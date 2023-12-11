Как отношения дочери с отцом программируют выбор второй половинки?

Не зря говорится, что все мы родом из детства. Именно детские воспоминания, чувства и впечатления накладывают отпечаток на всю нашу дальнейшую жизнь и на отношения с противоположным полом.

Если мужчина ищет спутницу, похожую на маму, то женщина часто подсознательно предпочитает спутников жизни, напоминающих её отца. Именно отец для ребёнка является своеобразным проводником в мир социума, поэтому его личность оказывает огромное влияние на то, как сложится жизнь у девушки.

Муж как отражение отца

Отец: герой или антигерой?

Папа — это первый мужчина в жизни девочки, благодаря которому у неё формируется взгляд на противоположный пол. В зависимости от того, каким он оказывается отцом и мужем, повзрослевшая девушка будет формировать образ своего идеального спутника.

Существует два варианта развития событий:

1. Хороший, заботливый отец, ответственный муж.

В этом случае девочка с ранних лет идеализирует своего родителя и ищет спутника жизни, похожего на него. Всех претендентов она словно просеивает сквозь мелкое сито, отбраковывая даже за малейшие недостатки. Таким представительницам слабого пола очень тяжело найти мужа. Вполне вероятно, что она так и останется одна, не сумев отыскать партнёра, похожего на идеальный образ, созданный в детстве.

2. Плохой отец и муж (не уделял внимания дочери, имел вредные привычки или оставил жену и детей).

В этом случае задача молодой женщины — найти мужчину, кардинально непохожего на отца. Правда, некоторые девушки, как кролик в пасть удава, добровольно вступают в похожие отношения. Всё детство она видела, как мать мучилась с непутёвым отцом, а, став взрослой, сама выбирает мужчину, страдающего от алкогольной зависимости или любящего приврать и сходить «налево».

Некоторые девушки даже не понимают, что их спутники оказываются похожими на отца. Например, представительница слабого пола может утверждать, что ей всё время попадаются слабаки и подкаблучники, которые во всём слушаются женщину. Чаще всего отец девушки был именно таким, и она с детства впитала подобную модель поведения — женщина руководит, а мужчина выполняет указания. Ей хочется встретить другого партнёра — сильного, мужественного, решительного, но, когда он оказывается рядом, она понимает, что ей некомфортно из-за его диктаторских замашек, ведь она привыкла видеть, что женщина всегда решает и руководит.

Роль отца в дальнейшей жизни дочери

Как девушка будет строить отношения с партнёрами, зависит и от того, как поведёт себя отец. Основные его задачи следующие:

принимать дочь такой, какая она есть, не критикуя и не пытаясь переделать;

уважать её выбор во всём. Когда девушка впервые приводит своего избранника в родительский дом, отец должен повести себя так, чтобы не обидеть дочь и не отвадить кавалера;

помочь дочери понять себя, убедиться в своей привлекательности и научиться ею пользоваться. Не нужно стесняться своей проявляющейся сексуальности, ведь это естественно.

Отец олицетворяет в семье закон. Если мама — это безусловная любовь и понимание во всём, то папа должен разбавлять сладкий союз мамы и ребёнка, выводить чадо в большой мир и учить его тому, что жизнь бывает разной. При этом ребёнок обязательно должен чувствовать любовь и заботу отца. опубликовано econet

Автор Марина Байдюк

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