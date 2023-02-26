КАК люди СУДЯТ о нас на основании 10 мелочей 

Поговорим о впечатлении, которое производят на окружающих наши повседневные жесты и привычки.

Вы можете потратить массу времени и энергии, репетируя свои слова, подбирая образы и макияж, но какая-нибудь мелочь, вроде улыбки или рукопожатия, расскажет о вас то, что вы совсем не хотели бы придавать гласности.

Как думают о нас люди на основании 10 своих впечатлений

Зрительный контакт

Улыбка

Сила рукопожатия

Цвета, которые вы носите

Отношение к обслуге

Ваш смартфон

Выбор домашнего животного

Любые нервозные привычки

Постоянные опоздания

Неумение слушать

Поговорим о впечатлении, которое производят на окружающих наши повседневные жесты и привычки.

1. Зрительный контакт.

Поддержание зрительного контакта с собеседником помогает укрепить доверие, потому что демонстрирует подлинный интерес. Отсутствие подобного контакта может создать чувство отвержения или тревоги.

Некоторые люди избегают смотреть вам в глаза, потому что не знают вас. Это может быть вызвано застенчивостью, но часто воспринимается как заносчивость, высокомерие или, напротив, низкая самооценка.

Как бы то ни было, не желая смотреть в глаза собеседнику, вы транслируете недружелюбие и неприступность.

2. Улыбка.

Есть ли у вас основания быть хмурым или нет, постоянное выражение несчастливой удрученности на лице составит вам репутацию типичного кайфолома и нытика.

Конечно, что вы не можете улыбаться целый день с утра до вечера, но ответить улыбкой или хотя бы нейтральным выражением лица, когда вы встречаетесь с людьми, - лучший способ создать позитивный настрой.

Всегда улыбайтесь, впервые знакомясь с людьми, даже если вы заняты или ваша голова полна других забот.

3. Сила рукопожатия.

Рукопожатие подобно невербальному «добро пожаловать». Затрудненное вялое рукопожатие, напоминающее по одному меткому выражению, «мокрую тряпку для мытья посуды», говорит о вашей двойственности и нерешительности.

С другой стороны, чрезмерно сильное рукопожатие, когда вы чувствуете, что ваша ладонь вот-вот хрустнет, является сигналом агрессивности и потребности в доминировании тепла

Идеальное рукопожатие – это твердый, но дружелюбный захват, сопровождающийся зрительным контактом, который создает атмосферу вовлеченности и доверия с примесью теплоты.

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4. Цвета, которые вы носите.

Когда люди тяготеют к ярким цветам типа фуксии, бирюзового, кобальтового или бордового – это обычно говорит о том, что перед нами многогранная личность, имеющая большое количество интересов в жизни.

Смелые модные решения говорят о стремлении привлечь внимание окружающих. Также это может свидетельствовать о голоде в плане самовыражения, а некоторые люди используют яркий цвет как способ доступа к той части своего «Я», которая находится в спящем состоянии.

Бежевые и нейтральные тона, напротив, говорят о необходимости покоя, расслабления и нежелании слишком выделяться. Часто люди, которые испытывают сверхстимуляцию и чувствуют перевозбужденность, хотят успокоиться, предпочитая более спокойные тона в одежде.

Самые невозмутимые выбирают терракотовые и коричневые тона. Это люди, которые твердо стоят на ногах и не желают витать в облаках.

5. Отношение к обслуге.

Люди, которые пренебрежительно или покровительственно относятся к официантам, парковщикам, швейцарам, гардеробщикам и таксистам демонстрируют свои истинные качества: высокомерие, манию величия и чувство избранности.

Люди, которые проявляют тактичность и уважение к обслуживающему персоналу, показывают свою эмпатию, сочувствие и доброту. Этот барометр является одним из самых эффективных в оценке истинных качеств человека.

Легко быть милым с теми, в ком заинтересован, вроде клиентов, заказчиков или перспективных партнеров. Но гораздо больше расскажет о вас то, как вы относитесь к людям, которые не входят в этот круг избранных.

6. Ваш смартфон.

Когда кто-то постоянно проверяет свой телефон, находясь в вашем обществе, он дает понять, что не присутствует рядом с вами. Он транслирует сообщение, что неживой объект гораздо более интересен и ценен для него, чем реальный человек из плоти и крови, сидящий напротив.

И наоборот, внимательные люди предупредят вас, сказав что-нибудь вроде: «Прошу простить меня, но у меня неотложное дело, так что я вынужден сделать телефонный звонок (отправить срочное сообщение). Это займет всего минуту, а потом я весь ваш».

7. Выбор домашнего животного.

Люди, которые предпочитают собак, как правило более энергичны и общительны, чем любители кошек – последние в большей степени чувствительны и чаще интроверты. Также среди владельцев кошек больше интеллектуалов.

8. Любые нервозные привычки.

Обгрызенные ногти, выщипывание волос, накручивание прядей на палец, ковыряние кожи и тому подобное показывает, что вы нервничаете, подавлены и не контролируете себя.

Эти нервозные привычки свойственны перфекционистам, особенно когда они раздражены, устали или скучают

9. Постоянные опоздания.

Опоздания могут свидетельствовать об отсутствие уважения или интереса – но не всегда.

Опоздания являются обычным делом для людей, которые живут в режиме многозадачности или наоборот – спокойных и расслабленных индивидуумов (личность типа В). Последние часто опаздывают, поскольку ощущают течение времени более замедленно, чем остальные.

Вывод здесь один – не делать скоропалительных заключений относительно причин опоздания. Лучше сначала поинтересоваться, каковы причины задержки, а не строить предположения.

10. Неумение слушать.

Мы оцениваем других людей по тому, насколько внимательно они слушают нас. Когда мы видим, что нас не слушают, мы чувствуем себя нежеланными, неоцененными, а собеседника воспринимаем как холодного и высокомерного.

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Визуальные сигналы, которые демонстрирует невнимательный слушатель (сознательные и бессознательные) содержат негативные признаки: нам избегают смотреть в глаза, перестают периодически кивать, жесты и поза становятся закрытыми или оборонительными.

Чтобы говорящий чувствовал, что его воспринимают тепло и дружелюбно, рекомендуется поддерживать зрительный контакт, чуть наклониться вперед во время обсуждения и время от времени комментировать суждения собеседника, чтобы показать, что они привлекли ваше внимание.опубликовано econet

by Erica Lamberg

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