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Как грамотно закончить разговор: 5 советов

Источник: vk.com 25 декабря 2024 6630
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Хотите научиться заканчивать “малые РАЗГОВОРЫ» не слишком неуклюже? В этой статье вы узнате 5 советов, которые помогут вам это сделать

Как грамотно закончить разговор: 5 советов

Элегантно завершить «малый разговор» на приеме или вечеринке может быть непростым делом.  Вам нужно успеть сделать кое-что - например, вернуться к столу или позвонить. Или вы находитесь на деловом мероприятии и хотите пообщаться с максимально широким кругом людей, чтобы завязать полезные контакты. Вам, конечно, не хотелось бы ранить чувства собеседника, но и тянуть разговор сверх необходимого тоже не выход. 

Как закончить разговор – 5 советов

  • Предложите разумное объяснение для окончания разговора 
  • Привлекайте ближайшее окружение, чтобы предложить разумное объяснение
  • Представьте собеседника. 
  • Анонсируйте завершение беседы
  • Помните, что вы возможно не единственный, кто хочет закончить разговор

Поэтому нельзя допустить, чтобы те усилия, которую вы приложили для построения отношений, пропали даром из-за неловкого завершения беседы. 

1. Предложите разумное объяснение для окончания разговора

Разумное объяснение преследует две цели: оно объясняет, почему вы завершаете разговор – что позволяет вам избежать неловкости, и показывает, что вы остались довольны разговором – что повышает вероятность взаимодействия в будущем. 

Вот несколько примеров: 

  • «Я должен идти через несколько минут, но перед тем как уйти, мне бы очень хотелось услышать немного больше о…(том, что вы обсуждали)».

  • «Я должен идти, но мне по-настоящему понравился ваш совет о… (том, что вы обсуждали). Я буду держать вас в курсе событий о том, как все пройдет» .

  • «Мы так увлеклись разговором, но уже 9.30. а у меня время только до 10, чтобы закончить проект. Если вы не возражаете, я пойду, но давайте как-нибудь встретимся снова». 

2. Привлекайте ближайшее окружение, чтобы предложить разумное объяснение

Подумайте, что в вашем непосредственном окружении поможет найти разумную причину для окончания разговора. 

Например, если неподалеку стоит столик с напитками, спросите собеседника, не хочет ли он глоток соку –прекрасно понимая, что вы можете или разделиться в толпе, или пересечься с другими людьми на своем пути - тем самым завершив беседу естественным образом. 

Как грамотно закончить разговор: 5 советов

3. Представьте собеседника. 

Действуйте по той же схеме, что и предыдущий совет – представьте вашего собеседника кому-то еще.  Это прекрасный способ красиво закончить разговор и помочь еще двум людям завязать знакомство. 

4. Анонсируйте завершение беседы

Всякий раз, когда мы вынуждены сообщить плохие новости, мы стараемся предупредить собеседника. И хотя окончание разговора вряд ли окажется для кого-то серьезным ударом, но все же может включать потенциальное разочарование. 

Поэтому постарайтесь смягчить свое намерение, сказав что-нибудь вроде: 

  • «Мне нужно уходить через несколько минут, но я бы хотел услышать еще один последний пример того, как….» 

  • «Я пообещал коллеге, что представлю его кое-кому, но перед тем как уйти, я бы хотел услышать еще немного о…». 

5. Помните, что вы возможно не единственный, кто хочет закончить разговор

Если вам хочется закончить разговор, вы, возможно, не одиноки в своем стремлении. Большинство людей, присутствуя на приемах и собраниях, знают правила: вы поговорите какое-то время друг с другом, а затем разойдетесь. 

Важно сделать это достаточно изящно, чтобы сохранить связь, которую вы построили. 

Так что не беспокойтесь, что раните чьи-то чувства, заканчивая разговор. Ваш собеседник, скорее всего, думал о том же самом.опубликовано econet

Авор Andy Molinsky

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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