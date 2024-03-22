Как детство с токсическими родителями разрушает взрослую жизнь

Токсические родители оставляют негативный отпечаток не только на детстве своего ребенка, но и на его взрослой жизни. Какие психологические проблемы возможны у человека, выросшего в токсичной семье? И можно ли победить прошлое?

Первый опыт отношений мы получаем в родительской семье. Там же закладываются представления о себе, своих способностях и ограничениях. Этот опыт во многом определяет стратегии поведения и эмоциональные реакции во всех сферах жизни: семье, карьере, личностном развитии. Хорошо, когда родительская семья для человека становится опорой, формирует у него здоровые представления о любови, уважении и независимости.

Токсичные родители влияют на нашу взрослую жизнь

А что, если иначе? Что если близкие критиковали, нарушали границы, манипулировали? Такие отношения принято называть токсическими, и они здорово подтачивают уверенность в себе и вредят здоровью.

Признаки токсических отношений

Эмоциональная холодность . Чувства в таких семьях под запретом. Нельзя злиться, плакать, обижаться. Нельзя никому: ни родителям, ни детям. Фокус внимания, как правило, смещен на внешнее благополучие. Важно, чтобы ребенок был одет, обут, накормлен. Важно, чтобы о семье сложилось хорошее общественное мнение, поэтому огромное количество усилий направлено на поддержание фасада.

. Чувства в таких семьях под запретом. Нельзя злиться, плакать, обижаться. Нельзя никому: ни родителям, ни детям. Фокус внимания, как правило, смещен на внешнее благополучие. Важно, чтобы ребенок был одет, обут, накормлен. Важно, чтобы о семье сложилось хорошее общественное мнение, поэтому огромное количество усилий направлено на поддержание фасада. Противоречивое поведение и двойные послания. Согласованность в воспитании обычно отсутствует: папа устанавливает одни правила, мама – другие. И это еще полбеды. Бывает, что из уст одного родителя сначала вылетает разрешение на деятельность, а потом внезапно – запрет, одобрение какого-то поведения, а потом – наказание. Бывает, что родитель формулирует через речь одно послание, а через мимику и жесты прямо противоположное и это существенно усложняет ориентацию ребенка в системе правил.

Согласованность в воспитании обычно отсутствует: папа устанавливает одни правила, мама – другие. И это еще полбеды. Бывает, что из уст одного родителя сначала вылетает разрешение на деятельность, а потом внезапно – запрет, одобрение какого-то поведения, а потом – наказание. Бывает, что родитель формулирует через речь одно послание, а через мимику и жесты прямо противоположное и это существенно усложняет ориентацию ребенка в системе правил. Манипуляции, оскорбления и критика. Прямые просьбы отсутствуют, чтобы получить желаемое, близкие прибегают к манипулятивному общению, навязывая вину и чувство долга, зарождая страх и токсический стыд. Игнорирование человека и обиды – частая форма взаимодействия в таких семьях. Также, как и прямые оскорбления и едкая критика, прикрытая благими намерениями.

Нарушение личных границ. Физические и эмоциональные границы ценности не имеют. Родители могут вторгаться в любой момент, читать переписку ребенка, его дневники и записи, а затем передавать эту информацию другим людям. Часто ребенок в токсических семьях – контейнер, в него сливают ворох проблем, негативных эмоций и каких-то нюансов, которые ребенку на самом деле «противопоказаны», а иногда и требуют немедленного участия в разрешении сложностей. Токсические родители всегда лучше знают, как ребенку выглядеть, с кем дружить, где и чему учиться.

Физические и эмоциональные границы ценности не имеют. Родители могут вторгаться в любой момент, читать переписку ребенка, его дневники и записи, а затем передавать эту информацию другим людям. Часто ребенок в токсических семьях – контейнер, в него сливают ворох проблем, негативных эмоций и каких-то нюансов, которые ребенку на самом деле «противопоказаны», а иногда и требуют немедленного участия в разрешении сложностей. Токсические родители всегда лучше знают, как ребенку выглядеть, с кем дружить, где и чему учиться. Путаница в ролях. Достаточно частое явление в семьях с токсическими отношениями – коалиции. Детей привлекают «дружить» против папы или держать секреты от мамы. Родители могут использовать ребенка как средство связи при общении между собой, срывать на нем злость из-за конфликтов в паре. Нередко дети становятся родителями для своих взрослых, особенно если в семьях есть люди с зависимостями. Или роль взрослого, например, отца переходит ребенку с подачи матери, в случае если она обесценивает супруга, исключает его из жизни, инфантилизирует.

Достаточно частое явление в семьях с токсическими отношениями – коалиции. Детей привлекают «дружить» против папы или держать секреты от мамы. Родители могут использовать ребенка как средство связи при общении между собой, срывать на нем злость из-за конфликтов в паре. Нередко дети становятся родителями для своих взрослых, особенно если в семьях есть люди с зависимостями. Или роль взрослого, например, отца переходит ребенку с подачи матери, в случае если она обесценивает супруга, исключает его из жизни, инфантилизирует. Насилие. Все самое страшное происходит за закрытой дверью и вариаций здесь множество: жестокие физические наказания, отлучения от родных, помещение в закрытые шкафы и темные чуланы, эмоциональное давление, сексуальное насилие, которое может провялятся не только в непосредственных контактах, но намеках, прикосновениях.

Как токсические отношения в семье влияют на настоящее?

Детство закончилось, а последствия остались. Причем последствия одинаковы у совершенно разных людей, выросших в токсических семьях.

Уже взрослые дети в своем настоящем:

пытаются угадать, что такое «норма», сомневаются, что хорошо, а что плохо, ориентируются на нормы других людей;

испытывают трудности с построением личных отношений, делают выбор в пользу одиночества или наоборот, изо всех сил стараются быть рядом с кем-то, часто занимают позицию «жертвы» и гипер преданы своему агрессору, даже если жизнь уже не выносима;

безжалостно осуждают себя, им кажется, что они причина бед близких людей, испытывают постоянную вину, ищут одобрения и подтверждения значимости в семье и на работе. Если отношение других не столь положительное как хотелось, падают на дно самооценки;

испытывают сложности с распознаванием и предъявлением своих эмоций, бояться демонстрировать агрессию, «заедают» негативные переживания за счет чего набирают в весе;

часто не доводят дело до конца, энтузиазм быстро сменяется разочарованием и угасанием интереса, как правило у них много идей, но все проекты брошены на моменте реализации.

Как противостоять влиянию прошлого?

Необходимо признать, что с вами поступали жестоко и несправедливо. Этот шаг, при внешней простоте, сделать достаточно сложно. Взрослые дети испытывают гамму чувств к родителям, и гораздо легче порой сделать себя виноватым и плохим, лишь бы не сталкиваться со всем объемом затромбованных негативных переживаний. После эмоциональной бури предстоит работа по выстраиванию личных границ, развитию самоуважения и построению близких отношений.опубликовано econet

Автор Шияневская Инна

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