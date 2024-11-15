Как отличить чувствительного человека от эмоционально-распущенного

Кто такой сенситивный человек? Он деликатен, уважает и понимает чувства других людей. Поэтому всеми силами старается не причинять другим дискомфорт. Этим он отличается от распущенного эгоиста, который кроме себя ни с кем не считается.

Как отличить тонко чувствующего человека, «сенситива», от истеричного и распущенного? Правильно одна женщина написала: мол, есть у меня одна родственница. Считает себя необычайно чувствительной и восприимчивой. Поэтому общаться с ней совершенно невозможно: она постоянно устраивает сцены, рыдает в голос, требует внимания и особого к себе отношения, демонстрирует обиды из-за пустяка и не даёт покоя, изливая свои переживания. Как быть-то с таким сенситивным человеком?

Как отличить высокочувствительность от распущенности и истеричного эгоизма

Есть всего один признак, по которому можно отличить высокочувствительного человека от распущенного и истеричного эгоиста. Настоящий «сенситив» понимает, чувствует, что другие люди имеют чувства тоже. Что они устают, раздражаются, переживают что-то личное, тревожатся точно так же, испытывают душевные страдания…

Сенситивный человек старается уважать и беречь чужие чувства. Уж он-то знает, как это больно, когда тебя ранят словами. Как это тяжело, когда тебе лезут в душу. Как это невыносимо, когда на тебя потоком изливают жалобы или навязывают ненужное, непрошеное общение… Он это в полной мере чувствует на своей шкуре, извините.

И потому чувствительный человек не скажет: «я понимаю, что вы шатаетесь от усталости и только что проделали огромную работу. Но у меня есть маленький вопросик относительно моего двоюродного брата. Извольте, я расскажу вам, как этот брат в детстве сказал мне грубые слова, которые меня ранили!».

Но у меня есть маленький вопросик относительно моего двоюродного брата. Извольте, я расскажу вам, как этот брат в детстве сказал мне грубые слова, которые меня ранили!». Чувствительный человек не позвонит другому в два часа ночи, чтобы рассказать про то, как начальник его заставил поработать на полчаса дольше.

Чувствительный человек не будет делиться неприятными физиологическими подробностями вроде консистенции стула ни с кем, кроме своего доктора.

Признак истинного сенситивного человека очень прост - он раним, а потому старается не ранить других. Он понимает, как это больно и неприятно.

Есть деликатность - перед нами сенситив. Нет деликатности - сколько бы человек ни расписывал свою чувствительность, она низкая. Это обычный распущенный эгоист, даже если он заливается слезами от фильмов или ночь не спит после скандала с родственником. И вам не даёт спать, хотя вы совершенно ни при чем…

Деликатность - вот главное качество чувствительного человека.

А ложную чувствительность описал ещё великий Диккенс. Дамы плакали от сострадания и умиления, глядя не бедных сироток из приюта. При этом они не дали ни пенса на помощь этим сироткам...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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