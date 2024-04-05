Как найти своего человека и построить с ним прочные отношения

Нам все вокруг предлагают разнообразные рецепты личного счастья. На самом деле при выборе спутника жизни достаточно руководствоваться простыми правилами. Например, перестать приписывать тому, с кем вы начинаете отношения, качества, которых у человека нет.

Все мы хотим прочных и долговременных отношений и это вполне понятно, но, к сожалению, когда начинаем выбирать себе партнера на всю жизнь, часто обращаем внимание вообще не на то, на что нужно было бы. Мы смотрим на "фасад", то есть только на внешность и даже не хотим дать шанс себе и другому, чтобы заглянуть за этот же фасад и узнать друг друга гораздо больше и глубже, а именно на уровне души.

Все то, что Вам нужно знать, если вы хотите действительно крепких отношений и семьи

Мы не всегда представляем, как состаримся с этим человеком, как вместе воспитаем детей, мы думаем, что вечно будем находиться на конфетно-букетном периоде, где будет только счастье и радость, а все проблемы или болезни никогда до нас не доберутся, но это полная утопия - вот так вот думать.

Поэтому так важно найти того, кто действительно сможет поддерживать вас и находиться рядом даже в самые темные и страшные для вас времена. Кто сможет вас рассмешить, даже если вы были злые и раздраженные. Кто будет лучшим вариантом именно для ВАС, кто бы и что вам там не говорил, вот что действительно важно.

Когда вам уже просто не захочется рассматривать еще какие-то варианты, ведь вы уже нашли именно свое - родное и так же видите и чувствуете, что и вас тоже уже нашли и это такое прекрасное чувство. Вы это обязательно поймете и почувствуете, когда это произойдет.

А теперь давайте более подробно поговорим о том, на чем именно вам нужно сосредоточиться и что именно искать, чтобы найти своего человека и построить с ним замечательные и прочные отношения.

Для начала Вам стоит перестать приписывать всем тем, с кем вы начинаете отношения, черты и качества, которых у этого человека нет и никогда не было, а это просто ваши фантазии и проекции, которые и выдают желаемое за действительное. Давайте уже будем реалистами.

Важно понимать, что если Вы, например, хотите встретить своего "принца" ("принцессу"), то у него (нее) тоже будет желание встретить свой идеал и тоже будет огромный список требований, в основном, довольно поверхностный, к своему будущему избраннику или избраннице.

Поэтому надо ориентироваться на реальных людей и кроме этого понимать, что та же романтика - она ​​не появляется внезапно в отношениях, а вы сами её создаете и вообще здесь важно развитие отношений, познания друг друга и умение удивить. Вот это и есть настоящая романтика, а не только походы в кино или кафе.

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Также важно понимать, что "стабильность - это не скучно", это прекрасно, особенно в длительных отношениях с перспективой на создание в будущем крепкой и счастливой семьи. Поверьте, с годами это будет цениться вами все больше и больше. Вы будете счастливы и спокойны, что можете положиться на своего партнера и полностью ему довериться, а он Вам. Это действительно большое счастье!

Идем дальше, ведь есть еще один очень важный момент: понять, что не стоит сразу же как только вы с кем-то познакомились и между вами не было "искры" ставить крест на этих отношениях. Я, конечно, не призываю вас заставлять себя к отношениям с кем-то, кто вам ну вообще не понравился, но если общение уже было для вас интересным и приятным, то дайте этим отношениям еще один шанс перерасти в нечто большее, вы же ничего не теряете. Попробуйте.

Просто не вешайте сразу ярлыков "это не мой типаж", а продолжайте общаться и познавать друг друга, узнавать больше, подружитесь для начала и вполне возможно, что со временем это перерастет в нечто большее. Поверьте моему собственному опыту и опыту еще многих сейчас крепких и счастливых пар, в которых тоже все начиналось с просто приятного общения и дружбы, а не искры между ними. Искра тоже потом пробежала между ними, еще и какая, но позже.

А еще перестаньте свято верить в то, что только противоположности притягиваются и создают невероятно замечательные и прочные союзы. Прежде всего привлекаются те люди, которые находят друг в друге именно то, что уже так давно искали - все те нужные им качества и черты в человеке, с которым потом можно будет прожить всю свою жизнь. А как известно, жизнь прожить, это вам не поле перейти...опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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