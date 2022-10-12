Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Как научить ребенка вежливости

Как научить ребенка вежливости

Автор: Econet 12 октября 2022 5746
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Все родители мечтают, чтобы их отпрыски были вежливыми и хорошо воспитанными. Но почему дети порой упрямятся и не хотят по нашему желанию говорить "спасибо", "пожалуйста"? Или они попросту стесняются? Давайте разберемся, в чем причина такого поведения.

Как научить ребенка вежливости

Родители фанатично, напористо прививают своим маленьким отпрыскам элементарные правила поведения. Особенно дело касается «волшебных» слов (таких как «спасибо» и «пожалуйста»). Иногда даже они перегибают палку. Ведь заставить ребенка произнести необходимое слово можно. Но главное, чтобы малыш понимал, зачем и в каких ситуациях употребляются вежливые слова. 

Дети и "волшебные" слова

Привычная ситуация. Мама с малышом прогуливается в парке. И тут на одной из аллей встречает своих подруг. Те окружили ребенка и радостно восхищаются его внешностью. А мама, в свою очередь, пытается заставить малыша громко поздороваться.

Тот исподлобья смотрит на троих чужих теть, которые без умолку щебечут и треплют его по макушке. Ребенок так и не проронил ни слова…

Как научить ребенка вежливости

- Что надо сказать тете Оле?

- Поблагодари бабушку!

- Что нужно говорить, когда тебя угощают?

Ребенок, которого терзают подобными вопросами, пробубнит ожидаемое «спасибо» или «пожалуйста». Но в очередной подобной ситуации маме снова пригодится напоминать ему о том, что следует сказать «волшебное» слово.

Когда малыш сам, без понуканий произносит «спасибо»/ «пожалуйста»/ «до свидания», родители находятся на седьмом небе от счастья. Они горды, что их чадо воспитано как надо.

Но в реальности, когда дети не хотят произносить «спасибо» или «пожалуйста», они совсем не хотят прослыть невежливыми.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот объяснения такого поведения

  • В возрасте от 2 до 4 лет малыши беспрестанно чему-то учатся, и правилам поведения в обществе – тоже. Они социализируются. Если ребенку сообщили, что в гостях у бабушки следует говорить «спасибо» за торт или пирожок, тот может и не проецировать полученную информацию на другие ситуации. И не догадается, что это слово употребляется и в других домах.
  • Ребенок может элементарно стесняться. Тем более, когда к нему приковано внимание чужих «теть» и «дядь». Скромный и тихий малыш смутится и замкнется в себе. Или даже расплачется под давлением со стороны мамы.
  • Ребенок может быть сосредоточен на игре и попросту забудет поблагодарить, ведь его внимание поглощено каким-либо увлекательным занятием. Дети не догадываются о желаниях родителей. И не осознают, как мама жаждет услышать от них «волшебное» слово (тем более на публике).

Родители, без устали твердящие своим детям о вежливом поведении, попусту растрачивают время. На самом деле малыша следует приучить в вежливости не как инструменту манипуляции, а как к норме поведения.

Как научить ребенка вежливости

Что делать, если ребенок нечасто произносит вежливые слова 

  • Отметьте, когда он все-таки скажет «спасибо» и покажите свою реакцию: «Вот молодец! Вежливый мальчик!»
  • Если вы понимаете, что малыш просто стесняется сказать «пожалуйста», произнесите это слово за него. Никто не почувствует неловкости. А вы продемонстрируете своему отпрыску пример вежливого поведения.
  • Обращайте внимание на тон фразы (просьбы). Не потворствуйте, когда ребенок говорит капризным или командным тоном, даже если он использует вежливые слова. 
  • Контролируйте собственную речь. Личным примером показывайте образец общения. Сами говорите ребенку «спасибо» и «пожалуйста», избегайте раздраженного или грубого тона. Так малыш будет перенимать вашу манеру поведения. Если вежливы вы – ребенок тоже будет вежливым.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

дети родители вежливость поведение воспитание

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Реальность — это разница между тем, что доставляет нам удовольствие, и тем, чем мы вынуждены довольствоваться. Габриель Лауб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.