (с измененными данными), когда мне нужно было запомнить все сведения по одной подозрительной машине. Такой рассказ в голове можно проговорить несколько раз, и дома сразу выписать все цифры.
Думаю, этот прием понравится кинестетикам. Потому что не всем подходит запоминание через словесные образы. Многим легче выучить с помощью рисования.
Использовать нужно очень простые символы. Буквально пиктограммы. Так кинестетику гораздо легче выучить, например, стихотворение. Нашла этот пример:
Однажды, в студёную зимнюю пору → Снежинки, сугроб
Я из лесу вышел; был сильный мороз. → Несколько ёлочек и изображение градусника, на котором —30.
Гляжу, поднимается медленно в гору → Гора и стрелка наверх
Лошадка, везущая хворосту воз. → Изображение лошадки и вязанки дров.
Попробуйте такой способ, например, с ребенком. Наверняка ему понравится.
Мой любимый способ для запоминания. Необходимо связать в голове предмет, человека, любое сведение с определенным явлением или словом.
Расскажу на личном примере. Когда мы переехали в новую квартиру, то я долго путала клавиши на выключателе: где ванная, а где - туалет? Казалось бы, мелочь, но мне не нравилось, что постоянно перещелкиваю. И вот однажды пришло в голову: "Чистота - превыше всего". Клавиша для ванной комнаты была выше остальных. Больше я ни разу не ошиблась.
С помощью ассоциаций можно запоминать фамилии, события, предметы и т.д. Например, вас знакомят с Иваном Русаковым. Имя можно сразу связать с персонажем русской сказки, запомнив подходящую деталь образа (допустим, у этого Ивана - светлые кудрявые волосы, голубые глаза, добродушное лицо и т.д.) А фамилию связать с зайцем, обратив внимание, например, на бегающие глаза собеседника.
На самом деле их очень много, но начинать лучше с более простых. В частности, впоследствии вы сможете использовать техники, разработанные восьмикратным чемпионом мира по памяти - Домиником О'Брайеном. Я читала его книгу, но впечатления остались двоякие. Скажем так, нужно быть настоящим фанатом тренировки памяти, чтобы использовать эти техники.
В частности, О'Брайен предлагает запоминать номера телефонов, присваивая каждой цифре определенную букву. Помните, как было на кнопочных телефонах? На каждой цифре - несколько букв.
Их нужно выучить и использовать наиболее подходящие для составления слова. Цифре 1 можно сразу присвоить букву самостоятельно (допустим, А). Сможете расшифровать номер телефона? Бах шил Ю.
Мне такой способ кажется чересчур сложным. Но, наверное, это - просто дело практики. Чем больше тренироваться, тем лучше будет получаться.
Думаю, большинство моих читателей наверняка знает о кривой забывания. Впервые о ней заговорил немецкий психолог Герман Эббингауз - в 1885 году. Поэтому ее часто называют кривой Эббингауза.
Суть заключается в том, что какой бы прекрасной ни была память у любого человека, он будет забывать информацию с определенной скоростью.
Самая сильная потеря происходит в первые 20 минут: из памяти исчезает 40% информации! А в течение первого часа забывается половина. Иначе бы наш мозг был постоянно перегружен потоками ненужных сведений. Он стремительно избавляется от лишнего почти с самого начала, оставляя только ключевое. И чем дальше, тем медленнее идет процесс забывания. Если ничего не повторять, то даже через месяц мы все еще будем помнить около 20% полученной информации.
Зная о кривой забывания, вы можете существенно улучшить запоминание, если будете использовать метод интервального повторения. Это - очень актуально для студентов и преподавателей, а также для всех, кто учится и работает.
Через какие интервалы необходимо повторять изученный материал:
Когда я работала репетитором по английскому языку, то неоднократно повышала квалификацию для работы с младшими школьниками. И невероятно эффективным оказался метод Total Physical Response (TPR). Этот метод основан на использовании двигательной активности ребенка при запоминании нового материала. Разработал профессор психологии - Джеймс Ашер.
Я очень активно использовала TPR на занятиях с детьми. Позже обнаружила, что метод отлично работает и со взрослыми. А все дело в том, что чем больше органов чувств и движения задействовано в учебе, тем быстрее и прочнее запоминается новый материал.
Примеров могу привести множество, потому что я была и остаюсь большой поклонницей TPR. Самое простое:
Когда ребенок изучает части тела, то нужно их использовать. Оптимально - с помощью подвижной песни. Просто встаем, включаем видео и повторяем.
Также отлично пополняется словарный запас по глаголам, ведь большинство из них можно легко изобразить:
Метод TPR подходит не только для изучения иностранных языков. Он помогает запомнить важную информацию из любой сферы. Особенно, если добавить впечатлений.
Например, когда вы находитесь на мероприятии с множеством выступающих, старайтесь запомнить выражение лица спикера, его манеру говорить, жесты. Какая была погода за окном. Что вы чувствовали. Все это впоследствии поможет воспроизвести в памяти в разы больше информации, чем если бы вы сидели как пассивный слушатель.
А еще от себя добавлю: чувство юмора очень помогает усилить впечатления. И хорошо, когда есть возможность во время выступления делать какие-то движения. Хотя бы пальцами.
Я помню, как на методическом семинаре запоминала ответы преподавателя на реплики. Он говорил, а я кивала или мотала головой, склоняла ее набок, использовала жесты. Конечно, записи тоже вела. Но, усиливая впечатления и добавляя движения, вы запоминаете гораздо больше. Гораздо! Попробуйте!
Это актуально, когда нет возможности поставить что-то на паузу, а записать надо быстро. Я со студенчества владею некоторыми навыками стенографии, использую значки для целых слов. Однако и это не спасает, когда идет большой поток информации без остановки.
Что делать в таких случаях? Рисуйте схемы. Удобнее всего - так называемые интеллект-карты. Я познакомилась с ними пару лет назад, и с тех пор активно использую для визуальных заметок.
В центре листа обводите в рамку основную тему. От этой рамки отводите ветви, на которых записываете тезисно (в прямом смысле 1-3 слова) получаемую информацию.
Конечно, интеллект-карты не заменяют конспект. Но они дают наглядную картину и помогают восстановить в памяти самое основное.
Я рисую такие карты по книгам. Это позволяет быстро вспомнить, о чем я читала.
Абсолютно бесполезно выполнять какие-то упражнения для тренировки памяти, если сам образ жизни приводит к ухудшению всех когнитивных способностей. Какой толк в специальных приемах, если человек находится в состоянии умственного переутомления или нездоров? Это как пытаться реанимировать гнилое яблоко.
Что же является базовым для укрепления памяти:
Эта статья была посвящена тому, как запоминать быстрее и прочнее. Но память можно тренировать и без привязки к конкретной ситуации. Что лучше всего укрепляет память:
Человек, который не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать. М.Твен
Качественная литература расширяет границы сознания, улучшает память, образное и логическое мышление и другие когнитивные способности. Во время чтения вы невольно запоминаете разные детали, развиваете фантазию.
Этим способом активно пользовался Лев Толстой. Сейчас такой прием хорошо знаком писателям и сценаристам, когда они находятся в поиске свежих идей. Каждый день нужно видеть что-то новое, идти неизвестным маршрутом. Вы знали, например, что для собак это - обязательная составляющая для обучения? Возможно, вас покоробит, что я привожу сравнение с собаками. Но дело в том, что и в нас природой заложено постоянное исследование новых маршрутов. А мы заглушаем собственную природу, не прислушиваемся к ней.
Желаю вам отличного здоровья, запоминать молниеносно и надолго!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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