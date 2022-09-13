КАК и зачем завершить гештальт

Гештальт — это завершенный образ, законченная картина или завершенное действие. Цикл гештальта включает в себя 6 этапов: Решить, Спланировать, Начать, Продолжить, Закончить и Завершить. Цикл завершения необходим, чтобы в чем угодно добиться успеха, получить желаемый результат, завершить начатое дело.

Завершить гештальт — это главная задача для тех, кто хочет накопить энергию для новых дел. Пора завершить начатое? Как завершить гештальт или иными словами завершить начатую работу, дело или карьеру. Незавершенные гештальты отнимают энергию и не дают начать новое. Цикл завершения гештальта: начать и закончить любое дело.

Зачем и как завершить гештальт

Зачем завершать гештальт?

Цикл завершения гештальта

Четыре кита как завершить гештальт

25 способов завершить гештальт и двигаться дальше:

Зачем завершать гештальт?

Гештальт — это завершенный образ, законченная картина или завершенное действие.

Если беспорядок на столе говорит о беспорядке в мышлении, то о чем тогда говорит чистый и аккуратный стол? Лоренс Дж. Питер, американский педагог и писатель.

Цикл гештальта включает в себя 6 этапов: Решить, Спланировать, Начать, Продолжить, Закончить и Завершить.

Цикл завершения необходим, чтобы в чем угодно добиться успеха, получить желаемый результат, завершить начатое дело.

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Случалось ли Вам в жизни оставлять незавершенными какие-то свои проекты или терпеть неудачу при попытке с кем-то расстаться?

Цикл завершения гештальта

Чтобы завершить любую работу, проект или отношения Вам нужно будет пройти все этапы цикла завершения гештальта, иначе дела так и останутся незавершенными и будут отнимать Ваши внимание и энергию.

У многих проекты так и остаются на стадии цикла завершения гештальта Решить и Спланировать, то есть попросту в голове или на бумаге.

Четыре кита как завершить гештальт

Есть один способ разобраться с текущими делами — тот, которому обучают на курсах тайм-менеджмента:

сделать самому,

перепоручить другому,

отложить,

избавиться навсегда.

Получая документ или придумывая идею, сразу же решите будете ли Вы когда-нибудь это делать. Если нет - избавьтесь от документа или отбросьте эту мечту.

Если можете сделать то что получили/придумали в ближайшие 10 минут — сделайте это!

Если понимаете, что сами Вы это делать не умеете или не хотите — поручите исполнение третьим лицам.

Если хотите заняться сами, но понимаете, что требуется время, тогда положите документ или текст идеи в специальную папку: Банк незавершенных проектов.

25 способов завершить гештальт и двигаться дальше:

Составьте свой список незавершенных дел/гештальтов или воспользуйтесь моим.

Составив список «незавершенных гештальтов», выберите любые 4 задачи и приступайте к их завершению.

Выбирайте те незавершенные дела, которые сразу освободят Вам массу времени, энергии или пространства: душевного или физического, обеспечат Вам комфорт.

Кроме того, доделывайте как минимум один крупный незавершенный гештальт каждые 3 месяца.

Запланируйте «уик-энд завершения» и оба выходных полностью посвятите разгребанию как можно большего числа пунктов из списка 25 незавершенных дел.

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Как завершить гештальт - список 25 незавершенных гештальтов:

1. Деятельность по прежнему бизнесу.

2. Обещания, не выполненные, не получившие должного признания или не востребованные.

3. Неоплаченные долги или финансовые обязательства (деньги которые должны Вы или Вам).

4. Шкафы, переполненные неиспользованной одеждой.

5. Гараж, захламленный ненужными предметами.

6. Случайные или невостребованные налоговые документы.

7. Несбалансированная чековая книжка или незакрытые счета.

8. Ящики с непригодным барахлом.

9. Сломанные инструменты и некомплектные их наборы.

10. Чердак, забитый ненужным старьем.

11. Автоприцеп или заднее сиденье машины, доверху набитые хламом.

12. бСтарые или бесполезные автодетали.

13. Подвал, заполненный вышедшими из употребления вещами.

14. Секретер с незаконченными или неосуществленными проектами.

15. Папки с недоделанными документами.

16. Испорченные компьютерные файлы или данные, которые уже не нужны.

17. Загроможденный случайными бумагами стол.

18. Семейные фотографии, так и не наклеенные в альбом.

19. Порванные или неотглаженные вещи и прочие груды предметов, которые следует либо починить, либо выбросить.

20. Без конца откладываемый ремонт дома или квартиры.

21. Личные отношения, полные затаенные негодования, раздражения или невысказанных мнений.

22. Люди, которых Вам нужно простить.

23. Время, не проведенное с теми, с кем Вы намеревались его провести.

24. Проекты незавершенные или выполненные без нужного согласия или обратной связи.

25. Благодарности, которые не высказали Вы или Вам.

Как видите, список для цикла завершения гештальтов далеко не исчерпывающий. Но вы можете его продолжить и наполнить новыми своими гештальтами-делами самостоятельно.опубликовано econet.ru.

Автор Александр Молярук

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