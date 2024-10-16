Как изменить свою жизнь к лучшему за 5 шагов

Многие люди хотели бы перемен в своей жизни, особенно те, кого не устраивает действительность. Как перестать бояться неизвестности, подготовиться к активным действиям и выйти из зоны комфорта?

Каждый человек имеет право выбора: где учиться, работать, каких друзей выбирать, с кем и как жить. И любой выбор повлияет на то, какой станет жизнь. И этот выбор является только вашей ответственностью. Ваши позитивные и негативные мысли порождают чувства, а они повлияют на ваши поступки.

Меняем жизнь к лучшему

1. Меняйте утверждения – научитесь задавать себе правильные вопросы: «Как вы себя чувствуете и почему», «Какие эмоции вы испытываете и почему», «Как можно изменить эту ситуацию, чтобы ощутить радость?»

Напишите на бумаге неправильные установки, которые услышали в жизни и поменяйте их на позитивные. Перечитывайте их ежедневно и проговаривайте в настоящем времени, например, «Я мудрая, успешная и счастливая». Делайте это, пока искренне в них не поверите.

2. Боритесь со стрессом – страх и повышенная тревожность парализуют, мешают действовать и заставляют перекладывать ответственность на других людей или обстоятельства. Восстановите гармонию души и тела с помощью дыхательных упражнений. Это поможет переключиться с негатива на нейтральные мысли, а затем и на позитивные.

3. Научитесь уважать себя – если вы будете плохо о себе думать, то никогда не сможете себя уважать. Напишите все отрицательные высказывания о себе, которые слышали от значимых людей и поменяйте их на положительные. Перечитывайте их чаще и старайтесь в них поверить.

4. Научитесь прощать – чувство вины, обиды и гнев заполняют жизнь и не дают двигаться дальше. Простить себя или того, кто обидел, не означает оправдать поведение. Это означает – сделать вывод, отпустить ситуацию и жить дальше. Прощайте как можно чаще, пока не почувствуете покой и радость.

5. Притягивайте успех – развивайте внутри себя счастье и любовь, и постепенно двигайтесь к назначенной цели.

Только вы имеете право выбирать мысли, которые лучше выбросить из головы, а какими руководствоваться. От этого выбора зависит, какие чувства вы испытаете по поводу любой ситуации. Если вы научитесь делать правильный выбор в позитивном направлении, то быстро заметите, как меняется жизнь.опубликовано econet

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