Как полезно бывает вот так взять и успокоиться. Освободиться от шелухи ненужных чувств, от суеты и привычки куда-то бежать. Навести порядок в мыслях, в доме, в душе. Перестать изображать из себя универсального и неустающего солдата. Не искать виновытых, забыть обиды.

Как хорошо успокоиться... Именно успокоиться, друзья мои... Не имитируя безразличие, и не кичливо забивая на всё, а приходя к осознанному пониманию того, что невозможно жить на истерике, на вечном недовольстве, на обесценивании имеющегося...

Когда нам хочется покоя, мы не стареем, мы мудреем

Просто успокоиться, понимая, что можно обустроить свою жизнь и без того, чего в ней не оказалось...

Без тех, кому лучше в другом месте...

Без людей, с которыми нельзя продолжать, или с кем, наоборот, односторонне мечталось о начале...

Просто успокоиться, пробуждая своё забытое чувство собственного достоинства, без которого мы наворотили дел, выслуживаясь за иллюзию не полученной любви...

Успокоиться, и навести порядок в каждом своём дне...

Успокоиться, и никогда больше не проситься туда, куда не позвали...

Успокоиться, и начать делать хорошо то, что нам по силам, а не изображать эффективность там, где всё давно опостылело...

Успокоиться, и примириться с собой, со своим телом, со своими мыслями, со своими реальными возможностями...

Успокоиться, и перестать думать, что люди, которым мы не нравимся, могут претендовать на роль наших оценщиков, или помешать нам быть счастливыми...

Просто успокоиться...

Не носиться больше бешеной тарашкой, сравнивающей свою жизнь с чужой, и подгоняя результаты до общего значения...

Не оставаться в своих обидах...

Не перекладывать вину за что бы то ни было на других...

Даже если нас не учили любви, куда проще осознать потребность в ней, и научиться, чем до седых волос жаловаться на не научивших...

Успокоиться...

До простых радостей...

До предельно простых отношений, в которых всё ясно и прозрачно, а не "всё сложно" только потому, что до жути страшно признать очевидное...

До простых решений...

До простой жизни, которую не надо путать с одноклеточной...

Когда нам хочется покоя, мы не стареем...

Мы мудреем... наконец.опубликовано econet

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet