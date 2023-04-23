Как избавиться от обиды: Способ, который работает!

Почему так трудно прощать? Как избавиться от обиды? Вы попробовали 139 практик, посмотрели 523 обучающих видео. И ничего! Не говорите себе: «Нужно отпустить и забыть», — обида всё равно гложет. Почему так? На этот вопрос можно ответить коротко. Но будет лучше, если вы сами поймёте. Так что слушайте историю.

Почему так трудно прощать? Как избавиться от обиды? Вы попробовали 139 практик, посмотрели 523 обучающих видео. И ничего! Не говорите себе: «Нужно отпустить и забыть», — обида всё равно гложет. Почему так? На этот вопрос можно ответить коротко. Но будет лучше, если вы сами поймёте. Так что слушайте историю.

Откуда берутся обиды и как от них избавиться

Откуда берутся обиды

Как справиться с обидами

Способ, который работает

Как быть с обидчиками

Как изменить привычное поведение

Жил-был Иван, не болван. Прикупил земли, вспахал поле, засеял. Ждёт урожай. Но не тут-то было. Земля пересохла, потрескалась, ростки пожухли.

Не сразу, но до Ивана дошло: река виновата, вода не доходит. Оказалось, что паводком нанесло веток, брёвен и всякого мусора.

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Иван, хоть и не болван, не знал, что с этой бедой делать. Один умник присоветовал: «А ты давай кардинально — динамитом!» Получилось громко, но неэффективно. Да ещё соседи пришли с милицией и давай отношения с Иваном выяснять.

Другой, более осторожный и вдумчивый товарищ, предложил: «А давай с самого низа начнём вытаскивать. Основательно и наверняка». Этот способ Иван даже пробовать не стал. Это ж сколько лет таскать брёвна со дна? И не факт, что поможет.

Наплевал на советы и пошёл запруду разбирать. По одному брёвнышку сверху снимал и в воду бросал, чтобы течением сносило. Минимум усилий и никакой спецтехники.

Мораль: не надо усложнять! Лучшие решения — на поверхности.

Откуда берутся обиды

По сути, что такое обида? Это остановленный гнев. Как будто остановленный на полпути кулак. Причём тогда, когда обидчик уж точно заслужил хук справа. Но вы сдержались — привычка дурная, с детства.

Возможно, когда вы были ребёнком и злились на родителей, они эту агрессию жёстко пресекали:

— Хорошая девочка так себя не ведёт. А плохих наказывают!

— Ты что, маму не любишь? Значит, и мы тебя не любим! Вот отдадим тебя в детский дом, и живи как хочешь.

Единственное, что вы запомнили ребёнком: злиться опасно. Если проявить агрессию в адрес взрослых, вас либо накажут, либо вообще от вас избавятся, а вы без родителей пропадёте. И каждый раз останавливали свой гнев, не давая выхода. Зажимали его внутри.

Сейчас вы взрослый человек. Но вместо того чтобы дать отпор, по-прежнему обижаетесь и отползаете в сторону. Хотя нормальная реакция на нападение — страх, злость и соответствующее действие.

Как справиться с обидами

Распространённые, но недействующие способы

Кардинальный

Если задать вопрос «Как избавиться от обиды?», Google предложит минимум шесть эффективных способов, три секретных техники, уникальную практику от мегагуру и прочее. Причём от всех обид обещают избавить сразу и, главное, навсегда. Ну чем не динамит для запруды?

Да, они работают. Сначала дают приятное облегчение, через сутки — лёгкое сомнение: «Что, и правда так просто?». Через неделю незаметно сползаешь в привычное обидчивое поведение.

Брёвна с самого дна

Сейчас модно копаться в детских и подростковых травмах. Этот подход имеет право на жизнь, потому что именно детские травмы закладывают основы поведения, характера и отношения к миру. Но подходить к этому нужно с умом и осторожностью, иначе вы сильно рискуете. Во-первых, можно утонуть с головой в этих грустных воспоминаниях и сил изменить что-то в своём настоящем просто не останется. Во-вторых, можно подсесть на тренера как на наркотик. Потому что конца и края этим самокопаниям нет, а коуч даёт чувство облегчения и надежду на светлое будущее.

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Способ, который работает

Для начала перестаньте считать ваши эмоции чем-то ценным, требующим вашего продолжительного внимания. В идеале чувства и эмоции проживаются мгновенно.

Перестаньте искусственно удерживать, пережёвывать, прокручивать обиду, как дурное кино.

Всё просто. Эмоции — это своего рода сигнальная лампочка. Представьте: вы едете на автомобиле, у вас загорелся индикатор уровня бензина. И что? Вы начнёте причитать и жаловаться по этому поводу? Или завернёте на первую же заправку?

Наши эмоции как те лампочки в автомобиле:

Зелёная — всё отлично работает, жизнь радует.

Красная — тревога, что-то идёт не так или сломалось.

Какой должна быть правильная реакция на красный сигнал? Разобраться, что не так, и починить. Если вы чувствуете злость, гнев или страх — кто-то нарушил ваши границы. То есть человек прямо или косвенно пытается причинить вред. Он обидчик.

Как быть с обидчиками

У любого живого существа, на которое напали, три биологических способа реагировать:

Убежать , если противник сильнее и связываться с ним себе дороже. Не нравится бегать — сам становись большим и сильным.

, если противник сильнее и связываться с ним себе дороже. Не нравится бегать — сам становись большим и сильным. Прикинуться мёртвым или просто игнорировать нападки. Тактику игнорирования выбирают как сильные, не желая связываться со всякой мелочью, так и слабые — когда бежать поздно и некуда.

Тактику игнорирования выбирают как сильные, не желая связываться со всякой мелочью, так и слабые — когда бежать поздно и некуда. «Замочить» обидчика. Причём так, чтобы больше не посмел нападать. Но тут нужно по-взрослому оценить свои шансы на победу.

В каждой отдельной ситуации реакция может быть разной. Главное, убедитесь, что на вас действительно напали. После этого выберите подходящий способ действовать, и необходимость дальше проживать негативную эмоцию отпадёт. Более того, эмоция станет энергией для действий.

Как изменить привычное поведение

Многие привыкли поступать по одной схеме: обижаться и гонять в голове претензии, пересказывать их, жаловаться на жизнь и жалеть себя. Хотите излечиться от обидчивости? Измените поведение:

Честно признайте, что ваша обида — это неактуальная инфантильная реакция. Вы боитесь действовать, поэтому предпочитаете отползти в уголок и тихо там поскулить.

Разрешите себе чувствовать злость, гнев, ярость. Если на вас напали, вы имеете право на эти эмоции.

Проанализируйте ситуацию и осознанно выберите рациональный способ действия.

Напоминайте себе почаще: взрослый человек не обижается! Он либо «хватается за кинжал» и разбирается с обидчиком, либо дистанцируется и больше не имеет с ним дел. И только так.опубликовано econet.ru.

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