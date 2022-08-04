Как перестать КРИТИКОВАТЬ свою ВНЕШНОСТЬ

Уделяя так много критического внимания внешним недостаткам, мы на самом деле лишь усиливаем свои страдания.

Исследования говорят о том, что 8 из 10 женщин не довольны своим отражением в зеркале. Это не удивительно.

Средства массовой информации тиражируют совершенные женские образы, формируя стандарты красоты, которых почти невозможно достичь. Необходимость быть стройной, юной и сексуальной давит на нас со всех сторон. Это давление настолько велико, что когда мы смотримся в зеркало, мы видим самих себя лишь в качестве изображения, которое необходимо подправить – а не реального человека, страдающего от критики в свой адрес.

Как подружиться со своей внешностью

Мы чаще используем зеркало, чтобы проверить, как мы выглядим, чем как мы себя чувствуем. Зеркало используется для ухода за собой и проверки внешности перед тем, как оказаться на людях.

Самообъективизация – это процесс, с помощью которого мы оцениваем наш образ, основываясь на том, как мы выглядим для других. Она выполняет очень важную социальную функцию, потому что наша внешность имеет большое значение для того, как другие реагируют на нас.

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Но когда мы постоянно смотрим в зеркало, чтобы привести в соответствие стандартам свой внешний вид, мы приучаемся игнорировать то, что мы на самом деле переживаем внутри себя. Мы отключаемся от нашей подлинной «самости» в пользу изображения, так как верим, что должны поддерживать восприятие нас другими людьми.

Самообъективизация на самом деле снижает осознание телесных ощущений и эмоций. Мы смотримся в зеркало и видим себя в качестве вещи, - вместо того, чтобы видеть реального человека.

Концентрация внимания на внешности также подрывает наши возможности для осознания внутренней мотивации и переживания удовольствия от текущего момента. Многие женщины по привычке сравнивают свое отражение в зеркале с идеальными образами медийного пространства, а это активизирует чувства стыда и тревоги.

Уделяя так много критического внимания внешним недостаткам, мы на самом деле лишь усиливаем свои страдания.

Более чем половина женщин (54%) признали, что сами являются самыми строгими и ужасными критиками своей внешности.

В своей практике я использую зеркало как инструмент мотивации, позволяющий моим клиенткам найти выход из ловушки самообъективизации. Каким образом? Просто глядя на себя в зеркало в течение достаточно продолжительного периода времени.

Когда вы просто смотрите на себя, не отводя взгляд, это может вызывать сильные чувства.

Первый слой мыслей и суждений обычно связан с вашей внешностью. Когда люди критикуют свое отражение в зеркале, их глаза становятся жесткими, а взгляд пронзительным, они стараются отвлечься или отвернуться и часто не в состоянии смотреть себе в глаза.

Поэтому для начала постарайтесь смягчить свой взгляд сознательно и позволить существовать любым мыслям и суждениям.

Процесс «зеркального самопознания» имеет ряд преимуществ.

Мои клиенты сообщали о снижении стресса и улучшении отношения к самому себе после 2-х недельной практики «зеркального самопознания» в течение 10 минут ежедневно.

Многие женщины отметили, что стали более довольными своей внешностью, перестали вызывающе краситься и больше не страшатся зеркал.

Большинство клиентов нашли, что увеличилась их способность к концентрации, они стали более проницательны в отношениях с людьми и в целом в их жизни появилось больше удовольствия.

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Хотите попробовать «Зеркальное самопознание»?

1. Расположите зеркало так, чтобы вы могли смотреть себе в глаза, не наклоняясь и не меняя позы, пока вы сидите перед ним, на кушетке или в кресле, обе ноги на полу.

2. Установите таймер на 5 минут (в дальнейшем постепенно увеличивайте до 10 минут). Не намечайте на это время никаких других дел, кроме как провести его наедине с собой.

3. Обратите внимание на ваше дыхание: вы задерживаете дыхание или учащенно дышите? Если это так, сделайте несколько медленных, глубоких вдохов «животом». Затем дышите равномерно и естественно, наблюдая, как поднимается и опускается с каждым вдохом и выдохом ваша грудная клетка. Если вы заметите какие-либо зоны напряжения в вашем теле, используйте дыхание, чтобы расслабить эти области.

4. Затем посмотрите себе в глаза. Каков ваш взгляд? Он суровый или мягкий? Попытайтесь смягчить ваш взгляд настолько, насколько сможете. Если вы чувствуете, что взгляд становится особенно жестким, фокусируясь на тех или иных особенностях или недостатках вашей внешности – дышите до тех пор, пока он вновь не смягчится.

5. Глядя на свое отражение, оставайтесь открытым для всех мыслей и чувств, которые возникают. Отмечайте любые чувства или эмоции, которые появляются и позволяйте им просто проходить мимо вас, без осуждения или интерпретации. Пусть ваши чувства и мысли проходят мимо, пока вы дышите, расслабляете ваше тело и смотрите на себя, не имея никакой другой цели, кроме того, чтобы в настоящий момент быть самим собой.

Как только вы сделаете это, вы будете удивлены, насколько ваши представления о самом себе могут поменяться в течение всего лишь 5 или 10 минут!опубликовано econet.ru.

Tara Well

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