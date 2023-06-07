Как отношения мальчика с отцом влияют на деньги?

Если мужчина испытывает сложности с финансами, причина может скрываться в его детстве. Большую роль в этом вопросе играет персона отца. Сын бессознательно стремится походить на папу и перенимает его модель отношений к деньгам. А отец, в свою очередь, передает послания сыну о том, как обращаться с финансами.
Эта статья для мужчин: если у вас проблемы с деньгами; деньги достаются вам тяжело; разлетаются в первую неделю зарплаты; если вы то копите, то срываетесь и никак не можете выстроить свои финансы грамотно.
Отец для мальчика Пример. Сын пытается быть похожим на папу и считывает с него модель отношений к деньгам, даже если он стыдится или ненавидит отца.
Каждый человек имеет внутри разные субличности: Родитель, Взрослый и Ребенок.
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Отец передает послания сыну относительно денег из этих трех состояний, и послания часто очень противоречивые.
Отец-Ребенок завидует сыну и обесценивает его успехи. Например, сын собрал смородину на даче, продал и заработал 100 рублей. Неуспешный отец обесценивает успехи сына из зависти, что тому достались деньги так легко.
Отец-Родитель мотивирует сына хорошо учиться, а Отец-Ребенок обесценивает его победу на Олимпиаде.
Выросший сын имеет очень много внутренних конфликтов на тему денег. С одной стороны, он уверен, что деньги нужно экономить, с другой стороны, он срывается на ненужные покупки, как и отец, и сам же себя ругает.
Разберитесь со всеми посланиями отца, если хотите наладить отношения с деньгами:
Проведите ревизию, сбросьте груз ненужных убеждений и начните строить новую стратегию отношения к деньгам.
Следующая статья о том, как отец влияет на отношения девочек к деньгам.опубликовано econet
Автор Светлая Ольга
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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