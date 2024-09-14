Как не раздражаться и не срываться на ребёнка

✅Психолог Павел Зыгманотович объясняет что стоит за вашей раздражительностью и срывами на своего ребенка и как можно контролировать такие эмоции.

Эмоции — самая горячая тема у психологов. Видимо, из-за вечной разноголосицы — человек знает, как делать не надо, но под влиянием эмоций всё же делает. Делает и уже через несколько минут (а то и раньше), понимает, что делать всё-таки не стоило.

Раздражение и срывы: причины и как контролировать?

Вот, например, письмо на эту тему: «Интересуют статьи про раздражение и срывы. Это когда резко идет адская злость (на маленького ребенка ) и хочется наорать, сдавить, причинить физическое воздействие. И иногда и причиняется. Например когда в 30-ый раз встает на ноги в процессе укладывания. А у меня при этом 30 раз сбивается сон. Как это самое раздражение не испытывать, что делать с резкими вспышками? Ребенок то ни в чем не виноват».

Что ж, спрашивали — отвечаем.

Доминанта Ухтомского — твой выход!

Сначала главное: в описанной ситуации раздражаться — естественно.

Да-да, подчёркиваю — естественно раздражаться, когда у вас 30 раз сбивается сон.

Всё дело в доминанте — устойчивом очаге возбуждение в головном мозге. Это достаточно старая концепция, введённая в научный оборот советским учёным Алексеем Алексеевичем Ухтомским в 1922 году.

Если предельно упрощать, суть работы доминанты такова — когда какая-то функция становится очень важной, всё, что ей мешает, подавляется. Как внутри организма, так и снаружи.

К примеру, если мы очень хотим в туалет (а его поблизости нет), то может быть подавлена стыдливость, и мы справим нужду там, где получится.

А если мы хотим спать, но ребёнок не даёт, мы хотим подавить этого ребёнка. Зачастую в буквальном смысле — «наорать, сдавить, причинить физическое воздействие». Другими, словами, агрессия в сторону ребёнка — лишь способ получить желаемое.

Радоваться тут, конечно, нечему. Механизм, может, и естественный, но ребёнок-то свой. Да и от вашего крика ребёнок лучше спать не будет.

Так что же тут можно сделать?

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Как победить доминанту

Прежде всего, нужно понимать — работа предстоит долгая. Более того, совсем отменить доминанту Ухтомского невозможно и не нужно — ведь во многих других случаях она жизненно необходима.

Раз так, что запасайтесь терпением и принимайтесь за работу.

Первое, что нужно сделать, — не корить себя за срыв. Это очень важный момент! Понимаю, вам хочется ругать и чихвостить себя за грубость в адрес роднульки, но нельзя, ни в коем случая нельзя этого делать.

Причина проста — в этом случае вы ещё уязвимее для доминанты. Когда вы поставили себе цель и провалили её (не хотели ругаться на ребёнка, но наорали), у вас падает настроение, вас охватывают негативные эмоции, и вы не можете сопротивляться доминанте. Это называется эффектом «Какого чёрта?!».

Не надо так делать. Скажите себе — если я себя ругаю, я только всё порчу, поэтому отставить ругань.

Второе. Измените контекст — поднимитесь с кровати, отойдите, попейте воды, подышите свежим воздухом у окна. Если вы ещё не спите, значит, доминанта пока не захватила всю полноту власти над вами (люди, которые очень хотят спать, умудряются делать это даже в самых неприятных условиях, проверено на себе). Значит, вы ещё можете сопротивляться.

Когда вы смените контекст, доминанта на время ослабнет. Подчёркиваю — на время. Но вполне возможно, что за это время ребёнок успокоится и сам заснёт. Шанс невелик, но всё же.

Кроме того, когда вы вернётесь к ребёнку, доминанта не включится в ту же секунду, ей потребуется время, чтобы раскочегариться. Так что у вас будет ещё какое-то время на «засыпление» малыша.

Третье. Измените свои ожидания. Доминанта включается не только потому, что вы хотите спать. Она усиливается ещё и вашими ожиданиями. Вам кажется, что ребёнок должен засыпать легко и быстро.

Другими словами, у вас в голове есть что-то вроде стандарта и когда он нарушается (а он нарушается), вы злитесь. В психологии это называется фрустрацией.

Выход здесь в изменении этого стандарта. Нужно много-много раз рассказать себе (и если получится — другим), что ребёнок может засыпать как угодно, ждать от него милости наивно, засыпание непредсказуеммое, всякое бывает и так далее. Помнится, когда мой сын не спал до трёх ночи (а в семь мне уже надо было просыпаться), именно такой подход позволил мне «выгуливать» его без нервных срывов.

Четвёртое. Подготовьтесь. Запланируйте свои действия в этой ситуации. Буквально сядьте и пропишите — «если мой ребёнок будет в процессе укладывания вставать на ноги, то я пойду на кухню пить чай». Или «…, то я буду развлекать себя колыбельными». Или «то я напомню себе, что ребёнки засыпают по-разному и вот сегодня такой неудачный вариант». Или придумайте свои варианты действий, удобные вам.

Само такое прописывание радикально повышает шансы на исполнение плана. Как это работает, до сих пор не очень понятно, но работает — и то хлеб.

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Пятое. Усильте подготовку воображением. Техника «имаджинации» (воображения, по-русски) позволяет нам улучшить свои действия. Всё, что нужно сделать — это представить себе то состояние или поведение, которое вы хотите.

Допустим, вы хотите не поддаваться на провокации доминанты. Так и представляйте — вот ребёнок в тридцатый раз встал на ноги, а вы спокойны как слон в зоопарке. Воображайте это максимально живо, только обязательно сосредоточитесь на себе — своём состоянии или действиях.

Как показали исследования, имаджинация отлично работает и даёт впечатляющие результаты.

В общем, если будете работать — всё получится.

Итого. Сорваться на ребёнка — хотя и некрасиво, но естественно. Эту естественность можно и нужно обуздывать. Для этого есть разные способы — от элементарного знания о механизмах таких срывов до техник изменения своего поведения.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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