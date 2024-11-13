Как нейтрализовать состояние паники

В паническом состоянии человек не может рассуждать здраво. Вот простые действия, которые помогут преодолеть панику. Существует также практика гармонизации пространства для формирования комфортной, спокойной среды пребывания вас и окружающих людей.

Эта статья не для тех, кто перманентно пребывает в состоянии паники и других подобных состояниях. Эта информация адресована тем, кто держит свой центр равновесия, установил связь с Духом, благодаря чему умеет не поддаваться паническим настроениям, имеет личный опыт побед и чудес, опыт режиссера и творца своей жизни, способного управлять тем, что происходит. Узнайте, чем вы можете помочь тем, кто в панике, и как гармонизировать пространство вокруг вас.

Состояние паники – катализатор теневых аспектов. Что делать тем, кто в панике

Когда поднимается паника – не важно, по каким причинам, – у людей выключается осознанность и включается инстинкт выживания.

В инстинкте выживания «мозгов» нет. Для того чтобы выжить, животные начинают бежать, прятаться, хватать и т.п.

Каким бы продвинутым человек не был, сколько бы над собой он не работал, в состоянии паники выключаются все наработки.

На поверхность поднимается все самое темное, страшное, непризнанное, непринятое, что есть внутри.

Преодолеть панику вам помогут элементарные простые действия:

Сделайте свой сон более комфортным.

Для этого утяжелите свое одеяло (возьмите более тяжелое или используйте два-три).

Такое «утяжеление» психологически позволяет мозгу расслабиться, почувствовать себя в безопасности, благодаря чему клетки отдыхают.

С точки зрения тела, многое завязано на кишечник, поэтому нормализуйте режим и качество питания.

Добавьте в свой рацион омега-3, магний. Эти компоненты достаточно быстро дают эффект от своего наличия в организме.

Если вас накрывает, возьмите пожевать жевательную резинку или просто тщательно пережевывайте любую пищу.

Будет полезна любая физическая нагрузка. Это может быть хотя бы десять приседаний.

Также успокаивают ум любые рутинные действия, которыми вы привыкли заниматься.

Когда накрывает паника и включается режим выживания, у человека появляется неконтролируемое желание срочно предпринимать какие-то действия.

В такие моменты выключается осознанность и включается режим «надо что-то делать».

Чтобы нейтрализовать этот всплеск «надоделания», займитесь чем-то полезным, например, по дому (протрите пыль, снова перемойте полы и т.п.). Это поможет занять себя и переключиться на другое.

В моменты приступа паники не забывайте о дыхании. Подышите медленно и глубоко.

Перестаньте спасать – транслируйте

Не стóит пытаться переубеждать кого-либо. Будьте ретранслятором, радиостанцией, транслирующей частоту для гармонизации.

Спасать кого-либо – дело сомнительное.

Сейчас каждому доступна любая информация. Если вас что-либо интересует, у вас есть все возможности получить нужную информацию – из разных источников, разных уровней вибраций.

Какова бы ни была ваша ситуация, всегда найдется специалист / источник информации, который может объяснить и предложить рекомендации по ее урегулированию.

Сейчас не существует вариантов «не видеть и не слышать». Если вы выбираете быть слепыми и глухими, это ваш осознанный выбор.

Практика гармонизации пространства вокруг вас

Каждый из вас, кто выстроил для себя вертикаль, пребывает в ней.

Представьте, что этот вертикальный столп энергии имеет насыщенный, ближе к синему, цвет.

Изнутри, из сердечного центра, вокруг вас расходятся невидимые волны. Волны, которые распространяются от вас, затрагивают все пространство, в котором вы живете.

Проснувшись утром, встаньте, подышите глубоко какое-то время и направьте поток волн из сердца. Вечером перед сном проделайте то же самое: направьте волну гармонизации во внешнее пространство.

В таком пространстве окружающим вас людям будет проще включить голову и приостановить панические настроения.

Как запускать волну из сердца

Чтобы запустить волну из сердца, вначале вы втягиваете в себя – всю любовь Вселенной. Другими словами, вы не рассчитываете на то, что это изначально есть внутри вас.

Иногда это состояние действительно есть внутри вас, иногда – нет, а иногда вы оказываетесь в таких ситуациях, когда наполниться этой любовью сложно.

Сначала вы втягиваете в себя всю любовь Вселенной, потому что Вселенная действительно вас любит, действительно заботится о вас, всегда поддерживает вас.

Независимо от вашего настроения и состояния, Солнце всегда отдает вам свое тепло. Независимо от того, мусорите ли вы, ковыряете ли вы Землю, она позволяет вам на себе находиться.

Вы делаете глубокий вдох и втягиваете внутрь сердца ощущение любви.

В этот момент вы настраиваете свои локаторы, в том числе главную антенну в центре головы (шишковидную железу), на то, чтобы уловить тончайшую вибрацию любви.

Получается, вы не изнутри вытаскиваете эту вибрацию, а собираете ее из пространства – в сердце. Вы наполняете свое сердце.

Поскольку сердце часто закрыто обидами, разочарованиями, вы, наполняясь, растапливаете эту железобетонную блокаду.

Когда вы наполните сердце, далее таким же образом вы можете наполнить ауру вокруг себя. Вы заполняете пространство вокруг себя для того, чтобы проще и свободнее перемещаться.

