Как перестать думать о том, кто вас покинул. Практика

У каждой женщины и, наверное, у каждого мужчины были в жизни отношения, которые закончились не так и не тогда. Такие отношения можно назвать незавершенными. А затем эти незавершенные отношения тянутся годами, забирая психическую энергию и не давая быть полностью в других, новых отношениях.

Незавершенные отношения могут тянуться годами и мешать строить новую жизнь. Как закрыть этот краник, пожирающий у вас энергию и силы? Если отношения были так себе, болезненными, изматывающими и просто "никакими", а вас тянет к бывшему партнеру, то это, скорее всего, проделки вашего Эго. С ним и нужно работать. Как это делается?

Как договориться с собственным Эго

Вначале немного о том, почему Эго стремится вернуться в отношения, в которых вы чувствовали себя не очень, не особо значимыми и любимыми. Если вас оставили, покинули, пренебрегли, то таким образом травмировано было не только сердце. Ваше Эго получило удар. Ему (Эго) любой ценой хочется вернуться и получить доказательство собственной значимости и исключительности. По сути оно жаждет реванша.

Именно поэтому вы годами вспоминаете бывшего партнера и тем самым продолжаете находиться с ним в отношениях. При этом бывший (бывшая) ни сном ни духом не ведает, что является источником душевных терзаний, которые растягиваются на долгие годы.

Как прекратить издеваться над собой? Надо договориться с собственным Эго. Я предлагаю два пути. Стоит попробовать и тот и другой для того, чтобы поставить точку над и.

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Вариант 1. "Погладить Эго".

Возьмите два стула. Расположите их в пространстве так, как считаете нужным. На один сядьте сами. А другой пусть "займет" ваш бывший возлюбленный/ая - представьте, что он сидит напротив вас. Скажите ему, что вы думаете о нем и о том поступке, который он совершил.

Здесь вы можете не скупиться на выражения. Если он вас бросил, предал, исчез, то так и скажите "Эй, я злюсь на тебя за то, что ты так поступил со мной!" Если захочется плакать, позвольте вашей боли выйти из вас. Когда закончатся слова, пересядьте на другой стул. Теперь вы, это тот самый "бывший".

Ответьте себе самой от его лица. Скажите те слова, которые вы ожидали от него услышать на протяжении нескольких лет: "Прости меня, пожалуйста. Я был дурак. Я понял, что ты - лучшее, что было в моей жизни. Я ушел, потому что понял, что недостоин такой девушки, как ты!" Говорите все то, что хотели услышать, а не то, что он мог бы сказать в реальной жизни.

Пересядьте на "свой" стул и осознайте сказанное вам. Побудьте в этом состоянии. Затем поблагодарите его за диалог. Попрощайтесь и скажите ему: "Я рада, что у нас все закончилось. Теперь я по-настоящему свободна".

Вашему Эго это понравится, проверено!) Оно "вздохнет" с облегчением и скажет "Ну наконец-то!"

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Вариант 2. "Похвалить Эго".

Иногда первый вариант не срабатывает. Тогда можно и нужно сделать следующее.

Напишите письмо этому человеку. Письмо благодарственное. Только благодарить вы его должны за то, как эти отношения повлияли на вас. Причем в положительном ключе.

Например. Эти отношения сделали вас более осторожной. Или более сильной. Вы научились быть одной и при этом не умерли, а стали счастливой. Вы, намаявшись в тех отношениях, выбрали партнера с другими качествами и теперь вам намного более комфортно в них. Еще вариант, расставание помогло осознать вам, что в вашей жизни имелись другие, не менее важные сферы. Например, вы обрели любимое дело, сделали карьеру, вернули себе старых и верных друзей.

Выглядеть ваше письмо будет примерно так: "Василий, я благодарна тебе за то, что в 2005 году ты оставил меня. Если бы не этот твой поступок, я бы не познакомилась с Петром и не вышла за него замуж и не родила бы двоих прекрасных детишек! Теперь я знаю, как это, быть счастливой в отношениях!" Или "Благодаря тебе я поняла, чего точно не хочу и то, что я хочу. Разрыв с тобой помог мне переехать в город, в котором я всегда мечтала жить. Теперь я по-настоящему счастлива!"

Напишите письмо о том, чтО вы получили в результате расставания, а не о том, что потеряли. Прочитайте его несколько раз. Впитайте в себя написанное.

Очень скоро вы ощутите, как этот человек уходит в ваше прошлое, а место рядом с вами становится свободным. Вы будете благодарны ему, а значит обида исчезнет. И это станет концом ваших незавершенных отношений.опубликовано econet

Автор: Ольга Федосеева

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