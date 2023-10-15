Как полезно бывает вот так взять и успокоиться. Освободиться от шелухи ненужных чувств, от суеты и привычки куда-то бежать. Навести порядок в мыслях, в доме, в душе. Перестать изображать из себя универсального и неустающего солдата. Не искать виновытых, забыть обиды.
Как хорошо успокоиться... Именно успокоиться, друзья мои... Не имитируя безразличие, и не кичливо забивая на всё, а приходя к осознанному пониманию того, что невозможно жить на истерике, на вечном недовольстве, на обесценивании имеющегося...
Просто успокоиться, понимая, что можно обустроить свою жизнь и без того, чего в ней не оказалось...
Без тех, кому лучше в другом месте...
Без людей, с которыми нельзя продолжать, или с кем, наоборот, односторонне мечталось о начале...
Просто успокоиться, пробуждая своё забытое чувство собственного достоинства, без которого мы наворотили дел, выслуживаясь за иллюзию не полученной любви...
Успокоиться, и навести порядок в каждом своём дне...
Успокоиться, и никогда больше не проситься туда, куда не позвали...
Успокоиться, и начать делать хорошо то, что нам по силам, а не изображать эффективность там, где всё давно опостылело...
Успокоиться, и примириться с собой, со своим телом, со своими мыслями, со своими реальными возможностями...
Успокоиться, и перестать думать, что люди, которым мы не нравимся, могут претендовать на роль наших оценщиков, или помешать нам быть счастливыми...
Просто успокоиться...
Не носиться больше бешеной тарашкой, сравнивающей свою жизнь с чужой, и подгоняя результаты до общего значения...
Не оставаться в своих обидах...
Не перекладывать вину за что бы то ни было на других...
Даже если нас не учили любви, куда проще осознать потребность в ней, и научиться, чем до седых волос жаловаться на не научивших...
Успокоиться...
До простых радостей...
До предельно простых отношений, в которых всё ясно и прозрачно, а не "всё сложно" только потому, что до жути страшно признать очевидное...
До простых решений...
До простой жизни, которую не надо путать с одноклеточной...
Когда нам хочется покоя, мы не стареем...
Мы мудреем... наконец.опубликовано econet
Автор Лиля Град
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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