Как научить дочку не ждать принца на белом коне

Чтобы ваша девочка выросла самодостаточной личностью, а её судьба не зависила от встречи с принцем на белом коне, узнайте 5 секретов воспитания дочери.

В последние годы тема равенства полов обсуждается все больше. И общество постепенно двигается вперед, но сексистские идеи не так просто искоренить. Многие родители по-прежнему воспитывают дочерей, вкладывая им в головы установки: быть совершенной, вести себя сдержанно и держаться подальше от рисков и опасностей, в зоне комфорта. В результате девочки растут слабыми и неспособными самостоятельно справиться с жизненными проблемами.

5 способов научить дочку справляться самостоятельно

Если с детства учить девочек быть независимыми и не бояться рисковать, это мотивирует их открывать для себя мир и не бояться бросить вызов обстоятельствам. Такой подход делает их куда более уверенными в себе. Именно из таких девочек вырастут женщины, без страха идущие к мечте и к своему настоящему «я», а не скрывающиеся в тени пресловутого принца на белом коне.

1. Мотивируйте её не бояться сложностей и бросать вызов самой себе

Чтобы вырасти уверенным в себе человеком девочка должна не бояться испытаний. Важно, чтобы она умела ставить себе цели и продумывать план, чтобы их достичь. Объясните ей, что важно верить в свои силы, что преодолевая трудности мы становимся лучше. Не менее важно учить девочку быть гибкой и адаптировать свои планы согласно обстоятельствам.

2. Учите её справляться с проблемами самостоятельно.

Постоянно решать за девочку все её проблемы – не лучшая стратегия воспитания независимого человека. Дать совет, предложить инструменты для решения проблемы, но позволить ей справиться с ней самостоятельно – лучшее решение. Это позволит девочке не бояться конфликтов и потенциально сложных ситуаций и не ждать человека, который поможет и спасет в любых обстоятельствах.

Важно не впадать в крайности и научить девочку просить о помощи, если справиться самостоятельно не получается. Объяснить ей, что просьба о помощи – не стыдно и не делает её слабачкой.

3. Дайте ей свободу

Одна из самых частых ошибок при воспитании девочек – гиперопека. Часто родители не дают дочерям достаточной свободы, стремясь уберечь их от опасностей. Девочки не получают нужного жизненного опыта, не развивают свои способности, чувствуют неуверенность в себе и закомплексованность. Не всегда просто нащупать ту грань свободы, которая позволит девочке испытать себя и обнаружить на что она способна. Но родителям необходимо это делать.

4. Позвольте ей самой искать ответы на свои вопросы

Поиск пути – часть процесса самопознания. Если ответы на все вопросы девочка будет получать в готовом виде, это не позволит ей выйти из зоны комфорта и развиваться как личности. По мере того, как девочка растет, важно, чтобы ей приходилось прилагать усилия для поисков ответов на свои вопросы. Это не только развивает способность учиться, но и показывает, что её мнение имеет значение.

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5. Не наклеивайте на неё ярлыки

«Ну ты же девочка», «это не женское дело», «девочки так не делают» опасны, они ограничивают девочку рамками социальных стереотипов. Девочка, растущая с этими установками, с возрастом превращается в зависимую женщину, боящуюся выходить за четкие границы, определенные другими. Такая женщина не рискнет попробовать удачи в тех областях, которые всегда считались мужскими.

Очень важно, чтобы с самого детства девочка понимала, что каждый человек уникален. Женщина, мужчина, любой из нас имеет право быть собой, пробовать, экспериментировать, жить так, как хочется именно ему.опубликовано econet.ru.

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