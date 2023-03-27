Как мамам не перегнуть палку? Немного о «волшебных словах»

Дорогие родители, доверяйте своим детям, не унижайте их недоверием! Постоянными замечаниями, критикой или гиперопекой вы часто способствуете тому, что они растут беспомощными и неуверенными.

Кажется, это обычный родительский долг: напоминать ребёнку, как надо себя вести. И становится уже привычкой каждый раз напоминать, что надо здороваться, говорить нужные слова при прощании, благодарить за угощение.

Любите своих детей и доверяйте им

И даже когда малыш уже сильно подрос, всё ещё мама вслух привычно продолжает строго повторять при посторонних: «Поздоровайся!». А уходя из гостей, садика, от доктора, «правильная» мама может громко укорить: «Не позорь меня, скажи «до свидания»!». Хотя, возможно, надо было только дождаться, пока ребёнок успел бы сам сказать нужные слова при прощании. А если и не сказал в этот раз, может, не стоило бы кричать или начинать «громко» стыдиться, оправдываясь за дитя?

А что тут такого? – может возмутиться большинство властных или гиперопекающих мам. И ещё приведут в своё оправдание испытанное: «Повторенье – мать ученья, лишним не будет!» или «А что делать, если вырос, а до сих пор не могу добиться «волшебных слов»?!»

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Если в семье правила вежливости, – это принятая норма, то ребёнок уже примерно с трех-четырехлетнего возраста обычно усваивает все нормы этикета и применяет, где и как положено. А если в присутствии посторонних людей (при встречах, расставаниях, в гостях и пр.) малыш просто стесняется или боится незнакомых людей и поэтому не может произнести те слова, которых ждет от него беспокойная мама?

Как в такой ситуации вести себя с ребёнком маме, которой стыдно за ребёнка перед другими?

Чтобы ребёнок перестал ощущать себя маленьким, плохим, не чувствовал вину, лучше всего:

не делать никаких замечаний,

не упрекать,

не стыдить,

не высмеивать,

не сравнивать с другими детьми,

не заострять внимание ребёнка на этой проблеме, то есть, лучше "замять" или "как бы забыть".

Возможно, стоит потом рассказать малышу о том, что и вы сами стеснялись, но всё потом прошло. Или же как-то смешно и весело обыграть ситуацию, чтобы ребёнок «не застрял» на чувстве вины за то, что он «плохой», не смог в такой простой ситуации оправдать ожиданий мамы или другого близкого человека.

Например, десятилетнего мальчика каждый раз предупреждают о необходимости говорить привычные для вежливого общения слова, хотя он прекрасно знает, когда и как их применять. На самом деле эти постоянные повторы для него означают: «Ты маленький, я тебе не доверяю. Ты без меня ничего не можешь!» А бессознательное ребёнка оценивает себя: «Раз мне не доверяют, то я плохой!» А когда «Я плохой», то всегда это сопровождается тревогой. И тревожный, боязливый, неуверенный ребёнок уже без маминого напоминания продолжает молчать, ожидая по привычке напоминания. А у гиперактивного ребёнка «волшебные слова» просто могут забыться из-за рассеянности (нарушение внимания), хотя он «теорию» знает. И подход к этим детям должен быть разным.

Однако есть универсальный подход в этом вопросе – это доверие к ребёнку, стремление показать, объяснить, что у него всё получится. А для этого одобрять и словом, и взглядом, и всем видом. «Ты сможешь! Если не в этот раз, то в другой, это бывает у всех, ничего страшного!». Главное, не показывать ребёнку своего волнения, тревоги или разочарования.

Для примера хочется рассказать историю гиперчувствительного мальчика, у которого проблема с «волшебным словом» чуть не переросла в серьёзную проблему общения.

Несколько лет назад мне пришлось консультировать маму, у которой ребёнок перестал разговаривать с посторонними людьми. Началось это совсем с безобидной ситуации. Очень эмоциональный мальчик не стал здороваться с массажистом. Придя в первый раз к здоровому и крепкому мужчине в белом халате, ребёнок, что называется, «проглотил язык». Сказались, видимо, и предупреждение мамы (будет больно, надо потерпеть), и внушительный вид, строгий голос доктора, и склонность малыша к страхам.

Мама, сама очень неуверенная женщина, несколько раз извинялась, пытаясь «вырвать» у мальчика нужные слова. А массажист ещё более усугубил ситуацию, повторив басом несколько раз: «Ну здравствуй, мальчик! Как тебя зовут?». И в последующие дни каждый раз растерянная мама перед дверью массажиста упрашивала, умоляла сына не позорить её, ответить на приветствие массажиста. А массажист приветливо улыбался, здоровался и какое-то время всегда ждал ответа. Ответа, то есть приветствия, он так и не дождался.

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Мама дальше усиленно «работала» над проблемой мальчика, поскольку предстояло пойти в новый садик. Подключилось осуждающе-негодующее старшее поколение. Кончилось тем, что мальчик вообще перестал разговаривать с посторонними взрослыми. Разговаривал только дома и со знакомыми детьми. Только спустя год обратились за помощью к психологу. За 2 сеанса у мальчика ушла проблема избирательного общения, однако, чтобы проблема не появилась вновь, пришлось провести консультирование родителей. Дело в том, что такие симптомы детей – это всегда проблема семейная.

Уважаемые мамы! У вас умные дети! Больше доверяйте им, не унижайте их недоверием! Постоянными замечаниями, критикой или гиперопекой вы часто способствуете тому, что они растут беспомощными и неуверенными. Если у ребёнка появляются какие-то страхи, проблемы в общении, возникают трудности в обучении не стесняйтесь признаться себе в том, что вместе с психологом вам гораздо быстрее удастся решить возникшие проблемы!опубликовано econet

Автор Римма Дюсметова

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