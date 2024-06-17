Как перестать любить того, кто вас обижает? 

Клэренс Дэрроу (Clarence Darrow, американский юрист и один из руководителей Американского союза гражданских свобод) как-то сказал: «История повторяется, и это одно из доказательств того, что с историей что-то не так».

Если вы по-прежнему влюблены в того, кто физически или эмоционально оскорбляет вас, вы переносите проблему из прошлого в настоящее. Вполне вероятно, что в детстве вы любили отца или мать, которые проявляли насилие по отношению к вам. Дети любят своих родителей и ищут их одобрения, даже когда родители обижают их. В результате, с течением времени наш мозг связывает эти понятия воедино. Фактически для некоторых людей, любовь = насилие.

Почему мы остаемся с человеком, который обижает нас

Незавершенные ситуации сохраняются в памяти

«Перезагрузка» отношений

Как перестать любить партнера, который обижает вас?

Заключение

Как одна женщина спросила меня: «Как я узнаю, что я ему не безразлична, если он не бьет меня?». Сформировавшаяся в прошлом связь между любовью и насилием переносится в настоящее и является одной из причин того, почему вы по-прежнему любите партнера, который обижает вас.

Незавершенные ситуации сохраняются в памяти

Гештальт-психологи Курт Левин (1890-1941) и Блюма Зейгарник (1900-1988) предположили, что незавершенные ситуации из нашего прошлого оказывают давление на настоящее. Зейгарник продолжила исследования этой темы и опубликовала его результаты в 1927 году. Опыт, который не был «завершен» и потому обладает особой живучестью в нашем сознании, получил название «эффекта Зейгарник».

«Перезагрузка» отношений

Чтобы понять, почему мы остаемся с человеком, который обижает нас, нужно понять, что тем самым мы пытаемся «перевернуть страницу» с нашим ранним негативным опытом, поставив точку.

Наши отношения с родителями (или опекунами) в детстве были неудовлетворительными и полными насилия. На бессознательном уровне, мы выбираем в качестве партнера человека, который напоминает нам нашего обидчика из детства. Это позволяет нам, став взрослыми, воссоздавать ставшие привычными негативные аспекты отношений в детстве.

Ваше главное желание - не подвергаться насилию вновь, построив новые отношения, которые будут лучше, чем в детстве. Подсознательно вы верите в то, что если новый человек полюбит вас так, как не могли полюбить мать или отец, вы тем самым разрешите давние проблемы из вашего детства. По сути, вы стремитесь к «перезагрузке» отношений, которые должны стать успешными, чтобы вы могли дальше идти по жизни.

Поэтому вам так трудно избавиться от партнера, который обижает вас. Дело в том, что вы бессознательно выбрали этого человека не только из-за присущего ему или ей обаяния и шарма, но в силу сходства ваших нынешних отношений с прошлым опытом взаимодействия с родителем, проявлявшим насилие.

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Как перестать любить партнера, который обижает вас?

Для этого необходимо пройти психотерапию и поработать над проблемами взаимоотношений с вашими родителями, источник которых находится в детстве. Сейчас вы похожи на человека, который повесил пальто на «гвоздь прошлого» и не может идти дальше, пока не вернется назад и не снимет его с крючка.

Без проработки основного источника проблем, даже если у вас получится разорвать отношения с конкретным партнером, вы вскоре найдете кого-то еще, кто окажется столь же неподходящим.

Несколько шагов, которые необходимо сделать прямо сейчас:

- Определите фигуру из прошлого. Это поможет вам задуматься над тем, как вы чувствовали себя во время текущих романтических отношений и сравнить с тем, что вы переживали, будучи ребенком. Определите фигуру родителя (опекуна), который первым сформировал для вас связь любви и насилия.

- Замените. Когда вы начинаете тосковать о вашем партнере, который плохо относится к вам, замените его или ее лицо и имя на лицо и имя того человека (родителя или воспитателя), который начал цикл дисфункциональных отношений с вами.

- Напомните. Всегда напоминайте себе, что ваш нынешний партнер - это просто дублер вашего родителя. Дети не могут выбирать своих родителей, но ваш партнер - это не ваш папа или мама. Вы можете расстаться с ним. Он все равно никогда не сможет дать вам то, что хочет ваш внутренний ребенок.

Заключение

На первый взгляд может показаться нелогичным, что вы по-прежнему любите того, кто физически и эмоционально оскорбляет вас. Но как только вы осознаете, что это очередная попытка залечить эмоциональные раны детства, ваша привязанность приобретает новый смысл.опубликовано econet

By Elinor Greenberg

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