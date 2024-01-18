Как обрести счастье: советы мудрецов

Существует огромное количество людей, которые недовольны своей жизнью, постоянно испытывают апатию и неудовлетворенность. А между тем, мудрецы древности считали, что счастье находится внутри самого человека, и только от него зависит – быть или не быть счастливым. Как же обрести свое счастье?

Многие советы психологов о том, как стать счастливым, пришли к нам из глубины веков. Но люди редко к ним прислушиваются, и каждый танцует свой собственный «танец на граблях». А между тем, как все гениальное – они очень простые и легко выполнимые. Вот, три основных совета о том, как обрести счастье, которые уже сейчас следует выполнять в своей жизни.

Практические занятия по обретению счастья

1. Берите под контроль только то, что можете, на остальное не обращайте внимания

Это очень важное правило по обретению безмятежности. Множество людей пытаются контролировать то, что им неподвластно и становятся несчастными. При появлении проблемы или беспокойства, что заставляет вас испытывать тревожность, подумайте, что вы можете сделать в этой ситуации?

Греческие стоики – последователи афинской школы философии утверждали, что при появлении любой неприятности человек должен спросить себя, может ли он что-то сделать для ее разрешения? Если да, то следует действовать, а если проблема не имеет решения, ее просто нужно принять как данность.

Люди редко следуют этому правилу, постоянно пытаются взять ответственность за происходящее. Они считают себя неудачниками и обвиняют за то, что не могут проконтролировать. Некоторые вещи просто случаются, необходимо это осознавать и не омрачать свою жизнь тем, что изменить невозможно.

2. Перестаньте отрицать происходящее и просто примите его

Намного легче представлять себя жертвой обстоятельств, чем принять проблему и смириться с ней. Многие не хотят принимать тяжелую болезнь или ситуацию, даже какой-то неудачный жизненный период. Такие люди отрицают реальность, бунтуют и не хотят в нее верить.

Такая позиция не имеет смысла, это тоже самое, что восставать против природных явлений и отрицать, что за днем следует ночь. Но люди раз за разом «бьются головой о стену», пытаясь доказать всем, а главное – самому себе, что все ошибаются и если приложить еще больше усилий, то можно управлять обстоятельствами.

Почему люди не хотят принимать реальность? Из-за завышенных ожиданий и собственных представлений о том, что считается удачей, а что – невезением. Нужно просто перестать тратить свою драгоценную энергию на то, что изменить невозможно и принять это. А затем построить свою жизнь с учетом реальных обстоятельств.

3. Только вы ответственны за вашу жизнь

Многие, даже давно уже взрослые люди, часто винят своих родителей за то, что у них жизнь сложилась не так, как хотелось бы. Кого-то не так воспитали, другому – дали слишком мало любви, третьего заставили учиться не там, где надо было бы, а четвертый обижается на то, что родители мало зарабатывали. Мы склонны обвинять людей, в собственных неудачах и неправильных решениях, когда-то принятых нами самими.

Привычка постоянно сожалеть о прошлом, том, что уже невозможно изменить, не приносит ничего хорошего. Не стоит оправдывать свою пассивность перед трудностями. Взрослые люди всегда имеют право на собственный выбор и возможность пойти другим путем, отличающимся от того, что наметили родители. Только вы несете ответственность за вашу жизнь.

Постоянное контролирование обстоятельств и других людей, отрицание ситуаций, обвинений других людей в своих неприятностях – все это делает людей несчастными. Вы можете уже сегодня начать новую жизнь с чистого листа. Вы сможете снизить контроль над тем, что не поддается изменению (на данных момент), постараться воспринять события такими, какие они есть. Пришло время, встать на «капитанский мостик» и начать вести корабль собственной жизни на пути к обретению долгожданного счастья.опубликовано econet

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