Притягиваются не противоположности, а похожести. Человек может выбрать себе в друзья, спутники жизни только того, кто на него похож. Того, кто мыслит и действует похожим с ним способом, кто ему понятен, и, соответственно, предсказуем и кажется безопасным. Потому что он может выбрать только то, что он знает.

Как люди выбирают друг друга? Как человек понимает то, что этот человек именно его «половинка»? Ведь бывает же так, что встретил или встретила, и сразу понятно, что это тот самый, самый любимый, самый близкий, самый понятный. То есть самый знакомый и самый привычный. Да, так бывает. И вряд ли это случайность.

Притягиваются не противоположности, а похожести

Случайностей не бывает и все процессы во вселенной управляемы. Чтобы понять, как это происходит, предлагаю вспомнить с кем вам хорошо, знакомо и безопасно. Это те люди, которых вы знаете, изучили их, знаете, что от них можно ожидать. Это, конечно же, вы сами и ваши родители. Возможно, вы сами себя и своих родителей не очень хорошо знаете, но других то людей вы знаете ещё меньше. Так что это только те, кто на вас похож. При развитии этой мысли вполне можно додуматься до простой аксиомы – все дети похожи на своих родителей, Мы выбираем тех, кто похож на нас. В чём же заключается эта похожесть, или непохожесть?

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Часто можно слышать, что противоположности притягиваются. Но так ли это? На просторах интернета для подтверждения этого предположения предлагают провести опыт с одинаковыми магнитами. Хороший опыт. В результате видно, что магниты одной стороной соединяются друг с другом, даже притягиваются, а другой стороной их соединить невозможно, точнее они отталкиваются. И на основании этого всем предлагается поверить в то, что противоположности притягиваются.

А что происходит на самом деле? Предлагаю разобраться. Любой материальный предмет несёт в себе всю полноту информации о самом себе. Если говорить о магнитах, то каждый магнит несёт в себе всю информацию о себе как о магните. И каждый магнит похож на другой магнит, они явления одного порядка и вида.

Каждый несёт в себе какой-то электрический заряд, распределённый по полюсам. Каждый соответственно образует вокруг себя какое-то поле (магнитное, электрическое, биополе и т.д.), несущее всю информацию о нём. В разных участках поля информационная составляющая поля может быть разной по частоте, поляризации, амплитуде. И в тех участках, где информация об объекте, передаваемая полем, является совместимой с информацией о другом объекте, также передаваемая полем (мы говорим о магнитах), происходит сближение и установление равновесного взаимодействия между двумя информационно-совместимыми объектами, что видно (опыт с магнитами) как соединение магнитов вместе.

Опять же, при отталкивании магниты стремятся не отскочить друг от друга подальше, а повернуться друг к другу приемлемыми по передаваемой информации сторонами, чтобы приблизиться и создать устойчивое равновесное объединение.

Притягиваются не противоположности, а похожести. В случае с магнитами – разные стороны одного и того же. Настоящая противоположность магниту - то, что не обладает свойством примагничивать и примагничиваться, дерево например или пластик. Для магнита не существует пластика или дерева, они не объединятся никогда. Они не похожи по структуре и информационному обеспечению.

Но люди не магниты (в интернете тоже так говорят). Так что теперь к людям. Человек может выбрать себе в друзья, спутники жизни только того, кто на него похож. Того, кто мыслит и действует похожим с ним способом, кто ему понятен, и, соответственно, предсказуем и кажется безопасным. Потому что он может выбрать только то, что он знает. Он бы и рад сделать по-другому, но для него не «существует» людей не похожих на него, он их просто не видит, не воспринимает как объект для создания близких отношений. Это очень похоже на отношения магнита и пластика или дерева.

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В чём же похожесть? А похожесть в одинаковости информационно-алгоритмического обеспечения. Проще. Люди похожи приобретённым жизненным опытом, одинаковыми способами поведения в одинаковых ситуациях, одинаковыми нормами этики.

Откуда берётся похожесть? Из похожего детства, из похожести не решённых в детстве проблем, из похожести опыта приобретённого в родительской семье. Эта похожесть прекрасно отражена в пословицах: "Рыбак рыбака видит издалека", "Два сапога - пара", "Муж и жена - одна сатана и прочее.

А как же противоположности? Не притягиваются, потому что не «видят» друг друга. Но при этом девушки хотят встретить сильного, материально обеспеченного, молодого, здорового и т.д. молодого человека. Да, и чтоб не пил, не курил и чего-нибудь всегда дарил, дальше по тексту песни. Молодые люди хотят красивую, лёгкую, весёлую и т.д. девушку. При этом они встречают всё как раз не тех, кого хотят. Но это выясняется чуть позже. А пока…

Каждый из нас, как тот магнит, поворачивается именно той стороной, которую хочет видеть в нас тот кто на нас похож. Но как только возникает необходимость повернуться другой своей стороной, то возможно отдаление и даже разочарование, разрыв, развод тому подобное.

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Традиционный вопрос: Что делать? Жить. И понимать, что человек, который нам нравится, имеет тот же детский опыт, что и мы, и, следовательно, испытывает те же проблемы. Но есть особенности воспитания мальчиков и девочек, которые позволяют нам повернуться друг к другу более «правильной» стороной. Проблемы могут возникнуть, когда мы начинаем воспринимать другую сторону человека, как что-то ему и нам чуждое. А это не так. Это тоже мы, но с другой стороны. И чем больше возможность открыть свои «закрытые» части любимому человеку, не получая взамен желания другого убежать или прогнать, тем больше гармонии в таких отношениях. А может быть больше любви.опубликовано econet.ru.

Автор Олег Диденко

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