Теперь у вас внутри любовь (в сердце) и вокруг вас любовь (аура вокруг вас). Таким образом вы превращаетесь в плавучий остров.

Подытожим.

Через вертикаль – вы фиксируете свою связь с Духом и свою связь с Землей.

Вы собираете любовь (в сердце) и наполняете любовью пространство вокруг себя (ваша аура).

В конце вы делаете глубокий вдох и на выдохе направляете в стороны от себя волну любви/волну гармонизации.

Практика гармонизации пространства: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Когда вас одолевает страх, вы в состоянии паники, выдыхайте в солнечное сплетение – накачивайте его силой.

Шаг 2. Сделайте глубокий вдох из сердца и направьте выдох (столп света) вверх. Огромный мощный столп света уходит через вашу макушку вверх.

Шаг 3. Сделайте глубокий вдох из сердца и направьте выдох вниз в землю. Вложитесь в ваш выдох с такой силой, чтобы почувствовать вибрацию в ступнях, ногах от того мощного потока, который вы посылаете.

Шаг 4. Зафиксируйте вниманием, как вы стоите в этом высоковольтном заряженном потоке: один поток – вверх, другой поток – вниз. Потоки проходят через сердце.

Шаг 5. Переведите фокус внимания на область щитовидной и вилочковой железы (тимуса) – место, где располагается Высшее сердце.

Представьте в этом месте еще одно сердце – Высшее, – наполненное фиолетовым пламенем (пламенем трансмутации). Представьте, как весь поток, который идет вверх, проходит через Высшее сердце, а поток, который проходит вниз, преобразуется, преображается.

Шаг 6. Переведите весь фокус внимания на сердце. На вдохе втяните в себя всю любовь Вселенной. Для этого настройте свои «приемники» на эту тончайшую вибрацию любви.

Не важно, кто вы, в каком состоянии вы сейчас находитесь, как вы себя оцениваете, Вселенная любит вас – в любом виде и в любом состоянии.

Ловите эту волну-ощущение и втягивайте ее внутрь.

Шаг 7. Сделайте выдох через сердце, – добавляя к двум магистральным потокам (вверх и вниз) волну любви из сердца. Наполните каждую свою клеточку вибрацией любви.

Не важно, кто вы, чем отличились, что сделали или не сделали, как обстоят дела с вашими финансами, и т.п.

Все это не играет никакой роли для того, чтобы быть любимыми и чувствовать любовь и поддержку.

Шаг 8. Сделайте еще один глубокий вдох и выдох через сердце, – заполняя пространство вокруг себя. Вы можете представить вокруг себя плотный розовый кокон светящейся энергии.

Шаг 9. Зафиксируйте вниманием, у вас есть фиолетовая энергия, розовая энергия, сияющий столп, в котором вы стоите.

Теперь откройте ваше сердце. Представьте, что сердце распахивается, и почувствуйте, как из него изливаются волны – света, любви, гармонии.

Как только вы ощутите, что изнутри изливается фонтанчик, сделайте глубокий вдох и на выдохе запустите вокруг себя (вокруг сердца) во все стороны фиолетово-розово-золотистую волну – для гармонизации пространства вокруг вас.

Шаг 10. Сделайте глубокий вдох-выдох и еще раз запустите волну. Замрите и прислушайтесь к своим ощущениям.

Обратите внимание, что вы ничего специального не делаете (вы просто стоите, вы просто сидите), но волны гармонизации продолжают распространяться.

Если у вас хорошо идет визуализация, вы можете добавить в вашу волну изумрудный, синий, серебристый цвета, или любой другой – для балансировки, гармонизации, исцеления, успокоения, выравнивания.

Откройте глаза.

Зарядив себя подобным образом, вы продолжаете свой день.

После выполнения практики гармонизации прислушайтесь к тому, что происходит в вашем солнечном сплетении. Вы ощутите приток силы.

Состояние центра силы (солнечного сплетения) нормализуется. У вас появляется уверенность, ощущение стабильности, непоколебимости, прочности.

Вы стоите как скала на том, во что вы верите, и транслируете это вовне.

Дополнительные рекомендации по применению практики

После того, как вы запускаете процесс гармонизации, он продолжает работать на автопилоте, самостоятельно.

Вы можете производить осознанный запуск утром после пробуждения и вечером перед сном.

Также используйте практику по мере необходимости, например, когда вам предстоит выход в большое количество людей, вы пришли на работу, поймали волну паники и т.п.

Вы можете направлять волну гармонизации не только на свое ближайшее окружение, но и на весь город, где вы живете, на всю страну.

Вы – эпицентр распространения волны гармонизации.

Фиолетовая решетка для защиты дома

Для того чтобы обезопасить свое жилище, используйте решетку из фиолетового света. Просто разместите ее на входе в свое жилище.

Для этого достаточно представить, что на входе в квартиру, где вы живете, или в офис, в котором вы работаете, располагается решетка из фиолетового света.

Фиолетовое пламя трансмутирует и преображает. Проходя через решетку, вы нейтрализуете дисбаланс.

Например, поссорившись с мужем и выходя из дома, вы нейтрализуете дисбаланс и не несете его дальше во внешний мир.

Таким же образом, в каком бы состоянии кто-то не заходил к вам в дом, весь дисбаланс будет оставаться за его пределами.опубликовано econet

Автор Алена Старовойтова

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