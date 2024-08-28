Как научиться отказывать: 9 шагов к отстаиванию личных границ

Есть люди, которые ✅не умеют отказывать другим. Даже если это наносит ущерб их собственным интересам. Можно ли научиться правильно отказывать и как выработать свой алгоритм твердого отказа?
Бывали ли у вас такие ситуации, когда чужие просьбы вас тяготили, но отказать вы не смогли или не сумели. В результате чего предпочли чужие интересы своим. И как результат, вы имеете мало времени, которое могли бы посвятить своим делам, отдыху, близким. Этим нарушаете свой личный комфорт, а порой и комфорт собственной семьи.
Чтобы решить данную проблему, вам помогут следующие 9 правил:
Нужно найти причину своей безотказности.
Среди них могут быть:
Трудно разобраться, от чего отказываться и на что соглашаться, если не знаешь, чего хочешь.
Определитесь со своими желаниями и целями. Если цели, как таковой нет, можно просто подумать, чтó вам нравится делать, а что нет.
В процессе общения, при соответствующих обстоятельствах заранее обозначайте ваши позиции относительно важных для вас ситуациях. К примеру, в беседе со знакомыми на тему денег, вы говорите, что занимаете и берете в долг только в исключительных случаях. В этом случае к вам вряд ли будут обращаться за такой помощью и вам не придется лишний раз отказывать.
Вы не должны возлагать на себя ответственность за чувства окружающих. Вы не поступаете плохо, если отказываетесь соответствовать чьим-то ожиданиям. Когда человек что-то предлагает, он морально должен быть готов к отказу. Если кто-то на это обижается, ярко демонстрирует огорчение – не поддавайтесь на такие манипуляции, так как его реакция - это его проблема, а не ваша. Не принимайте на себя ответственность за чужие чувства.
Умение отказывать часто связаны с возможностью иметь время, силы и желания на чужие просьбы. Кроме того, не всегда можно сразу продумать, как именно лучше выразить свой отказ и подобрать нужные слова. Для этого хорошим решением будет взять паузу на размышление.
Если вы хотите сделать отказ менее неприятным и не обидеть собеседника резкостью, можно кратко объяснить причину вашего отказа, хотя вы не обязаны ничего объяснять. А если предложение в целом вам покажется интересным, но нет времени, говорите, что будете готовы вернуться к обсуждению, когда закончите с текущими приоритетными делами.
Объяснять причины отказа и оправдываться – это разные вещи. Когда человек оправдывается, создается впечатление, что он считает себя обязанным выполнить чужую просьбу, и вынужден придумывать обстоятельства. Долгие оправдания отнимают у вас силы и дают собеседнику простор для манипуляций. Манипулятор легко найдет способ эти оправдания оспорить и принудить человека делать то, что тот не хочет.
Манипулятор может попытаться давить на жалость, вызывать у вас чувства вины, ответственности, манипулировать дружбой и старым знакомством. Простой совет: придумать несколько шаблонных фраз, которые помогут твердо пресечь манипуляцию и закончить разговор. Если вы не умеете отказывать и теряетесь в ситуации, готовые шаблоны помогут вам не вдаваться в размышления и обрести контроль.
Бывают ситуации, когда ложь бывает необходимой защитой, но делать это постоянно – плохое решение. Особенно когда принимаешь большое количество просьб и предложений. Можете и сами запутаться, и тогда вежливый отказ будет звучать куда благороднее, чем, сказав: «Я очень занят» - вас увидят на фото, отдыхающим в компании друзей.
Постепенно вы выработаете свой алгоритм твердого отказа, и поймете, что у вовремя сказанного «Нет», много позитивных последствий.опубликовано econet
Автор: Лариса Губина
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