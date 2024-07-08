Как мы отталкиваем от себя людей

Мы сами выстраиваем барьеры на пути к здоровому и полноценному общению. Кто-то из нас излишне скрытен, кто-то, наоборот, чрезмерно коммуникабелен до назойливости. Где эта "золотая середина", которая подарит удовлетворение и гармонию в общении?

Мы вырабатываем свой стиль общения на основе имеющегося жизненного опыта, морального состояния, черт характера. Не всегда мы показываем себя, настоящего. Где-то не сказали правду, где-то слукавили или притворились… Но здоровое общение предполагает открытость и правдивость без примеси фальши. Почему мы «закрываемся» для общения? Причин этому может быть много: нежелание показать собственную уязвимость, страх перед внешним миром, напряжение, которое вынужденно испытываем в определенном обществе. Точно также ведут себя и окружающие. Этим мы создаем невидимые барьеры на пути здорового общения.

Барьеры на пути к общению

Реализация такого чувства, как любовь, безусловно связана с общением, его колоритом и качеством. Общение несет ценность не только как обмен информацией, но и как возможность контакта с микрокосмом другого человека. Для этого требуется талант раскрывать себя другому человеку.

Давайте разберемся, какие барьеры мы (даже бессознательно) выстраиваем на пути доверительного общения.

Нередко мы собственным поведением не показываем дорогому человеку, что он для нас реально незаменим. Бывает, мы даже прилагаем некоторые усилия, чтобы скрыть этот факт. И ждем, что он за таким «закрытым» поведением разглядит нас.

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А теперь вообразите чувства, если субъект, с которым вы разговариваете:

старается не смотреть в глаза, взгляд его «смотрит» в сторону или вниз;

не называет вас по имени, говорит, как бы обращаясь к аудитории, а не персонально к вам;

эмоциональный фон беседы с вами не виден на его лице;

в беседе дистанцируется, уклоняется от рукопожатий.

В результате появляется ощущение, что визави удерживает вас на определенном расстоянии. Он воспринимается вами как равнодушный, скрытный и отстраненный человек, какие бы позитивные чувства ни испытывал к вам на самом деле.

Другой чувствует комфорт только в «ближнем бою». Это персона, стремительно переходящая на «ты», похлопывающая по плечу, с некоторой фамильярностью. Подобное стирание границ в общении тоже может спровоцировать чувство дискомфорта, так как может восприниматься как навязчивость и даже грубоватость.

Приемы, которые делают нас недосягаемыми для «близкой» беседы:

уверенный и твердый тон;

точные формулировки, в которых сложно усомниться;

постараться, чтобы всегда последнее слово оставалось за вами;

разговор моделировать не как посиделки, а как трансляцию собственных сильных черт.

При таком варианте общения мы произведем авторитетное впечатление. Но дружить с нами вряд ли выразят желание.

Если вы стремитесь остаться один, также можно действовать, проявляя скромность, незначительность.

«Человек-невидимка» — действенный защитный стиль, обеспечивающий абсолютное одиночество. Такой человек:

старается не следовать моде (девушка может не пользоваться декоративной косметикой);

разговаривает тихо;

будучи в гостях, выбирает в укромный и тихий уголок;

не любит находиться в центре внимания;

на дискотеках сидит и смотрит, как танцуют другие, при этом сам не танцует.

Не сошлись характерами

Когда ломаются отношения, имеется существенная закономерность. Выглядит она так: успешное начало — аккумуляция негативного запаса — переполнение — разрыв отношений. Параллельно с началом отношений мы запускаем механизм их уничтожения. Обычно люди питаются отношениями, съедают хорошее в них. В результате возникает пустота. И каждый имеет собственные способы стать несчастным в отношениях. Предлагаем перечень указанных факторов:

1. Фактор тайны — начиная отношения, иметь от партнера тайны. Недоговаривать, пытаться скрыть. И не имеет значения, есть ли основания для подобных секретов. Тайна — это уже мина замедленного действия. Если связь насытится тайнами, она прервется.

2. Фактор родственных душ — вы замечаете, насколько схожи с партнером. Это радует. Но подобная ориентация на тождество характеров в будущем послужит барьером для нормального развития отношений. Со временем всякое несовпадение во взглядах станет восприниматься болезненно.

3. Фактор создания образа — начало отношений происходит через определенную роль. Ту, которая, как мы считаем, выставляет нас в выигрышном свете. Считая, себя малоинтересным, человек строит общение на материале придуманной роли. Но в реальности образ закрывает отношения. А разоблачение трактуется как сигнал к разрыву.

4. Фактор теста — общаясь с людьми, человек формулирует конкретное представление о том, как они должны себя вести в различных ситуациях. Подразумевается, что все должны существовать по таким же правилам.

Общаясь с подобными субъектами, оказывается, делаете множество «ошибок». Интересно, что правила, которым необходимо следовать, вам не оглашаются. Нужно быть все время настороже. В противном случае – разрыв отношений.

5. Фактор исполнения желаний — тонко чувствуя, что ждет от тебя партнер, оправдывать его ожидания. Подобное детское желание «быть хорошими» вступает в конфликт с собственными желаниями. Не все желания партнера вам подходят, в результате аккумулируется отрицательный запас. Если не изменить ситуацию, разрыв неизбежен.

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Предлагаем ценные правила, позволяющие не довести выяснение отношений до ссоры.

1. Не аккумулировать отрицательные переживания. Проживайте их в совместном общении «по мере поступления».

2. Выяснение прямо здесь и сейчас. «Разбор полетов» в данной ситуации должен происходить сразу, не откладываясь на потом.

3. Изъясняться на языке ощущений и переживаний, а не оценочных суждений. Скажете «Ты - дурак» - непременно услышите «Сам дурак». Ключевое условие здорового общения — уважение личности, принятие последней во всей ее уникальности и непохожести.

Все отношения имеют волнообразную динамику. В трудные моменты охлаждения эмоций полезно помнить, что это нормально.

Гений общения

Вот несколько уровней коммуникации с окружающими людьми

Уровень I. Тут все просто. Представьте модель: начальник — подчиненный, офицер — солдат. Жесткая, безличная, управленческая форма контактов. Есть субъект «сверху» и субъект «снизу». Гением общения можно назвать персону, способною открыто управлять остальными. Психологи подобный тип окрестили «манипулятором». Манипулятор, не смотря на реальные достижения и успехи, остается несчастен, так как лишен близких отношений.

Уровень II, где позиции относительно равны (коммуникация). Здесь достаточно большой диапазон ситуаций: бытовые, служебные, дружеские. Ключевая проблема в данном уровне — поиск общей темы. В коммуникации личность уже имеет свои очертания. Коммуникабельна я персона с каждым отыщет общий язык.

Уровень III - обслуживание. Мы не используем другого субъекта в качестве средства, а сами превращаемся для него в последнее. Например, психологическая помощь. Психолог помогает разрешить проблему пациенту. Это уровень более глубокий, чем выше названные. Однако, это пока не чистой воды общение.

Уровень IV — действительно общение. Представляет собой взаимосвязь равносвободных и равноуникальных личностей. Это не обмен информацией, общение затрагивает внеинформативные феномены: смысл жизни, ценности, идеалы и стремления. Психологический принцип общения — переживание, слитое с пониманием.

Способного к данной технике человека и по праву можно назвать гением общения.

Итак, общение —не столько механизм, сколько искусство. Открыто транслировать собственную неповторимость и видеть таковую в собеседнике —секрет здорового общения.опубликовано econet

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