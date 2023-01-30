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Как избавиться от одиночества

Источник: b17.ru 30 января 2023 5546
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Какова природа одиночества? Ясно, что это не отсутстсвие физического общения как такового. Это нечто глубинное, когда невозможно в контакте с людьми быть самим собой. Например, есть чувство вины, трудно просить о помощи или говорить правду.

Как избавиться от одиночества

Одиночество – бич современного мира. Что мы имеем в виду, когда говорим об одиночестве, и как поступать с этим чувством? Чаще всего, когда речь идет об одиночестве, имеется в виду не буквально отсутствие людей рядом. Как раз с этой проблемой обращаются значительно реже. Одиночество подразумевает под собой состояние невозможности быть собой в контакте с другими людьми.

Одиночество – это не физическая изоляция от людей

Важно понимать, что одиночество – не самостоятельное чувство, возникшее ниоткуда. Это симптом чего-то более значительного. Именно поэтому у того, кто столкнулся с одиночеством, есть лишняя мотивация узнать себя и свою жизнь.

«Мне 25, и я ощущаю тотальное одиночество. Есть друзья, подруги, но они не дают мне того, в чем я нуждаюсь. Я и сама не знаю, что мне нужно», - делится Карина

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Как избавиться от одиночества

Что делать с одиночеством?

Во-первых, не игнорировать его и не пытаться побороть. Это неразумно и вредно для вашего психологического здоровья. Я рекомендую вам несколько изменить формулировку с «Как избавиться от одиночества?» на «Что я вижу под моим одиночеством?». Это позволит вам приблизится к тому, с чем вы на самом деле имеете дело.

Скорее всего, причина в следующем:

  • вы не чувствуете, что можете сказать близким правду;
  • вы стыдитесь просить о помощи;
  • вы вините себя за что-то;
  • вы не можете получить от отношений то, в чем нуждаетесь.

Очевидно, что одиночество – не физическая изоляция от людей. Это неспособность быть в контакте с ними самим собой.

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Ключом к решению этой проблемы может стать вопрос «Что происходит в моих отношениях с окружающими, от чего мне одиноко?»

«Пыталась заглушить свое одиночество общением. Каждый день встречи, звонки, прогулки. Поняла, что это тупиковый путь. Теперь пытаюсь разобраться в себе, чувствую, что мое одиночество живет где-то внутри», - говорит Ульяна

Как можно чаще спрашивайте себя, какого бы общения вам хотелось, в каком контакте вы нуждаетесь? Очень вероятно, что вы имеете сложности с тем, чтобы открыто просить о том, что необходимо.опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология Ахмедов Илья отношения одиночество мотивация вина

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