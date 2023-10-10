Как непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни

Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться. Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости.

Недавно, мне пришло письмо от клиента, в котором он называет свои эмоции слабостью. Я задумалась, почему так. Ведь эмоции - это сила, если их не подавлять, а проживать полностью.Что происходит с эмоциями в жизни? Люди боятся переживать боль, недопустима злость в нашем обществе, детей просим громко не смеяться... Всё это приводит к образованию эмоциональных травм, и, как следствие, эмоциональных блоков в теле.

Что происходит с нашими эмоциями в жизни?

Часто в нашей жизни происходит так, что мы бросаем на полпути свои эмоциональные травмы, боясь их переживать.

После развода женщины зачастую переключаются на новые отношения или находят отдушину в детях, религии или творчестве. Теряя какие-то жизненные возможности, женщина старается не думать об этом, забыть, перевести свое внимание на что-то другое, утешая себя многочисленными «зато».

женщины зачастую переключаются на новые отношения или находят отдушину в детях, религии или творчестве. Теряя какие-то жизненные возможности, женщина старается не думать об этом, забыть, перевести свое внимание на что-то другое, утешая себя многочисленными «зато». Потеряв ребенка (выкидыш, аборт, замершая беременность), женщина откидывает все свои эмоции и фокусируется на молитвах и осознаниях причин произошедшего.

Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться. Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости. А в особенно хмурые дни мы думаем о том, как могло бы быть, если бы не …

Из-за непрожитых до конца психологических травм, негативные эмоции продолжают нас навещать год за годом, пока мы не научимся жить с этой фоновой болью:«Ну так получилось, это мой крест и мне его нести до конца».

Помимо внутренней неудовлетворенности, депрессии, болезней, непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни. Они ищут возможность воплотиться, наконец, в полной мере, чтобы женщина их прожила и отпустила. И каждое новое бегство от боли возвращает женщину снова на этот круг.

Моя клиентка потеряла при родах ребенка. Это было ещё в советское время. Плакать и горевать было не принято. Еще долгое время ее держали в роддоме, где она не могла освободиться от своей боли. Она провела пять сумасшедших дней в роддоме, наблюдая за счастливыми мамами, которые кормят своих новорожденных деток. Она просто давила свои эмоции.

Выйдя из роддома, ее ждала жизнь обычная, без утешений и сочувствия, без возможности остаться одной и просто осознать произошедшее. Ей даже не показали ее умершего ребенка. Время помогло спрятать эту боль глубже. И спустя год она забеременела снова. Все 9 месяцев беременности она ходила в диком стрессе, в страхе и предчувствии беды. В итоге родился мальчик, который начал серьезно болеть.

Следующая беременность - опять эмоции ужаса и страха. Родилась дочка, которая едва не умерла в младенчестве. Дети ее сильно болели и были слабы. Все 7-10 лет их взросления мать находилась в страхе. Представляете себе, что это за жизнь?!

Другой случай. Женщина встречается с мужчиной, влюбляется в него, начинает чувствовать его сердцем. И тут он предлагает расстаться и исчезает. Еще не один год она будет ждать и верить, что он вернется. Она не будет строить отношений с мужчинами, с достойными мужчинами, с которыми могла бы создать счастье. Почему? Прошлые отношения еще не прожиты.

Когда какая-то боль не находит своего конца, остается непрожитой - наше сознание будет прокручивать ее до тех пор, пока она не найдет выход в реальности.

Вот почему страхи, которые мы тщательно отгоняем от себя, очень часто реализуются. Мы не проживаем их, бежим от них, но наше сознание стремится к гармонии и освобождению от страхов - поэтому они вновь и вновь нас настигают.

Непрожитые эмоции, как недосмотренный фильм, незаконченный стих. Наше сознание вынуждено возвращаться к нему снова и снова, чтобы завершить начатое и успокоиться.

И в этом случае для сознания любой финал лучше, чем оборвавшийся (даже на чем-то хорошем) сценарий.

Непрожитые эмоции от расставания с мужчиной. Это вечный страх быть брошенной. Причем, он может сработать на пустом месте.

Это вечный страх быть брошенной. Причем, он может сработать на пустом месте. Непрожитые эмоции от потери ребёнка. Будь то аборт или выкидыш - это вечный страх за детей, гиперопека, напряжение, контроль или, наоборот, потакание им во всех слабостях. И то, и другое отрицательно отразится на жизни ребенка.

Будь то аборт или выкидыш - это вечный страх за детей, гиперопека, напряжение, контроль или, наоборот, потакание им во всех слабостях. И то, и другое отрицательно отразится на жизни ребенка. Непрожитые эмоции от потери ценной вещи. Это вечный поиск ее и неспособность жить в настоящем, наслаждаясь каждым мгновением.

Моя мама однажды потеряла очень значимое для нее хризолитовое кольцо (моё). Прошло 7 лет, но до сих пор, когда она заходит на кухню (она часто оставляла украшения там) и у нее есть свободная минутка, она начинает исследовать шкафы и ящики в поисках этого кольца, причитая и нервничая, в миллион пятьдесят пятый раз спрашивая меня, не видела ли я его.

Непрожитые эмоции от потери животного. Страх перед другими животными, вечная грусть при виде похожей собачки или кошечки, ощущение тоски от вида того, как другие радуются отношениям с животными.

Пока мы оставили незаконченный сценарий внутри себя - наше спокойствие никогда не будет абсолютным. Всегда будет что-то дергать изнутри и заставлять волноваться на пустом месте. Поэтому есть ключевые моменты в жизни, которые нужно прожить до финала.

Какие ситуации важно прожить обязательно?

• развод (расставание);

• смерть мужа;

• аборт;

• выкидыш;

• потеря ребенка;

• смерть близкого человека;

• смерть любимого животного;

• потеря значимой вещи;

• болезни собственные и близких;

• стыдная ситуация из прошлого;

• неприятие какой-либо ситуации;

• непризнанные эмоции (невыраженная любовь или благодарность);

• не отданный долг (моральный, нравственный или материальный).

Любая потеря любви проживается в полной мере, если человек позволит себе прожить следующие эмоции: злость, скорбь, страх и сожаление от потеряных возможностей.

Мы оставляем за собой «хвосты» не только непрожитой боли, но и непрожитой любви. И тогда нам посылают похожих людей и учат любить нас снова и снова.опубликовано econet

Автор Юлия Базылева

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