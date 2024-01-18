Как обрести счастье: советы мудрецов

Существует огромное количество людей, которые недовольны своей жизнью, постоянно испытывают апатию и неудовлетворенность. А между тем, мудрецы древности считали, что счастье находится внутри самого человека, и только от него зависит – быть или не быть счастливым. Как же обрести свое счастье?
Многие советы психологов о том, как стать счастливым, пришли к нам из глубины веков. Но люди редко к ним прислушиваются, и каждый танцует свой собственный «танец на граблях». А между тем, как все гениальное – они очень простые и легко выполнимые. Вот, три основных совета о том, как обрести счастье, которые уже сейчас следует выполнять в своей жизни.
Это очень важное правило по обретению безмятежности. Множество людей пытаются контролировать то, что им неподвластно и становятся несчастными. При появлении проблемы или беспокойства, что заставляет вас испытывать тревожность, подумайте, что вы можете сделать в этой ситуации?
Греческие стоики – последователи афинской школы философии утверждали, что при появлении любой неприятности человек должен спросить себя, может ли он что-то сделать для ее разрешения? Если да, то следует действовать, а если проблема не имеет решения, ее просто нужно принять как данность.
Люди редко следуют этому правилу, постоянно пытаются взять ответственность за происходящее. Они считают себя неудачниками и обвиняют за то, что не могут проконтролировать. Некоторые вещи просто случаются, необходимо это осознавать и не омрачать свою жизнь тем, что изменить невозможно.
Намного легче представлять себя жертвой обстоятельств, чем принять проблему и смириться с ней. Многие не хотят принимать тяжелую болезнь или ситуацию, даже какой-то неудачный жизненный период. Такие люди отрицают реальность, бунтуют и не хотят в нее верить.
Такая позиция не имеет смысла, это тоже самое, что восставать против природных явлений и отрицать, что за днем следует ночь. Но люди раз за разом «бьются головой о стену», пытаясь доказать всем, а главное – самому себе, что все ошибаются и если приложить еще больше усилий, то можно управлять обстоятельствами.
Почему люди не хотят принимать реальность? Из-за завышенных ожиданий и собственных представлений о том, что считается удачей, а что – невезением. Нужно просто перестать тратить свою драгоценную энергию на то, что изменить невозможно и принять это. А затем построить свою жизнь с учетом реальных обстоятельств.
Многие, даже давно уже взрослые люди, часто винят своих родителей за то, что у них жизнь сложилась не так, как хотелось бы. Кого-то не так воспитали, другому – дали слишком мало любви, третьего заставили учиться не там, где надо было бы, а четвертый обижается на то, что родители мало зарабатывали. Мы склонны обвинять людей, в собственных неудачах и неправильных решениях, когда-то принятых нами самими.
Привычка постоянно сожалеть о прошлом, том, что уже невозможно изменить, не приносит ничего хорошего. Не стоит оправдывать свою пассивность перед трудностями. Взрослые люди всегда имеют право на собственный выбор и возможность пойти другим путем, отличающимся от того, что наметили родители. Только вы несете ответственность за вашу жизнь.
Постоянное контролирование обстоятельств и других людей, отрицание ситуаций, обвинений других людей в своих неприятностях – все это делает людей несчастными. Вы можете уже сегодня начать новую жизнь с чистого листа. Вы сможете снизить контроль над тем, что не поддается изменению (на данных момент), постараться воспринять события такими, какие они есть. Пришло время, встать на «капитанский мостик» и начать вести корабль собственной жизни на пути к обретению долгожданного счастья.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий