Как определить, любим ли мы партнера

Вы встречаете человека, общаетесь какое-то время и вот вы уже понимаете, что не можете прожить без него ни минуты. Вас охватывает страсть и необыкновенный подъем. Что это: любовь или влюбленность? Вот признаки истинной любви.

Часто начало отношений начинается с огромных надежд и ожиданий, всплеска эмоций. Это начало отношений, так называемые "бабочки в животе"- влюбленность. Люди часто принимают влюблённость за любовь. Но начало отношений - это именно всплеск гормона удовольствия, который не может продолжаться вечно. Далее влюбленность либо станет любовью, либо нет.

Станет ли влюбленность любовью?

Влюблённость может угаснуть, так и не переходя в стадию глубокой привязанности.

А если ориентироваться на книгу Эриха Фромма "Искусство любить", то в основе любви лежит глубочайшая потребность человека преодолеть свою отдаленность и быть в единении с другим.

Если человеку хочется единения, то единственный способ достичь его - это слияние с другим человеком в любви.

Любое действие в жизни мы делаем, исходя из своих потребностей. Хотим пить- идём налить воды, хотим есть - готовим себе кушать. Если есть потребность в близости и принятии, тепле и сексуальной удовлетворенности, тогда вступаем в отношения. При помощи них мы можем закрыть свою потребность быть в паре- давать и брать с другим человеком.

Зрелая любовь и признаки любви к партнёру

При этом зрелая любовь подразумевает не только единение с другим человеком, но и сохранение собственной целостности. Знание себя и любовь к себе как к личности. Уважение и ценность самого себя тоже.

Любовь - это активная заинтересованность в жизни и развитии того, кого мы любим. Где нет активной заинтересованности, там нет любви.

Признаки любви к другому:

уважение;

желание, чтобы любимый человек развивался;

забота о любимом;

желание видеть любимого счастливым;

умение нести ответственность за действия перед любимым;

в партнёрской любви присутствует также сексуальное влечение, иначе такая любовь будет скорее дружбой, нежели любовью к партнеру;

глубокое принятие другого и понимание его нужности для себя.

При этом если я люблю здоровой любовью, то я хочу, чтобы любимый мною человек развивался ради него самого, своим собственным путём, а не для того, чтобы служить мне.

И если я с ним- с другим, то я ценю его индивидуальность, его интересы в жизни, а не то, что мне хотелось бы, чтобы он весь изменился и был подходящим для моих целей.

Ошибки в сравнении с детско-родительской любовью

При этом партнёрская любовь между партнерами в отношениях отличается от детско- родительской любви.

Часто люди путают, любовь партнёра и родительскую, ожидая от партнёра такого безусловного принятия как от родителя. Но это в корне не верно.

Партнер может нас ценить, принимать, но его любовь не может быть безусловной. Потому что партнёрская любовь - это любовь, построенная на взаимном уважении и на взаимном принятие, но не безусловном. То есть если родитель принимает безусловно, не ожидая взамен ничего и прощая любое наше поведение, то партнёр нет и не должен. Поэтому когда мы от партнёра ждём безусловного принятия, то это ошибка.

Здоровая любовь к другому через любовь к себе

Также здоровая любовь к другому неразрывно связано с любовью к себе. То есть если я не знаю как любить себя, как заботиться о себе, как с нежностью давать себе, как правильно оценить самого себя и уважать, то и по отношению к другому я не смогу дать нормальное здоровое чувство.

Если я не знаю как любить себя, то и любовь к другому будет построена скорее на невротической почве, из панического страха одиночества, из страха потерять другого, а не из желания давать другому, сохраняя при этом и себя и его целостным.

Любовь - это активность. Если я люблю - я нахожусь в состоянии постоянного активного интереса к любимому человеку, зная себя и познавая его.

Любите и будьте любимы!опубликовано econet

Автор Таланцева Юлия

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