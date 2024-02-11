Как мы учим детей предавать себя

Мы в душе маленькие мальчики и девочки, которых взрослые в свое время научили предавать себя. И нам до сих пор больно от этого. Нас с детства учили не доверять своим чувствам, нам говорили – ты не можешь так чувствовать, это неправильно. И мы выросли, не умея распознать их, эти чувства.

Сижу в кафе. За соседним столиком семья – папа лет 35, его сын года 4-5 и бабушка, видимо мама этого папы. Взяли чай с плюшками, взрослые о чем-то говорят. Мальчик хочет отпить чаю, но тот очень горячий, он несколько раз пытается отхлебнуть, у него не получается. Бросив эту затею, он обращается к взрослым: «Мне горячо». Те не слышат или не обращают внимания.

Мы задвигаем свои потребности в дальний угол

Мальчик еще раз, уже погромче: «Мне горячо». Бабушка оборачивается к нему и раздраженно произносит: «Ничего тебе не горячо, не придумывай!». Папа трогает чашку, пытается что-то предпринять, но бабушка отвлекает его каким-то вопросом и он снова вступает с ней в разговор, оставив сына наедине с его проблемой.

Мальчик еще раз пытается привлечь к себе внимание. Бабушка уже зло: «Хватит! Пей давай! Горячо ему! Ничего не горячо, пей, а то уже идти надо». И отворачивается к папе. Мальчик, немного помедлив, кое-как, периодически дуя на чай, пьет его вприкуску с булочкой. Наконец, они встают и идут к выходу. По пути бабушка выговаривает внуку: «Будешь себя так вести, в следующий раз никуда тебя с собой не возьмем». Не знаю, как вам, а мне хотелось эту бабушку стукнуть.

Ну, это лирика. Обратимся к малышу, чему он научился в этой ситуации?

Что его проблемы не важны, да и сам он не важен тоже.

Что нельзя говорить о своих проблемах вслух.

Что нельзя просить помощи – или обругают, или проигнорируют, в любом случае будет только хуже.

Что доверять собственным чувствам и ощущениям нельзя. Другие лучше знают, что ты можешь чувствовать и ощущать в той или иной ситуации.

Что близкие могут отвернуться от тебя только потому, что ты заявил о том, что тебе плохо (в данном случае горячо).

Что папа не заступится и не защитит.

Что папа слабее бабушки. Потому что не заступился и не защитил. Потом эта проекция ляжет на мужчин и женщин вообще и на себя в первую очередь.

Список можно продолжить, но думаю и этого достаточно, чтобы ужаснуться. Вся ситуация длилась минут 10. Думаю, что в разных вариациях все это повторяется и дома, в общении между членами этой семьи. Несколько десятков повторений и уроки усвоены на всю жизнь. Мы все выросли, постоянно слыша нечто подобное в свой адрес. Мы продукты такого «воспитания». Мы не слышим себя, не доверяем себе, ориентируемся на других и задвигаем свои потребности в дальний угол.

А как по-другому? А вот так. Когда мне в какой-то ситуации, в каком-то контакте плохо – это означает только одно - «мне плохо». Это мои чувства и я на них ориентируюсь, я им доверяю. И я обязана себя защитить любыми способами. Это акт любви к себе. Я не обязана думать о том, ПОЧЕМУ кто-то делает мне плохо, входить в его положение, понимать его. Я не обязана размышлять было ли у него трудное детство, получил ли он какие-то травмы, что вот так поступает теперь с людьми.

Пусть он сам о себе думает, это не моя ответственность, уж точно. Способность себя защитить, обозначить свои границы очень содействует росту самоуважения. А вот на самоуважении уже можно что-то взрастить. Например, способность посмотреть на ситуацию глазами другого человека, понять его мотивы, не злиться в ответ, принять, как есть и простить. Или не простить. И только пройдя этот путь, причем многократно, в конце его можно найти волшебный плод – абсолютный здоровый пофигизм.

Назовите меня как угодно, я только улыбнусь и скажу – ну возможно. Пошлите меня далеко, я только пожму плечами и подумаю – бывает же такое! А вслед за этим придет принятие людей такими, какие они есть. И глубокое понимание того, что все мы в душе маленькие мальчики и девочки, которых взрослые когда-то научили предавать себя. И нам всем до сих пор больно от этого. И поэтому не надо множить эту боль, отвечая злом на зло.

Нас с детства учили не доверять своим чувствам, нам говорили – ты не можешь так чувствовать, это неправильно. И мы выросли, не умея иногда даже распознать их, эти чувства. А уж предъявить кому-то свое «плохо» - Боже упаси! Всегда в ответ услышишь – сам виноват!

Поэтому для начала нужно восстанавливать именно эту часть, учиться доверять своим ощущениям, предъявлять их миру и говорить о них. Нет, не всем подряд, выборочно. Тем, кто способен понять и не посмеяться в ответ. Потом оттачивать умение ставить границы и защищать их. Если понадобится, то и «с оружием в руках», агрессивно. Первое время это и будет агрессивно. Потом все остальное. В другой последовательности не получится.

Именно поэтому, у адептов разных восточных традиций, призывающих к спокойствию и всеобщей любви, сквозь их натужные улыбки и желание всем показать свою «просветленность», так много боли в глазах. Они пропустили два первых этапа, решив взять быка за рога и перескочив сразу на третий. Но в другой последовательности не получится.опубликовано econet

Автор Лариса Вертышева

фото ©Elizabeth G

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