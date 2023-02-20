КАК научиться ЛЮБИТЬ себя?

Любовь к себе – это глубинная уверенность в том, что вы хороший человек, достойный любви и уважения априори, просто по факту своего рождения. Никакие жизненные обстоятельства и коллизии не могут поколебать убежденность в этом. Вы хороший, и точка! Истинная любовь выражается во внимательном, бережном, заботливом, снисходительном отношении к себе в любой ситуации.

Отсутствие или недостаток любви к себе у человека можно распознать по беспощадному самоедству. Те, кто подвержен ему, регулярно ведут изнурительные диалоги с внутренним злобным критиком, который не упускает возможности отчитать и пристыдить за малейшую провинность.

«Тролль», который всегда с тобой: Как научится себя любить

До боли знакомый голос из страшного детства

Истинная любовь к себе

Призма нелюбви к себе

Призма любви к себе

Как «нарастить» любовь к себе

Как подружиться с конструктивным критиком

Претензии «критикана» касаются не поведения человека в какой-то конкретной ситуации и не его личностных проявлений. Внутреннему «троллю» категорически не нравится сам человек как личность, поэтому, например, в ситуации неуспеха он злорадно шипит своей жертве: «Ты неумеха, ничему не учишься, у тебя руки-крюки и голова без мозгов».

Человек, который любит себя, оказавшись в подобных обстоятельствах, получает другое послание от «внутреннего голоса»: «К сожалению, у тебя не получилось выполнить это задание. Зато ты приобрел ценный опыт и в следующий раз наверняка справишься».

До боли знакомый голос из страшного детства

Причины нелюбви к себе, как правило, кроются в детстве. Холодные, нарциссичные родители, которые начинают придирчиво оценивать ребенка, едва он родится, и обычно бывают недовольны им, создают у него негативную установку: «Не будь таким, какой ты есть. Будь таким, как я хочу! Будь идеальным!».

Доверчивый маленький человек делает вывод: «Я могу получить любовь родителей только тогда, когда буду соответствовать их ожиданиям» – и вступает на путь самоотречения, учится игнорировать свои истинные желания и потребности, смиренно подчиняется воле взрослых, которым «виднее», каким он должен быть, что обязан любить, с кем может дружить.

Такой ребенок привыкает, что его ценность измеряется исключительно его достижениями: получил пятерку – «Молодец!», получил двойку – «Болван, тупой, дармоед!» И со временем «выращивает» в себе сурового и бесчувственного «внутреннего родителя» – по образу и подобию реальных родителей. Люди, которые осознали, что не любят себя, и начали работу с этой проблемой в психотерапии, бывают ошеломлены открытием: «В голове голос матери (отца), который меня критикует!»

Истинная любовь к себе

Любовь к себе – это глубинная уверенность в том, что вы хороший человек, достойный любви и уважения априори, просто по факту своего рождения. Никакие жизненные обстоятельства и коллизии не могут поколебать убежденность в этом. Вы хороший, и точка! Истинная любовь выражается во внимательном, бережном, заботливом, снисходительном отношении к себе в любой ситуации.

Например, человек, который любит себя, никогда не работает на износ. Он вовремя замечает свою усталость и знает, что пора дать себе передышку, восстановить силы. Он не отказывает себе в мелких радостях: лишнем кусочке торта, прогулке на свежем воздухе, походе в сауну. Он без сожалений и колебаний прерывает общение с людьми, которые к нему плохо относятся. Так, он ни за какие коврижки не согласится работать под началом скандального и хамоватого начальника, не «застрянет» в отношениях с партнером, который практикует эмоциональное или физическое насилие.

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Жизнь такого человека гармонично сбалансирована: в ней есть место и любимой работе, и семье, и друзьям, и хобби. Он не будет жертвовать ничем из данного списка, ему это просто не придет в голову! Он не клянет себя за мнимые и реальные недостатки внешности или лишние килограммы, не борется с ними изуверскими методами, потому что понимает: каким бы он ни был – худым, толстым, с длинным носом, прыщами или шепелявостью, – он все равно хороший и достоин любви. Он не ломает голову над вопросом: «Что мне надо делать для того, чтобы другие меня любили?», а всегда чутко прислушивается к себе: «Что я сейчас чувствую? Чего мне сейчас хочется? Что делает меня по-настоящему счастливым? Живу ли я так, как действительно этого хочу? Реализую ли я свой потенциал?».

