Как научить ребенка вежливости

Все родители мечтают, чтобы их отпрыски были вежливыми и хорошо воспитанными. Но почему дети порой упрямятся и не хотят по нашему желанию говорить "спасибо", "пожалуйста"? Или они попросту стесняются? Давайте разберемся, в чем причина такого поведения.

Родители фанатично, напористо прививают своим маленьким отпрыскам элементарные правила поведения. Особенно дело касается «волшебных» слов (таких как «спасибо» и «пожалуйста»). Иногда даже они перегибают палку. Ведь заставить ребенка произнести необходимое слово можно. Но главное, чтобы малыш понимал, зачем и в каких ситуациях употребляются вежливые слова.

Дети и "волшебные" слова

Привычная ситуация. Мама с малышом прогуливается в парке. И тут на одной из аллей встречает своих подруг. Те окружили ребенка и радостно восхищаются его внешностью. А мама, в свою очередь, пытается заставить малыша громко поздороваться.

Тот исподлобья смотрит на троих чужих теть, которые без умолку щебечут и треплют его по макушке. Ребенок так и не проронил ни слова…

- Что надо сказать тете Оле?

- Поблагодари бабушку!

- Что нужно говорить, когда тебя угощают?

Ребенок, которого терзают подобными вопросами, пробубнит ожидаемое «спасибо» или «пожалуйста». Но в очередной подобной ситуации маме снова пригодится напоминать ему о том, что следует сказать «волшебное» слово.

Когда малыш сам, без понуканий произносит «спасибо»/ «пожалуйста»/ «до свидания», родители находятся на седьмом небе от счастья. Они горды, что их чадо воспитано как надо.

Но в реальности, когда дети не хотят произносить «спасибо» или «пожалуйста», они совсем не хотят прослыть невежливыми.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот объяснения такого поведения

В возрасте от 2 до 4 лет малыши беспрестанно чему-то учатся, и правилам поведения в обществе – тоже. Они социализируются. Если ребенку сообщили, что в гостях у бабушки следует говорить «спасибо» за торт или пирожок, тот может и не проецировать полученную информацию на другие ситуации. И не догадается, что это слово употребляется и в других домах.

Ребенок может элементарно стесняться. Тем более, когда к нему приковано внимание чужих «теть» и «дядь». Скромный и тихий малыш смутится и замкнется в себе. Или даже расплачется под давлением со стороны мамы.

Ребенок может быть сосредоточен на игре и попросту забудет поблагодарить, ведь его внимание поглощено каким-либо увлекательным занятием. Дети не догадываются о желаниях родителей. И не осознают, как мама жаждет услышать от них «волшебное» слово (тем более на публике).

Родители, без устали твердящие своим детям о вежливом поведении, попусту растрачивают время. На самом деле малыша следует приучить в вежливости не как инструменту манипуляции, а как к норме поведения.

Что делать, если ребенок нечасто произносит вежливые слова

Отметьте, когда он все-таки скажет «спасибо» и покажите свою реакцию: «Вот молодец! Вежливый мальчик!»

Если вы понимаете, что малыш просто стесняется сказать «пожалуйста», произнесите это слово за него. Никто не почувствует неловкости. А вы продемонстрируете своему отпрыску пример вежливого поведения.

Обращайте внимание на тон фразы (просьбы). Не потворствуйте, когда ребенок говорит капризным или командным тоном, даже если он использует вежливые слова.

Контролируйте собственную речь. Личным примером показывайте образец общения. Сами говорите ребенку «спасибо» и «пожалуйста», избегайте раздраженного или грубого тона. Так малыш будет перенимать вашу манеру поведения. Если вежливы вы – ребенок тоже будет вежливым.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet