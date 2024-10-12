Как избавиться от помешательства на контроле

Стремление все на свете контролировать - на самом деле не признак силы и энергичности. Начнем с того, что держать под контролем людей и события - задача непосильная. Как перестать контролировать, просчитывать все шаги и командовать всеми? Вот несколько полезных советов.

Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хотелось бы, но кто-то воспринимает это с философским спокойствием, а кто-то сердится и огорчается.

Как приручить внутреннего контролера

Вы думаете, что без вас все пойдет наперекосяк? Стремитесь вмешаться, проверить, разъяснить? Но навязчивое участие лишь раздражает людей и даже портит отношения.

Симптомы страсти к контролю

Непременно знать, что, зачем, когда и по какой причине.

Планировать все до мельчайших подробностей и огорчаться, если что-то происходит не по вашему сценарию.

Фокусироваться на деталях (и ненужных – в том числе).

Отвергать чужие мнения.

Критиковать всех и вся.

Стремиться командовать окружением.

Формировать нереальные стандарты.

Планировать и решать только в одиночку.

Ненавидеть перемены.

Сердиться из-за неожиданностей.

Не доверять людям.

Как появляется стремление контролировать

Подобная модель поведения обычно реализуется из тревог и страхов. Если что-то оказывается вне нашего контроля, появляется стремление возвратить себе власть, чтоб чувствовать покой и удовольствие. Но человек, который стремится все держать под своим контролем, вызывает откровенно негативную реакцию окружающих.

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Как перестать контролировать события и людей

Так как же нам избавиться от желания контролировать ситуацию? Как мы можем перестать сосредотачиваться на желаемом результате и вместо этого позволить вещам течь так, как они должны?

Сосредоточившись на том, что вы можете контролировать. Напомните себе, что вы контролируете свою жизнь и верите, что все произойдет так, как задумано. Конечно, вы можете ставить цели и стремиться к определенному результату, но не форсируйте то, что кажется вам неправильным.

1. Составьте список того, что вы можете контролировать.

Мое здоровье: я могу есть больше фруктов и овощей, меньше сыра и меньше хлеба. Я могу пить больше воды. Я могу выбрать, как часто я буду тренироваться. Я могу выбрать, сколько я сплю (это сложно, но в конечном итоге это выбор). Я могу выбрать свой способ ухода за кожей.

Моя внешность: я контролирую, что ношу. Я контролирую макияж лица.

Моя продуктивность: Я могу решать, когда делаю перерывы в делах. Я могу решить, хочу ли я следовать распорядку или нет.

Мое эмоциональное благополучие: я могу выбирать, на чем сосредоточить свои мысли. Я могу выбрать, как часто я буду медитировать или практиковать внимательность. Я могу написать, когда расстроен и мне нужно прочистить голову. И самое главное, я могу выбирать, как реагировать на ситуации. Это, наверное, самое мощное, чему вы должны научиться.

2. Разрушьте модель реакции

Когда мы чувствуем, что что-то не контролируем, мы испытываем беспокойство, перепады настроения и разочарование. Чтобы сломать паттерн реакции, который часто приводит к пагубным последствиям, мы можем научиться изменять свои паттерны реакции.

Обычно паттерн стрессовой реакции выглядит так: Стрессовый триггер -> Стрессовая реакция -> Негативные мысли -> Негативные чувства -> Реактивное вредное поведение -> Вредные последствия.

Чтобы нарушить эту модель реакции, мы можем сделать несколько вещей:

Помните о триггере.

Дышите, когда чувствуете, что ваше тело начинает напрягаться.

Практикуйте сострадание к себе, когда ваши мысли начинают становиться негативными.

Осознайте, что ваши мысли и чувства - не более чем мысли и чувства.

Избегайте чрезмерного отождествления со своими мыслями.

3. Взглянуть страху в лицо. Контролирующее поведение питается страхом, поэтому важно выяснить, чего мы опасаемся. Вы пребываете в постоянном, безотчетном ожидании какой-либо катастрофы? Скажите себе, насколько велика вероятность, что это «самое худшее» произойдет в реальности?

4. Изменить свое мышление и поведение это довольно трудно. Старые привычки могут взять над нами верх. Простые утверждающие фразы помогают фиксировать внимание: «Я не тревожусь обо всем на свете. Я смиряюсь с обстоятельствами. Я контролирую только себя». Закрепляем в сознании эти полезные формулы

5. Полезно зафиксировать, когда именно негативное мышление снова начнет шептать, что исключительно ваш путь - верный. Ведь у любой задачи можно отыскать разные способы решения. Человек может без труда отключать «кнопку» контроля. Если перестать контролировать окружающих, появится вера, что они вполне справятся сами. Важно принять, что не все подвластно вашему контролю, к тому же мы не обязаны отвечать за чужие ошибки и промахи.

6. Практика внимательности. Трудно отказаться от контроля, когда вы физиологически и эмоционально взвинчены. Простая практика внимательности поможет вам расслабиться. Сосредоточьтесь на вдохе и выдохе и обратите внимание на реакцию вашего тела. Например, обратите внимание на свои конечности, голову, частоту сердечных сокращений, плечи, живот и грудь. Пока ваше тело и разум расслабляются и соединяются друг с другом в настоящем, выясните, что в этой ситуации заставляет вас контролировать ее. Спросите себя: «Что может случиться, если я откажусь от потребности в контроле?» Обдумывая этот вопрос, обратите внимание на то, как ваше тело чувствует себя и как меняется. Подумайте, на какую часть этого я могу повлиять? Затем создайте свой план действий. опубликовано econet

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