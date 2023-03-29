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КАК навести ПОРЯДОК в ЖИЗНИ

Источник: zen.yandex.ru 29 марта 2023 7300
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Сохраняя порядок, мы сохраняем спокойствие и силы. Метод «маленького порядка» работает. И, возможно, все же влияет на внешние обстоятельства - волны успокаиваются, шторм кончается…

КАК навести ПОРЯДОК в ЖИЗНИ

Все вышло из-под контроля и кубарем покатилось под откос; бывает такой период в жизни. Хаос в мыслях, хаос в событиях; что день грядущий нам готовит - непонятно. Скорее всего, ничего хорошего. Потому что волна следует за волной. И даже план действий невозможно придумать, настолько все непредсказуемо…Мы не можем повлиять на объективные события, не так ли? А может быть, стоит попробовать?

Метод «маленького порядка»

Древние философы полагали, что микрокосм повторяет огромный Космос и связан с ним. Один мужчина в трудных и непредсказуемых обстоятельств не читал философов, но поступал так: каждый день аккуратно брился. Хотя очень плохо себя чувствовал, был слаб и тревожился за будущее. Надевал чистую выглаженную рубашку - у него только одна рубашка тогда была приличная. И аккуратно наливал себе простой суп в тарелку, ужинал ровно в восемь часов. Он один раз только мог поесть, у него денег почти не было. И заправлял каждое утро постель старым одеялом. Но ровно и красиво!

А одна женщина протирала и красиво расставляла стеклянные фигурки на полке. Там были зверушки, птички, цветочки; она устраивала волшебный сад. Все в ее жизни было тогда разгромлено; все рушилось. Она жила на съемной квартире в ужасных, честно сказать, условиях. Но на полке сверкал ее волшебный стеклянный сад, маленький оазис порядка и счастья. Она справилась с неприятностями и жизненными бурями. И теперь у неё есть настоящий сад, в котором царят порядок и гармония.

КАК навести ПОРЯДОК в ЖИЗНИ

Если все выходит из-под контроля, если налетела жизненная буря и все сносит на своём пути, нужно поддерживать хотя бы маленький порядок. Носочки в ящике сложите аккуратно, вещи в шкафу разберите. Ничего не разбрасывайте; очень важно в такое время все складывать и прибирать. Помойте посуду тщательно. Постарайтесь обедать и ужинать в одно и то же время. Протирайте пыль тряпочкой… И особое внимание уделите своей одежде; нужно особенно опрятно одеваться и обувь чистить. Поддерживайте свой маленький личный порядок.

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Так мы противостоим разрушительному Хаосу. Маленький порядок - это наша маленькая личная борьба с разрушительными силами и влияниями. Хаос - это символ смерти. Порядок - это Космос, это жизнь. Малое влияет на большое; а наведение порядка благотворно влияет на мозг. Мы лучше противостоим стрессу и депрессии, сохраняем силы, планируем действия, даже в непредсказуемой ситуации. Сохраняя порядок, мы сохраняем спокойствие и силы. Метод «маленького порядка» работает. И, возможно, все же влияет на внешние обстоятельства - волны успокаиваются, шторм кончается…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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