Призма нелюбви к себе

Людей, чей «внутренний ребенок» недополучил родительской любви, распознать несложно. Многих из них чрезвычайно привлекает роль «взыскательного судьи». Они беспощадны не только по отношению к себе – другим тоже не прощают ошибок и слабостей, жестко осуждают за малейший промах, судят людей только по их достижениям, ориентируются на внешние признаки успеха.

Другая крайность – самоощущение «Я не в порядке, другие в порядке». Люди, которые с детства живут с этой мыслью, как правило, замкнутые. Любые коммуникации вызывают у них затруднения и душевный дискомфорт вплоть до боли. Разумеется, им очень непросто общаться с представителями противоположного пола, ведь злобный «внутренний критик» без устали напоминает: «К тебе нельзя испытывать искренней симпатии и интереса», «Такое несовершенное создание, как ты, полюбить невозможно».

Люди с дефицитом нежности к себе часто становятся жертвами неразделенной любви и ввязываются в созависимые отношения – например, с алкоголиками, наркоманами, психопатами. Они редко предпринимают попытки зарекомендовать себя на интересной, достойно оплачиваемой работе, потому что твердо уверены, что недостойны ее. А если и отваживаются претендовать на желанную должность, то быстро включают «внутреннего саботажника», бессознательно жаждут оказаться в ситуации неудачи – чтобы с глубоко запрятанным облегчением развести руками и с упоением заклеймить себя позором. Какова причина? Увы, им сложно принять идею, что человеку свойственно ошибаться – это естественно и абсолютно нормально, а любому делу надо учиться.

Призма любви к себе

Любовь к себе помогает человеку строить с окружающими гармоничные отношения – теплые, душевные, принимающие. Он не обольщается мыслью, будто ему самому и другим людям по силам быть воплощением совершенства, не рассчитывает, что кто-то окажется способен угадывать его желания. С другими он находится в диалоге, может не только поддержать, но и без душевных терзаний обратиться за помощью, попросить то, в чем нуждается.

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К отказу относится спокойно. Любовная неудача для такого человека не конец света – ситуации из серии «на тебе сошелся клином белый свет» ему неведомы, потому что он верит, что в любом случае достоин любви и уважения. А значит, рано или поздно на его пути обязательно встретится тот, кто откликнется и полюбит.

Как «нарастить» любовь к себе

Начать можно с такого упражнения: «Представьте себя в образе маленького ребенка, у которого что-то не получилось. Он очень боится, что его будут ругать и строго накажут, – закрывает лицо руками, глотает горькие слезы, дрожит как осиновый листок. Утешьте этого испуганного малыша, прижмите его к сердцу, ласково обратитесь к нему со словами, которые вы сами страстно хотели услышать в детстве от своих родителей, но почему-то не дождались.

Например: «Маленькая моя, ты самая красивая и умная девочка на свете! Мне так жаль, что тебя постигла неудача! Может быть, в следующий раз у тебя все получится. А если и нет, не беда! Пожалуйста, помни о том, что я люблю тебя и буду любить всегда!» Включайте этого «доброго родителя» всякий раз, когда заметите, что погружаетесь в диалог с внутренним злобным критиком».

Как подружиться с конструктивным критиком

Большой прорыв на пути любви к себе сделают те, кто будет игнорировать внутреннего злобного критика и прислушиваться к тихому «голосу» внутреннего конструктивного критика. Как их отличить? Цель конструктивного критика – не унизить или пристыдить, а поддержать в трудную минуту и подсказать, как лучше и полезнее.

Сравните речи оппонирующих друг другу внутренних критиков: «Сегодня у тебя подгорел суп. Это, конечно, грустно. Но, во-первых, он все равно съедобен, и семья не останется без обеда. Во-вторых, здорово, что ты готовишь сама, а не травишь любимого мужа лапшой быстрого приготовления. В-третьих, теперь ты точно знаешь, когда кастрюлю с супом пора снимать с плиты». – «Ты никудышная хозяйка! Как можно было испортить такое простое блюдо?! Все потому, что ты разиня! Даже не мечтай, что когда-нибудь научишься сносно готовить! И как только тебя муж терпит?!»

Установить «авторство» монологов не составляет труда, не так ли?опубликовано econet

Автор Елизавета Зубова

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