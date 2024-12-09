Как найти и удержать счастье: 5 подсказок

Многие люди не знают, что такое счастье, потому что путают с этим понятием совсем другие вещи. Они стремятся ко всему показному, гонятся за успехом и социальным статусом. Но счастье не может быть целью. Счастье - это путь.
Давно уже ни для кого не секрет, что качество наших мыслей влияет на качество нашей жизни. Справедлива эта истина и в деле «поиска» счастья, процессом которого охвачена большая часть человечества. В этой статье мы поговорим о том, когда «приходит» счастье, как его найти и удержать.
Почему-то в нашей культуре принято считать, что счастье «придет» только после того, как будет выполнено какое-либо условие.
Рискну предположить, что вы не раз слышали (или даже сами порой говорили) следующие фразы — с выдвижением жёсткого «условия» для обретения счастья:
«Чтобы получилась счастливая семейная пара, муж должен быть глухим, а жена слепой» — так гласит французская пословица.
Но так ли это на самом деле?
Предлагаю нам вместе выяснить, где «прячется» счастье и как его гарантированно найти.
Сегодня принято выставлять своё счастье напоказ, нарочито демонстративно и даже эпатажно.
Не просто им наслаждаться.
Нет, им нужно гордиться, им нужно хвастаться!
«Гонка за счастьем» приобрела особенно широкий масштаб после буйного расцвета соц.сетей — которые заполонили тщательно отретушированные фотографии из путешествий, пока что ещё несъеденной еды, трофеев из очередного шопинга и т.п. атрибутов «красивой жизни».
Проблема состоит в том, что в этой гонке нет «победителей», есть только «проигравшие».
Ибо всегда найдется тот, кто разместит более «крутую» фотографию, нежели ваша.
Еще одна часто произносимая всеми нами фраза: «Я просто хочу быть счастливой/ым».
Говоря это, мы совершенно упускаем из виду, что счастье — это не цель, это образ жизни.
Недаром народная мудрость утверждает, что «К счастью нет пути. Счастье — это и есть путь».
Именно на этом зиждется успех рекламы.
В каждом рекламном сообщении ловко спрятан коварно-ложный посыл: «Ваша жизнь станет намного лучше, когда вы воспользуетесь нашим продуктом или услугой».
Но мы то с вами знаем, что «К счастью нет пути, счастье — это путь».
Счастье (а также деньги, достаток и многие другие столь нужные нам вещи) приходит к нам как результат хорошо сделанной нами работы.
Если вы будете стремиться стать лучшим в своем деле, то вы никогда ни в чем не будете нуждаться.
Особенно «много» у вас будет счастья в том случае, если вы будете зарабатывать себе на жизнь любимым делом (т.е. тем, которое вам по душе, которое по призванию, а не по приказанию или из-за необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом и черной икрой).
Когда вы гуляете, работаете, обедаете, разговариваете, отдыхаете и т.д. — старайтесь делать это с удовольствием.
Чтобы обрести счастье, никуда не нужно торопиться.
Ведь вы уже там, где «живёт» счастье.опубликовано econet
Автор Евстегнеев Александр
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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