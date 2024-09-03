Как мы самолично отбиваем у детей желание учиться

Родитель пы­­тается ковать свое сокровище и делает это для него, но ребенок этого не понимает. Ко­гда же от него требуют ответной благодарности и стоических под­вигов, он и вовсе сатанеет. В конечном итоге все заканчивается яростным сопротивлением: «Не хо­чу! Не буду! Идите к черту!»

Но ситуация сложилась бы совсем иначе, если бы родитель, начиная свой крес­то­вый поход за «счастье» ребенка, а по факту — на ребенка и против ребенка, задумался: «А ко­му, собственно, все это надо?» Далее ему следовало бы взять себя в руки, сжать всю свою волю в кулак и засвидетельствовать правду, одну только правду и ничего кроме правды: «Этого я хочу, это мне надо». После же всех этих «разоблачений» можно приступать и к исполнению своего родитель­ского долга.

Почему ребёнок не думает о будущем?

В нашем распоряжении всегда есть две силы — положительные и отрицательные подкрепления. Что это такое?

Положительное подкрепление — это когда я, совершая некое действие или уже после его совершения испытываю чувство удовольствия.

С отрицательным подкреплением ситуация аналогичная — при совершении того или иного действия или непосредственно после него я испытываю гамму неприятных чувств.

Вот ребенок делает уроки, но видно, что никакого удовольствия это занятие ему не приносит, поэтому он постоянно отвлекается, решает задания тяп-ляп и т. п. И это понятно: уроки — вещь исключительно неинтересная, нудная, а кроме того, за них надо отчитываться и двойку можно по­лучить, так что они ни с какого боку не радуют. И вообще ребенок не понимает, зачем ему нужно учиться, он и без учебы себя хорошо чувствует.

Он же не представляет себя, например, тридцатилетним, он не знает, что эти знания будут необходимы ему для миллиона самых разных вещей. Это мы понимаем, это нам кажется естественным — мол, пока есть в молодости время (так нам, взрослым, сейчас кажется), надо все силы бросить на учебу. В нем, в нашем ребенке, таких мыслей нет и быть не может, он смотрит на все это совсем с другой колокольни. Уроки для него — это бессмысленная и крайне неприятная тра­та сил.

Поэтому то, что для нас — «тяп-ляп», для него — подвиг и жертва, которую он ежедневно приносит своим родителям (или своему страху)!

А как мы поступаем, когда видим это «тяп-ляп»? Мы думаем: «Ну что ж ты такой бездарь! Разве это непонятно — от твоей учебы зависит твоя будущая жизнь!» Некоторые добавляют: «Вот я в твои годы!..» Но, помилуй бог, неужели же мы так наивны и полагаем, что наше нынешнее восприятие нашего прошлого соответствует реальному положению дел?!

Нам просто хочется казаться себе хорошими, и поэтому наша память избирательно подбирает соответствующую информацию: то, как мы хотели учиться, она в этот момент высвечивает, а то, как мы отлынивали от учебы, напротив, уводит в тень. В действительности же мы, равно как и наши дети, не хотели в свое время делать заданные нам уроки.

После же такого самонастроя на нас накатывает раздражение. Мы смотрим на своего ребенка неласково, может быть, даже кричим, сучим руками, сыпем проклятиями. А ведь ребенок наш в этот момент учится! По­лучает ли он от наших криков удо­воль­ст­вие? Что-то я очень сильно в этом со­мнева­юсь! А неудовольствие? В этом сомнений нет никаких!

И что же мы таким образом сделали? Мы взяли и собственными руками сформировали в нашем ребенке отрицательное подкрепление в отношении учебы! Создали в его голове ассоциацию: «уроки — это состоя­ние, при котором плохо». Проще говоря — мы самолично отбили у него желание учиться. Вот и думай теперь, что ты делаешь для себя, а что — для другого; что для своего раздражения, а что — для своего ребенка; что для своей роли «хорошего родителя», а что — себе на благо и своему малышу на радость.

Поняв, что образование ребенка нужно вам, а не ему, вы перестанете на него давить, раздражаться и браниться. Вы уже не сможете воспринимать его успехи как должное, а потому будете им искренне радоваться.

И надо ли говорить, что ра­ди этой родительской искренней радости любой ребенок пойдет на все — в лепешку разобьется, го­ры свернет и звезду с не­ба достанет.

Вспомните, с каким удовольствием вы делали в свое время что-то приятное для своих родителей. Вспомните, как вам было радостно их радовать! В резуль­тате же учеба перестанет восприниматься ребенком как некое неизбежное зло, и он, весьма вероятно, изменит к ней свое отношение.

И тогда вам больше не придется годами ежедневно аргументировать тезис о необходимости и важности учебы, ребенок сам вам об этом расскажет, потому что он будет видеть, сколь это ему выгодно — хо­рошо учиться. опубликовано econet

Андрей Курпатов, отрывок из книги "Быть эгоистом"

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