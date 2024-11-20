 Как формируется судьба

Жизненные сценарии, которые в нас вложили в детстве, связаны с нашими социальными ролями в перспективе. Роли эти либо позитивные, либо негативные. Например, ребенок начинает употреблять спиртное, как папа. Бывает, что роль связана с защитой семьи, родины, окружающей среды. Мы имеем право выбирать себе понравившуюся роль. Выходя из негативных сценариев и ролей, важно замещать их позитивными.

Мы отличаемся друг от друга не только генетически, но и информационной наполненностью. Природа дает нам интеллект и набор физических качеств, имеющих свой потенциал. Мы можем извлечь из них максимальную пользу или плыть с ними по течению. Этот выбор зависит от потребностей и врожденных волевых качеств особи, если они слабы, их необходимо развивать.

Формирование судьбы - это бессознательный жизненный сценарий

Однако при этом природа помещает нас в некую информационную среду, которая способна оказывать на нас мощное суггестирующее воздействие. Мы являемся невольными участниками событий внешнего мира от которого все мы так или иначе зависим и к которому непрерывно приспосабливаемся. Мир ежесекундно меняется и события непрерывно настают, даже если мы не делаем ничего.

Обозначим сразу, что есть люди, которые сознательно создают события, а есть те, кто приспосабливается к чужим жизненным сценариям. Некоторые события создает природа, а некоторые государственная машина, событийная линия или человеческое общество.

При этом у нас есть некий набросок нашей роли, прописанный нам с детства. Большая часть нашей роли передаётся нам по наследству от родителей, начиная от политических и религиозных предпочтений – заканчивая сексуальными. Они внушают нам, кто мы исходя из того, кто они. Рассказывают об окружающем мире опираясь на свое мировоззрение. Передают опыт, которым владеют.

Формирование судьбы

Иногда жизненные события напоминают кино, в котором нет возможности второго дубля. У каждого своя роль и свой жизненный сценарий. Мы бессознательно реализуем заложенную в нас информацию, полученную от внешнего мира, меняя этим себя, других людей и окружающую среду. Формирование судьбы - это бессознательный жизненный сценарий.

Жизненный сценарий

Жизненный сценарий — это постепенно разворачивающийся каскад событий, основанный на нашем выборе, характере, настроении, восприятии, поведении, поступках и т.д. Наш выбор в свою очередь основан на наших знаниях, стереотипах, привычках, желаниях. Желания наши бывают разными. Некоторые относятся к базовым потребностям и имеют инстинктивную природу (еда, безопасность, сон, секс). А другие основаны на высших целях, фантазиях, стратегиях, образах, привычках, иногда даже иллюзиях, которые мы почерпнули с детства.

Из двух лиц, например, вас будет тянуть к тому, которое похоже на лицо любимого родителя, так как именно с этим лицом возникнет масса теплых, нежных, положительных ассоциаций. Или иногда просто потому что оно более привычно. Хотя по факту на уровне личности качественнее может оказаться совсем другой человек. Но эхо прошлого уже повлияло на ваши предпочтения.

Жизненный план

Таким образом, существует некий жизненный план, который формируется еще в раннем детстве под влиянием родителей, близких людей, авторитетов и даже СМИ. Это психологический импульс, который бессознательно толкает нас навстречу судьбе. Мы зависим от того, что нам привычно, потому что в привычном мы находим «понятное для себя», даже если оно плохо влияет на нашу бытность.

Так мы можем наблюдать людей, выбирающих себе в пару беспечных, наркозависимых, использующих партнеров, вся радость которых крутится вокруг денег и препаратов. В сложных ситуациях эти люди ничего не хотят решать и делать. Они радостны и позитивны только пока вы даёте им то, что они хотят.

Такие партнеры доставляют радость тем, кто считал этот сексуальный типаж со своего родителя, образ которого детская психика идеализировала запомнив его беспечным, радостным, молодым, красивым, живущим в свое удовольствие человеком. То, что этот родитель не умел решать жизненных задач, брать на себя ответственность, зарабатывать и умер от передозировки наркотических препаратов оставив своих детей на волю случая, психика вытеснит в пользу уже закрепленного позитивного образа, где мама или папа красиво улыбались держали тебя на коленках и солнышко отсвечивало у них в волосах… Боже, как это было красиво… Как они были молоды… Как они были позитивны. То, что этот позитив полностью продиктован препаратами, ребенок ведь не осознает, как не в силах он понять, что родители глупы и безответственны.

В сложных случаях ребенок оказывался на руках у бабушки, так как переставал быть нужен, ввиду чего постоянно скучал за любимыми мамой и папой, постоянно их ждал… Отчего голод усиливался и радость видеть их свежими и веселыми была ещё более захватывающей.

Есть люди, живущие с партнерами, угождая им. Это тоже привычка с детства. Вы удивитесь, до чего доходит механизм некоторых токсичных семей. Тучная женщина, которая не работает и составляет себе рацион питания из лосося, микадо, печени трески, может при этом спокойно кормить своего высохшего от тяжёлой работы и «счастливой» семейной жизни мужа мивиной. И он, покорно благодаря за обед, проживет с ней всю жизнь. Это проблема низкой самооценки и привычки быть покорным, впитанной из семьи. Такой человек вероятно не верит, что бывает по-другому. Он привык подчиняться, угождать и не иметь своего мнения. Властная, тучная, эгоистичная женщина — это его сексуальный типаж. Он другого не знает ввиду закрытой психики (живущей строго в роли).

