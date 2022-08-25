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Как лечить ребенка в жару? 9 правил

Источник: aif.ru 25 августа 2022 5726
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В жару есть свои риски заболевания детей. Например, ребенок может выпить холодный напиток или вспотевшим приблизиться к работающему кондиционеру. Родители сталкиваются с определенными сложностями, связанными с лечением детей в жару. Особенно, когда у ребенка поднимается температура.

Как лечить ребенка в жару? 9 правил

Лето всегда воспринимается как жаркий период времени, также его традиционно считают периодом для укрепления иммунитета. О летних болезнях, среди которых, например, могут быть ангины, тот же насморк и кашель на фоне переохлаждения и другие варианты, мало кто задумывается. Особенно они касаются детей, которые должны, казалось бы, летом только оздоравливаться.

Лечение детей в жару

При этом есть определенные сложности, связанные с лечением детей в жару, ведь повышенная температура воздуха может усугубить состояние юного пациента, да и духота сказывается не лучшим способом. Лечить же ребенка при этом все равно нужно, но как это правильно делать в жару?

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От болезней и простуд никто не застрахован и летом. Кашель и насморк обычно редко становятся проблемой: в теплую погоду эти симптомы быстро исчезают без лечения. Поводом для тревоги родителей, как правило, становится повышенная температура, но важно понимать, что температура — это не так плохо, как кажется. Ее повышение — это защитный механизм иммунной системы, в лихорадке «сгорают» вирусы и бактерии. Смертельно опасной для человека температура становится при повышении до 41 градусов. Ваша задача — удержать жар в относительно безопасном «коридоре» до 38-39 градусов.

Для этого воспользуйтесь самыми простыми методами

1. Не кутайте детей и не поите горячим чаем. Разденьте ребенка даже до трусов, если его знобит, и он просит одеяло. С малыша обязательно снимите подгузник: он удерживает тепло.

2. Откройте окна, позаботьтесь о комфортной температуре в детской и достаточном поступлении воздуха.

3. Если жарко и в комнате и за окном, а у вас есть кондиционер, установите температурный режим на 20-22 градуса.

4. Предлагайте ребенку воду. При повышенной температуре, особенно в летний зной, организм стремительно обезвоживается. Причем у детей это происходит быстрее, чем у взрослых, из-за особенностей водно-солевого обмена и высокого содержания воды в организме (80%, а не 60-70%, как у взрослых). Помните: обезвоживание очень опасно!

Как лечить ребенка в жару? 9 правил

5. Следите за температурой. Ее нужно сбить, когда ртутный столбик градусника доберется до отметки 39 градусов. Но в некоторых случаях с жаром нужно бороться и при более низких цифрах. Температура 38-38,5 градусов опасна для младенцев до 3 месяцев, а также детей с поражениями головного мозга, патологиями сердца, легких, обмена веществ, с судорогами в анамнезе. Если температура ниже, сбивать ее не надо. Однако если ребенок плохо переносит высокую температуру, особенно сейчас, когда мы изнываем от жары и духоты, можно использовать жаропонижающие на основе парацетамола и ибупрофена.

6. Народные методы — обтирания спиртом и уксусом — ни в коем случае не применяйте. Спирт станет причиной отравления алкоголем, а уксус — кислотой. Кроме того, оба средства приведут к спазму сосудов и тем самым только усугубят состояние ребенка. Скорость теплоотдачи, а вместе с ней температура кожи снизятся, а температура органов повысится. Это усугубит ситуацию.

7. Если температура не падает, а продолжает расти, вызывайте скорую помощь.

8. Если так случилось, что ребенок заболел далеко за городом, на даче, в деревне, скорую придется ждать долго, вы можете сбить температуру сами с помощью охлаждающей ванны. Поместите ребенка в воду, температура которой на 1 градус ниже температуры ребенка. Медленно, в течение 5-10 минут охлаждайте ванну до 37 градусов.

9. Если температура держится и появились новые тревожные симптомы (сыпь, светобоязнь, одышка, ригидность мышц), сделайте все, чтобы показать ребенка врачу. Жар может быть симптомом серьезных заболеваний, которые важно вовремя диагностировать.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Иришка

      Мне кажется в жару, больше отравлений чем простудных заболеваний. Продукты быстро портятся. Конечно нужно обращать снимание на даты производства и условия хранения, но в детском возрасте всякое бывает. После отравления, самое верное курсом мультипробиотики бак-сет беби подавать, улучшает работу пищеварительной системы, снижает негативные последствия. Хороший состав, я в чае разводила, очень удобно, и ребенок нормально принимает.

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