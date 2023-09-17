Как общаться с хорошим, но невыносимым человеком

Бывает, что приходится общаться с тяжёлым и скучным человеком. Может, он хороший. Но общение с ним - пытка. Он совершенно вам не подходит. И надо принуждать себя к терпению. Например, родственники в гости приехали. Или вы должны посещать родню, с которой у вас мало общего. Как общаться?

Секрет общения со сложными людьми

Тем более, эти люди тоже чувствуют ваше напряжение. Ощущают ваш дискомфорт. И очень часто потом происходит взрыв, конфликт; или просто нарастает враждебность.

Но общаться надо. Например, это родители мужа, которые приходят в гости. Или мама жены, к которой приходится ездить и сидеть за столом часами, выслушивая неинтересные новости и обсуждения…

Трудно, скучно, выматывает это… А общаться все равно нужно: это родственник или знакомый, которому не скажешь: "идите домой!", или "я не хочу к вам приходить". Все равно не хочется обид, конфликтов и ссор - мир, хоть и худой, он лучше!

Я знаю отличный способ. Это было давно, ещё в моей молодости. Один мой друг детства придёт в гости и сидит. Он работал следователем. Вот он пьёт десятую чашку чаю и всякое интересное уныло рассказывает.

Сколько убили людей, сколько ограбили. И как именно - это он меня развлекал рассказами о работе. И сколько было изобличено взяточников.

Я терпеливый человек, но к вечеру и меня шатать начинало и тошнить. Хотя я хорошо к старому знакомому относилась. И он всегда приносил подарки ребёнку. Получал копейки, но всегда подарок ребёнку приносил. Купит в киоске и там же устроит разбирательство: почему чек не отбили? Тогда ещё киоски были.

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Трудный человек! Ну и что? Прекрасно все удалось улучшить и изменить. Просто отлично мы стали проводить время: мы стали лепить пельмени. Он с удовольствием лепил и с интересом. Потом окна мыли - тоже захватывающее занятие. Холодильник переставляли. Подключали игровую приставку. Клеили обои. Пылесосили.

Всей семьёй, так сказать. И столько делали полезного, что едва успевали чаю попить. А потом он женился на даме с тремя детьми и стал очень занят, все хлопочет по хозяйству и меня приглашает. Но у меня своих дел много. Мы иногда ходим вместе в кино или на концерт. Но редко - он все время занят, мой хороший, честный, но тяжёлый в общении друг.

Это хороший способ: если нельзя избежать тяжёлого общения с тяжёлым человеком - найдите совместное занятие сразу. Хлопочите и улучшайте что-то вместе.

Пельмени лепите с мрачными родственниками, пироги пеките, мебель переставляйте, шторы вешайте или идите рыбу ловить, или грибы собирать. Что угодно полезное вместе делайте, не сидите в унылом анабиозе, раздражаясь все больше и больше.

И отношения улучшатся в совместной деятельности, и энергия не потеряется зря, и масса пользы получится. Это должна быть продуктивная, полезная совместная деятельность. Или второй вариант - убегут такие люди, что тоже неплохо. Им не захочется вместе трудиться.

Значит, они хотели "вампирить" и отнимать вашу энергию. Нет у них к вам доброго отношения. Вот и убежали - скатертью дорога, прекрасно! Это хороший способ: продуктивная совместная деятельность. Все довольны, и результат налицо...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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