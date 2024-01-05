Как мы теряем любовь в попытках ее привлечь

Как понравиться окружающим людям? Как привлечь внимание и найти друзей, вторую половинку? Можно ли научиться быть обаятельным человеком? И еще множество подобных вопросов всегда волновали людей, и каждого на них были советы и рекомендации. Но всегда ли они работают?

На самый распространенный вопрос «Как понравиться другому человеку?» чаще всего есть три ответа: не перечить понравившемуся человеку, заботиться о нем и рассказать, что ты самый лучший. Эти советы дают чаще всего, и они отличаются одним общим свойством – они не работают.

Вредные советы тем, кто пытается привлечь любовь

1. Не спорить

Дело в том, что людям не особенно нравятся те, кто всегда слушает с раскрытым ртом и поступает только так, как ему сказали. Этот человек, на самом деле исключает себя из отношений. Такие люди могут привлечь только тех, кто ищет созависимых отношений, но и в них не будет любви, а возможна только зависимость. Любовь строится на уважении, а как уважать человека, у которого нет своего мнения? Если он не решает сам, а ждет чужого решения, команды, свистка? Поэтому, если вы никогда не спорите, в попытках обрести свою любовь, то вы ее уже потеряли.

2. Заботиться о нем

Часто молодые девушки уверены, что если заботиться о мужчине, то его сердце растает, и он обязательно влюбится. Что же происходит на самом деле? Девушка начинает окружать мужчину теплом и заботой. Она сама ему звонит, приглашает на свидания, дарит подарки, помогает ему в делах, напоминает о важных встречах и делает еще множество нужных для него дел. И естественно, ждет в ответ благодарности. А партнер начинает чувствовать, что его душат, нарушают все личные границы и не испытывает признательности по этому поводу. Девушка, не дождавшись благодарности, удваивает свои усилия и доводит мужчину до того, что он уже мечтает от нее отделаться. Чем рано или поздно заканчиваются такие отношения.

3. Показать себя с лучшей стороны

Разумеется, свои лучшие качества нужно демонстрировать. Но именно показывать, а не рассказывать о них. А когда начинается самореклама, то единственное, что хочется сделать – выключить телевизор. Если вы нравитесь человеку, то возможно, ему захочется послушать, насколько вы прекрасны, но ему будет гораздо приятнее, когда обнаружит ваши замечательные качества сам, в процессе общения. А навязчивой рекламой можно только оттолкнуть другого человека, а не понравиться ему. А если вы ему не нравитесь, то навязчивая реклама заставит сбежать его еще быстрее.

Как же на самом деле привлечь любовь?

На это существует только один ответ – никак. Это тоже самое, что привлечь хорошую погоду или миллион в любой валюте. На взаимное чувство можно надеяться, его можно ожидать, но управлять им, не получится. Некоторые люди пытаются задаривать, умолять, давить на жалость, угрожать карами и самоубийством. Но этим добиваются только одного – расставания.

Все, что можно сделать, чтобы не потерять самоуважения и чтобы этот человек продолжал вас уважать, это показать, что вы принимаете его решение. А затем нужно заняться собой, своими потребностями, целями и делами.

Интерес к человеку может возникнуть, когда он не сосредоточен только на себе или только на нем. Интерес вызывает только тот человек, который представляет собой ценность, имеет то, что хочет иметь другой человек. Но не предоставлять ему это на блюдечке с голубой каемкой. Да, вы это имеете, да, можете это желаемое дать, а можете и не дать. Потому что вы оказались заняты. Вот так-то.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet