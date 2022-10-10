Как мы доводим своих детей до стресса и к чему это может привести

Обычно родители преисполнены самых благих намерений по отношению к своему кребенку: они стремятся вырастить его послушным, успешным, умным. На, в силу множества причин, воспитание детей и среда, в которой они растут, способствуют возникновению детсткого стресса. Как нейтрализовать негативное влияние на ребенка?

Если поведение и общее состояние ребенка изменились, необходимо обратить на это внимание. Стратегия под названием «само пройдет» в некоторых случаях может иметь самые печальные последствия. Речь идет о стрессе у ребенка. И главным источником детских переживаний нередко выступает его собственная семья. Еще в утробе матери ребенок начинает чувствовать ее стресс. Современная жизнь бросает нам все новые и новые вызовы. Поток информации буквально сбивает с ног. Перед нами ставятся более сложные жизненные задачи.

Детский стресс и методы его нейтрализации

Не замечая того, мы предъявляем своим детям завышенные требования…Детство — время нескончаемых перемен. Ребенок адаптируется к ним, поступательно переживая следующие друг за другом этапы взросления. Современные родители склонны «подгонять» своих детей, вмешиваясь в природные процессы. И тогда развивается детский стресс.

Стремительное течение жизни, мощный поток информации, прессинг и виде повышенных требований со стороны родителей и общества. Все это вынуждает детей пребывать в стрессовом состоянии.

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Что такое стресс и чем он различается у детей

Стресс заставляет нас пребывать в состоянии повышенного напряжения. На самом деле это защитная реакция организма на ряд неблагоприятных факторов (голод, холод, физические/психические травмы и проч.).

Психологи выделяют два вида стресса:

Эустресс – это стресс, спровоцированный позитивными эмоциями, легкий по своему напряжению, способствующий мобилизации организма. Например, вы побывали в гостях, на отдыхе, и к вечеру поведение ребёнка переменилось к худшему – возбуждение, плач, истерика. Это итог дневных впечатлений, и ребёнок, не обладая опытом как пережить данные события, транслирует усталость таким образом. Если подобная ситуация не систематична, то, вероятно, этот вид стресса окажется полезным – ребёнок учится адаптироваться к проведению времени в гостях. Эустресс позволяет психике, организму двигаться вперёд. Адаптироваться, проявлять новые качества, поведение, навык. Он развивает.

Дистресс – негативная разновидность стресса, который подрывает психическое и физическое здоровье. От дистресса страдает иммунитет и нервная система.

Как распознать дистресс у дошкольника?

У ребёнка изменилось типичное поведение.

Активный, непоседливый мальчик (девочка) вдруг демонстрирует нехарактерное спокойствие с нотками усталости и пассивности. А спокойный и послушный вдруг начинает вести себя как малыш – сидит на руках у мамы, требует неусыпного внимания и капризничает по любому поводу.

Изменения в организме.

При стрессе у ребёнка, как правило, ухудшается аппетит или, возникает жор, может одолеть понос, наблюдаются нарушения сна, вероятны ночные страхи во время засыпания, тревожный сон, энурез. Кроме того, этот, уже совсем не маленький ребенок начинает сосать рукав своей кофточки.

При сильном стрессовом проявлении может подняться температура тела, ребёнок начинает грызть ногти или заикаться.

Внезапные проявления агрессии.

Игры ребенка стали агрессивными, он применяет грубые, обидные выражения, толкает, кусает, щипает окружающих его детей.

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Причины стресса, спровоцированные отношениями в семье:

Изменение распорядка дня, переезд, новый детский сад.

Рождение еще одного ребёнка. Боязнь утратить мамино внимание, тревога и ревность по отношению к новорожденному.

Смерть, болезнь члена семьи. Если в семье случилась трагичная утрата, то ребёнок включается в горестный процесс. Он пробует разделить нечто тяжкое, стремясь спасти маму, чтоб она не болела, не плакала.

Конфликты между родителями. Даже если вы ругаетесь за закрытыми дверями, ребенок считывает ваше эмоциональное состояние.

Разные образцы воспитания и требования, предъявляемые к ребёнку. Мама разрешает, а папа более категоричен, проявляет больше жёсткости в воспитании, он игнорирует переживания ребёнка. Подобные стили воспитания дезориентируют малыша, все это погружает его в тревожные переживания.

Если мама, ключевая фигура, которая проводит львиную долю времени с ребёнком, имеет перепады настроения, отличается неконтролируемыми гневными вспышками, заканчивающимися слезами и ощущением вины, то рассуждать о стабильной, уравновешенной натуре ребёнка нет смысла.

Частые/неожиданные разлуки с матерью. Ребенком владеет страх утратить привязанность, необходимость быть частью кого-то надежного. В данном возрасте ребенок не может быть автономным. И потеря (даже на какое-то время) дорогого человека повышает уровень тревожности.

Пьющие родители, ведущие антисоциальный образ жизни, не имеющие культурной составляющей. Семьи с авторитарным духом воспитания. Семьи, где не уделяется необходимое внимание ребёнку.

Как помочь ребёнку

Стабильный распорядок дня. Сон, приемы пищи, прогулки на свежем воздухе.

Отсутствие/минимальный контакт с телевизором, гаджетами.

Меньше посторонних в доме и больше времени с родителями дома/на природе. Не посещать торговые центры.

Активные игры – прятки, футбол, велосипед.

Рисование красками, карандашами. Без критики, оценки, нотаций. Все, нарисованное ребёнком, - замечательно.

Лепка из пластилина и глины. Игры и эксперименты с водой.

Разговоры с ребёнком. Учимся слушать его и понимать. Важно разделять его переживания, сопереживать и поддерживать.

Говорить ему о своей любви и обнимать. Погладить по плечам, по головке.

В моменты беспокойства демонстрировать пример самоконтроля.

Развивать в ребенке следующие качества: терпение, спокойствие, способность к рефлексии.

Уважать особенности ребенка и его уникальность. Не сравнивать его с прочими детьми. Ценить его маленькие достижения.

Не ставить перед ребенком чрезмерно сложных задач. Задания должны быть адекватны его возрасту и возможностям.

Подвергнуть анализу свое поведение и отношения внутри семьи. Скорее всего, вы отыщете и причину, и решение.

Родительское тепло, забота и внимание способны сберечь (или возвратить) ребенку душевное равновесие и спокойствие. Берегите своих детей!опубликовано econet.ru.

Фото ©Gemmy Woud-Binnendijk

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