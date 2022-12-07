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Как избавиться от чувства вины

Источник: b17.ru 07 декабря 2022 6056
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Чувство вины отравляет нам жизнь. При этом оно может быть не всегда обоснованным. Причины чувства вины зависят от характера человека, его воспитания, отношений в семье. Вина мешает развитию, заставляет зацикливаться на одних и тех же мрачных мыслях. Как избавиться от этого чувства?

Как избавиться от чувства вины

Довольно часто клиенты обращаются к психологу для преодоления чувства вины. А многие люди живут с этим тяжелым чувством, ни к кому не обращаются, и в таком случае их жизнь - это не жизнь, а унылое существование.

Работа с чувством вины

С чувством вины нужно обязательно разбираться или самому, или с помощью психолога.

Оно может быть обоснованным и необоснованным. С необоснованным чувством вины бороться сложнее, так как оно идет родом из детства, когда родители слишком сильно ругали, стыдили и наказывали ребенка. Человек может не осознавать настоящих причин своего чувства вины.

А причин может быть много, например:

  • какое-то действие, которое причинило вред другому человеку, людям;
  • нарушение норм морали;
  • бездействие, которое привело к негативным последствиям;
  • несоответствие чьим-то ожиданиям, требованиям;
  • манипуляция, внушение чувства вины (чаще этому подвержены слабые, мнительные люди)
  • жесткий характер воспитания в семье с наказаниями, внушением чувства вины;
  • мнительность, сентиментальность, чувствительность человека.

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Как избавиться от чувства вины

Как избавиться от чувства вины?

Начинать нужно с осознания его причины. И эту причину необходимо будет «устранить» или самому человеку, или в работе с психологом. Каждый такой случай и работа по нему индивидуальны, но некоторые общие рекомендации могут быть полезны многим людям.

  • Вина - это тормоз в развитии, она заставляет человека стоять на месте, зацикливаться на проблеме. От нее необходимо избавляться.
  • Если вы реально виноваты перед каким-то человеком, а это не дает вам покоя, то поговорите с ним, попросите прощения.
  • Бывает так, что поговорить с этим человеком нет возможности. Тогда можно написать ему письмо, прочитать его вслух, а затем порвать, сжечь.
  • Можно представить себе этого человека и поговорить с ним, например, используя технику двух стульев. Представить, что этот человек сидит на стуле напротив вас и сказать ему все, что вы хотите ему сказать, попросить прощения, а затем пересесть на его стул и сказать то, что вы хотели бы услышать от него в ответ, в т.ч. его прощение.
  • В ситуациях потери и горя люди практически всегда винят себя и прокручивают в голове мысли: а если бы я сделал то-то, то этого бы не случилось. Или винят себя, что были недостаточно внимательны, терпеливы. Можно «прокрутить» в голове все возможные сценарии, чтобы прийти к выводу, что от вас эта ситуация не зависела или что вы сделали, все, что могли, что было в ваших силах.

Избавиться от чувства вины сложно, но регулярная работа в этом направлении даст свой результат – обязательно будет срабатывать «накопительный эффект». А самые мощные ресурсы для преодоления чувства вины – это активная жизненная позиция и любовь к себе.

Но все же эта работа может осложняться глубиной чувства вины и возможным включением защитных механизмов психики, поэтому более эффективно ее проводить вместе со специалистом.опубликовано econet.ru

Автор Кеслер Ольга

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Источник: https://econet.ru/

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психология Кеслер Ольга вина манипуляция наказание семья развитие отношения ребенок

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