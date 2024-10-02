Как перестать гоняться за счастьем

В чем секрет счастливых людей? Они не гоняются за призрачным счастьем, а позволяют войти в свою жизнь всему, что уготовила им судьба. На самом деле счастье заключается не в денежных знаках, не в успехе или власти. Вот 10 правил людей, которые смогли отыскать все, о чем мы все мечтаем.

Мы в погоне за счастьем не замечаем, что оно совсем близко – только руку протяни. Но люди чересчур многого ожидают от жизни и обманываются. Или настолько погружены в бесконечные заботы, что разучились находить позитив в простых вещах. Можно ли научиться получать удовольствие от жизни? Ведь этот день уже никогда не повторится. Так стоит ли жаловаться, грустить и переживать?

10 способов не гоняться за счастьем, а просто наслаждаться жизнью

Вот простые стратегии, которые помогут вам не гоняться за счастьем, а привлекать его в свою жизнь.

Перестать стремиться быть счастливым

Счастье еще никому не удавалось поймать. И гоняться за ним – бесполезное занятие. Просто позвольте ему случиться. Ведь счастье – природное состояние. И вы находите его только тогда, когда не противитесь, позволяете ощущениям и опыту пройти сквозь вас. Не сопротивляйтесь несчастьям, откройтесь навстречу всему, что дарует вам судьба.

Жить настоящим

Если вы тревожитесь – значит существуете в будущем, а вас одолевает сплин – в прошлом. А жить нынешним моментом - это понимать, что прошлое и будущее – наши временные иллюзии в постоянном «сейчас».

Только в настоящем можно обрести счастье. Потому что оно единственное, что действительно существует. Нельзя отыскать счастье, постоянно думая о будущем или перемалывая прошлое.

Давайте будем учиться быть в настоящем, фокусируясь на данном моменте. Так мы сможем максимально реализовать то, что у вас есть.

Для счастья полезно отыскать баланс между сегодняшним днём и заботой о будущем.

Не стремиться всегда доминировать

Счастливое общение с людьми – это не просто проводить время, а уметь не доминировать, не стремиться произвести впечатление. Не надо никому ничего доказывать. Чтобы обрести счастье, полезно осознать, что все мы равны. У каждого человека есть чему научиться, узнать что-то полезное.

Замечать маленькие радости

Мы заблуждаемся, когда считаем, что счастье – это исключительно отпуск на экзотическом острове или выигрыш в лотерею. А если научиться благодарить судьбу за каждый миг, ценить и получать удовольствие от того, что дается нам ежедневно?

Почему-то счастье у многих ассоциируется с каким-то идеальным положением вещей. Но ведь это не так. Истинная радость – отыскать счастье там, где мы находимся сегодня, и такими, какие мы есть.

Развивать хорошие отношения

Неважно, насколько вы нуждаетесь в общении, качество жизни зависит от отношений. Счастье напрямую связано именно с качеством отношений; а одиночество представляет собой риск для здоровья. Это доказано.

Настоящая, искренняя дружба творит чудеса. Но полезно развивать отношения с теми, кто вам реально нравится (а не из каких-либо прочих побуждений). Если рядом близкий по духу человек, можно говорить о позитиве счастье.

Стараться изучать что-то новое

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Жизнь удивительна и непредсказуема. Она полна сюрпризов. Сколько всего интересного вас ожидает!

Воспринимать трудные времена, как шанс для перемен

Счастливые люди не почивают на пике счастья ежеминутно, день за днем. Действительно счастливые люди ровно относятся к победам и неудачам, взлетам и падениям. Они всегда готовы меняться и понимают, что жизнь невозможна без личностного роста.

Такова природа жизни – движение и беспрерывная эволюция. И вы избежите боли и страданий, сконцентрировавшись на персональном росте.

Не расходовать энергию на то, что этого не стоит

У вас ненавистная, нудная работа? Плохие отношения? Каждый человек обладает силой переменить свою жизнь в лучшую сторону.

То, что в вашей жизни не все ладится, это не проблема. Это симптом. Признак того, насколько свободно вы мыслите. Расставляйте приоритеты. Спрашивайте себя: «Мне это полезно?», «Как это приблизит меня к цели?». Не растрачивайте себя на то, что по большому счету не имеет значения для вас.

Находить время для «бездействия»

Гнаться за счастьем постоянно, как и валяться на диване и ждать, что оно само к вам придет, глупо. Счастье зависит не от количества радостей вообще, а от того, скольким из них вы разрешите войти в вашу жизнь. Сформируйте эдакое свободное пространство и впустите всё замечательное, интересное, удивительное.

Учиться играть

Все дети любят фантазировать и играть. Мир для них - это холст, на котором можно рисовать, что захочешь.

Дети вырастают, но мир не изменился! Не позволяйте прагматичной среде взрослых вытеснять чудо жизни. Занимайтесь тем, что приносит радость, дарит вам наслаждение. Вспомните, как вы были безоглядно счастливы в детстве. И это было так просто. Может, повторим тот опыт? опубликовано econet

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