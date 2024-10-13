Как наполнить жизнь позитивной энергией: 9 советов

Нескончаемые проблемы и трудности отнимают нашу энергию, а стрессы наполняют нас негативом и отрицательными переживаниями. Можно ли восполнить нехватку позитивной энергии? Вот несколько дотупных и простых способов, которые помогут направить положительную энергию в вашу жизнь.

Как можно привлечь позитивную энергию в свою жизнь? Для начала полезно научиться отпускать своё прошлое. Ведь мы никак не можем на него повлиять. Поэтому будет лучше полностью сосредоточиться на настоящем моменте. Так мы сможем заложить основу благополучного будущего. Что еще потребуется для того, чтобы впустить в свою жизнь поток положительной энергии? Вот полезные рекомендации, которые работают.

Наполняем жизнь положительной энергией

В жизни каждого человека хватает и светлых, хороших, и отрицательных событий. Но негативные моменты, почему-то влияют на нас сильнее. Они расстраивают, выбивают из колеи, от них даже можно заболеть. Как пустить в свою судьбу позитивную энергию?

Чтобы наполнить свое существование положительной энергией, важно помнить вот о чем. Дело не столько в том, чтобы полностью оградить себя от негатива (это, в принципе, невозможно), сколько в умении противостоять всему плохому. Что еще можно сделать, чтобы жизнь наполнилась позитивной энергией?

Признать, что «пока я не добился желаемого, но это реально»

Отрицательная энергия возникает, когда мы постоянно ведем борьбу с самим собой и обстоятельствами. А, может, лучше принять происходящее и самого себя? У вас впереди еще много возможностей, чтобы добиться успеха и достичь благополучия. Ничего нет страшного в том, что вы скажете себе: «Да, я несчастлив». Это и есть первый шаг к тому, чтобы что-то начать менять.

Больше смеяться

Смех делает нас лучше и позитивнее. Он поможет разогнать тучи над головой (в переносном смысле, конечно).

Кроме того, смех помогает укрепить отношения: разделяйте светлые моменты с окружающими людьми, приумножайте радость.

Понять, чего же вы на самом деле хотите

Это может быть не так просто:

Мы беспрерывно меняемся. И наши желания могут выглядеть по-разному в разное время.

Мы вообще порой не задумываемся, чего ждем от жизни.

Полезно определить, чего мы уж точно не хотим в жизни, что мешает нам быть счастливыми. Так можно разобраться с собственными ценностями и навести порядок в своей жизни.

Отпустить прошлое

Прошлое может нести отрицательную энергию. А позитив рождается только в нынешнем моменте и будущем. Печальные события, травмирующий опыт прошлого могут стать преградой к обретению счастья. Но важно помнить, что прошлое не имеет над вами власти. Примите его со всеми своими ошибками и поражениями. Только так можно построить благополучное настоящее.

Изменить взгляд на жизнь

Если находить хорошее даже в ворохе бесконечных проблем, это даст силы успешнее преодолевать трудности. На жизнь влияет угол зрения, под которым мы на нее смотрим.

Поиск гармонии

Ощущение гармонии и покоя дарит нам душевное равновесие, заряжает энергией для жизни. Такое состояние благоприятствует общению, помогает беречь жизненную силу. Впустите гармонию в свое сердце, пусть в нём не будет места тоске, разочарованию и печали.

Отпустить эмоции

Не стоит загонять естественные эмоции вглубь себя. Они должны находить выход, высвобождаться. Тем более, если это негативные эмоции. Все мы время от времени испытываем гнев, раздражение, отчаяние. Не стоит накапливать их, пусть они имеют возможность выплеснуться. Так освободится место для позитивной энергии. Можно кричать, бросать вещи, плакать. Также поможет интенсивная пробежка или другие физические нагрузки.

Дарить себе свежие впечатления

Возьмите себе за правило посвящать личное время развлечениям и позитивным эмоциям. Это должно быть что-то такое, что даст вам эмоциональную встряску.

Сходите в кино.

Организуйте поездку или поход с рюкзаком.

Приготовьте новое блюдо.

Посетите мастер-класс.

Познакомьтесь с новым человеком.

Устройте зажигательную вечеринку.

Вот еще несколько советов для наполнения жизни положительной энергией

Цените моменты, которые дарят вам позитивные эмоции.

Находите радость в будничных мелочах.

Не концентрируйтесь на плохих событиях.

Ограждайте себя от токсичных людей, которые завидуют, жалуются, сплетничают.

Больше гуляйте. Природа обладает мощным целительным потенциалом. Свежий воздух полезен для здоровья, а досуг, проведенный в парке, сквере, на берегу моря заряжает позитивом и силами.опубликовано econet

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