Так же есть люди, живущие с абьюзерами, реализующие мазохистический сценарий, который они почерпнули в детском возрасте. Постоянно чувствовать себя недостаточно хорошими, терпеть унижения, обесценивания, упреки, завышенные требования, а иногда и побои — для них привычное дело. Человек сначала сообщает им что они хороши, а потом, что вероятно недостаточно хороши, имеют недостатки… То гладит их, то пренебрегает ими… В общем, разворачивает сценарий «нелюбви» к которому они, чаще всего, привыкли с детства, поэтому удерживаются с такими токсичными партнерами довольно долго. Такой человек становится для них сексуально привлекательным.

Заслужить эту вечно ускользающую любовь, которой на самом деле нет, становится для них смыслом жизни… Любовь эта хронически недостижима, так как выбранный ими партнер обычно оказывается либо психопатом, либо абьюзером, который отыгрывает свои комплексы. Обычно такие избранники являются сексуальным типажом недолюбленного ребенка, не верящего в то, что он заслуживает любви.

И часто, даже когда он на самом деле получает любовь от нормального человека, он её игнорирует или отвергает. Плохо, когда взаимности нет — это знаем мы все. Но живущему в сценарии «недолюбленного», вместо того чтобы искать взаимную любовь, приходится довольствоваться манипулятивной техникой человека, реализующего что-то из его прошлого, к чему всё ещё сердце тянет по привычке. Возможно, чтобы завершить «незавершенный гештальт», доказав, наконец, бесчувственному родителю или тому, на кого проецирует психика, роль этого персонажа «я хороший» и получив от него тот долгожданный кусочек любви. Но там темно, и даже птицы не щебечут… Там, то любят… то не любят… то хвалят…то унижают… то дорожат… то вылизывают кого-то другого унижая вас и требуя от вас не ревновать и терпеть… Там холодно…Как было холодно в детстве… Потому что детство вас сюда и привело…

В мире множество разнообразных сценариев, которые разворачиваются в результате того, что нас запрограммировали ими в детстве. В свою очередь, незнакомое, не соответствующее сценарию, даже если оно лучше, часто не воспринимается психикой. Новое требует от нас осмысления и формирования нового механизма взаимодействия с миром, изменения своих стереотипов, убеждений и ценностей. Люди с ригидной психикой не склонны к изменениям вовсе. А с динамичной не всегда оказываются к ним готовы. Поэтому иногда застревают в деструктивных детских сценариях.

Выход: Главным шагом на пути выхода из сценария является его осознание. Осознание его причин и механизмов. Далее инстинкт самосохранения продиктует новые механизмы защиты и начнёт искать новые сценарии, которые так же нужно будет непрерывно осмысливать и анализировать. Сценарий не всегда плох или уродлив. Он может быть героическим, как у Жанны д’Арк, эпатажным, как у Мадонны, творческим и трагичным как у Курта Кобейна, созидающим, как у Стива Джобса, или просвещающим, как у Марьи Ивановны, которая вела у вас математику в 8-м классе.

Сценарии, прописанные в детстве, становятся тесно связаны с нашими социальными ролями в будущем. Роли могут быть позитивными и негативными. Плохо, когда ребенок становится лодырем или зависимым, как папа или сплетником и инфантилом, как мама. Но иногда роль связана с защитой семьи, родины, природы или даже вида. Роль придает смысл нашей жизни и прелесть в том, что мы сами можем выбирать себе понравившуюся. Выходить нужно из негативных сценариев и ролей, замещая их позитивными.

Антисценарий

Так же многие люди оказываются во власти антисценариев.

Позиция:

«Мой папа пил — поэтому я не буду пить ни капли».

С одной стороны, на первый взгляд, плохого в этом нет, но есть некая несвобода и крайность данной позиции. Она может вызывать напряжение и однажды вызвать компенсаторную волну обратного поведения. Она не “своя”. Она “чужая”. “Своя” она только если дается легко, приятна, понятна и не бросается людям как вызов или призыв.

Мама была фригидной и контролирующей, поэтому дочь демонстрирует себя крайне вызывающе, постоянно говорит с окружающими о сексе, не брезгует проституцией и всё это в её понимании - её богатая, великолепная сексуальность, которой не было у матери.

Родители вечно экономили — ребенок осуждает их за это, несмотря на то, что благодаря им у них теперь есть большой дом и достойный уровень жизни. Такой ребенок обычно любит вечеринки, может брать кредиты под бизнес, но он не экономит деньги и долг обычно растет. Он обращается к родителям, которых внутренне критикует за «неумение жить», и они дают ему в долг. Ребенок не умеет экономить. Он верит, что он особенный и создан для жизни на широкую ногу не понимая физико-математических и экономических законов природы.

Родители - трудяги закрепили негативную картину усталости и унылости существования в условиях заводских трудовых будней - ребёнок перенимает антисценарий «не хочу трудиться». Хорошо, если при этом ему хватает интеллекта создать пассивный доход. Иногда такое дитятко может сидеть на шее у тех же родителей трутнем или создавать долги.опубликовано econet.ru

Автор Светлана Борисова

Иллюстрации Филипп Ходас

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