Как перестать застревать в негативе и начать готовиться к счастью

Образ себя, представление о самом себе – это мощный ресурс. Например, культивируемый образ себя - болеющего может спровоцировать болезнь. Образ себя - здорового способствует крепости организма. Образ себя - успешного поможет раскрыться новым возможностям. Поэтому очень важно хвалить себя, находить позитивные моменты даже в провалах.

Многие из вас как будто застревают в негативе. Этот негатив есть часть проживания травмы. Однако для того, чтобы вылезти из нее, человеку стоит напоминать себе о том, что у него УЖЕ получается. Нам нужны позитивные внутренние образы о самих себе, потому что так мы научаемся. Мы формируем внутренний образ через внешние стимулы и, чем чаще они активируются, тем чаще они закрепляют, стабилизируют соединения между нейронами в головном мозге.

Как поддержать себя на пути преобразований

Если есть какие-то рождающие страх\стыд образы, нам нужны те, которые будут придавать нам уверенность. Эти образы должны быть связаны с нами самими. Почему? Потому что гарантий извне нет.

Наше представление о себе - и есть внутренние ресурсы, и их число неисчерпаемо, просто мы НЕ ХОТИМ в них смотреть.

И на ваше сопротивление я сразу отвечу. «Мне противно говорить себе приятное» / «я не хочу». Иногда люди говорят «Я не могу себя поддержать», подразумевая «не хочу». Я об этом уже говорила, но еще раз: вы не хотите делать что-то хорошее САМИ для себя, потому что хотите:

1. Чтобы пришел родитель\бывший\кто-то очень значимый и дал вам разрешение простить себя\отпустить прошлое\поддержать себя, а без него у вас как будто нет на это права.

2. Вы не говорите о себе хорошо затем, чтобы тот абзацем выше человек пришел и повинился, пал на колени в скорбном восклицании «Как я мог!?». Для вас самонаказание – это способ продемонстрировать свою боль в надежде, что тот одумается.

3. Самонаказание для вас - способ наказать другого, как будто должна быть вселенская справедливость и «чем больше я страдаю, тем хуже ему живется».

4. И еще самонаказание, как ни странно, может быть способом неправильного выхода из зависимости (или неправильной сепарации): «Я не даю тебе права делать меня несчастной, только я могу это делать, смотри, как надо». Вы как будто обесцениваете того человека и демонизируете себя в надежде восстановить контроль над своей жизнью.

Но нет, нет, нет и нет. Никто не придет. И вам уже давно пора перестать отдавать ответственность за свой голос другому человеку. Никто не повинится, а даже наоборот, уверится еще больше, что поступил с вами правильно: «Я с ней и так, и эдак, а она безнадежна». И уж точно никто не будет страдать, потому что никому не хочется быть плохим, а следовательно, он даже думать в вашу сторону не будет. Самая лучшая месть кому бы то ни было – стать счастливой для себя. И это же путь взросления и приобретения независимости от кого бы то ни было. Пусть это не то счастье, что на Мальдивах с Майбахом и накачанными мулатами. Это может быть житейское счастье, человеческое, которое ценится намного больше.

Итак, образ себя – это ресурс. Образ себя-болеющего может стать причиной болезни. Образ себя здорового может стать причиной здоровья. Правильный ответ на вопрос «кто я и каков я» может стать причиной позитивного в нашей жизни.

Поэтому напишите на компьютере похвальное письмо самому себе.

Вы закрываете глаза и начинаете вспоминать свою жизнь. Мы погружаемся в свои воспоминания, можем начать с тех, которые приходят первыми. Можем двигаться по возрасту от маленького к большому. Или, наоборот, от настоящего к своему рождению. Нет задачи непременно придерживаться хронологического порядка, но тогда мы вспомним больше.

Ваша цель: вспоминать только ХОРОШЕЕ. Если идет только ужас, вы спрашиваете себя: «Как, за счет чего мне удалось этот ужас ПЕРЕЖИТЬ?» Или вы просто говорите себе: «Я вижу тебя, мое прошлое, ты – часть меня, я разрешаю тебе здесь быть». А затем вы отодвигаете этот ужас себе за спину и продолжаете искать что-то хорошее.

Оно лежит повсюду. Может, какие-то воспоминания будут приходить не в хронологическом порядке, это не проблема. Они могут быть сильные и нет. Они могут вспоминаться, накатывать волнами еще какое-то время…

Каждое завершенное дело, каждая заслуга, каждый поступок, которым вы гордитесь. Вспоминая, откажитесь от любых замечаний про скромность или обесценивание. Например, не нужно говорить «Я научился кататься на велосипеде. Но это умеют все» - уберите последнее. Если вы говорите «Я был душой компании в школе», не приписывайте, что это давно закончилось.

Наверняка есть события, которые бы без вашего участия развернулись по-другому. Например, если бы вы не заступились за коллегу, в ее жизни случилась бы неприятность.

(Если неприятность потом произошла с вами, это не отменяет вашего доброго поступка. Это, скорее, говорит о чужих плохих поступках, а не о том, что вы были «глупы»\ «наивны» и т.д. В каждый момент времени мы принимаем лучшее решение из возможных. И каждое решение мы принимаем не с бухты-барахты, а согласно своим потребностям. Но то, что вы не приписываете это себе как достижение, означает, что ВЫ САМИ продолжаете себя долбать спустя время).

Пишите поступки, которые кому-то покажутся легкими, но для вас они были трудны. Например, вы смогли преодолеть тревогу и выступить с докладом. Или вы боялись плавать и вам потребовалось 3 года, чтобы полностью войти в воду. Но вы же смогли!

Записывайте все, что для вас характеризует вас хорошо, и все, что доставляло вам радость. Если вы поете в душе, запишите это, даже если вы не уверены в красоте своего голоса.

Если вы не помните, что у вас получилось хорошо… (бывает так, что человек настолько привык себя обесценивать, что ему кажется, что он все делает плохо), тогда, пожалуйста, пользуйтесь воспоминаниями «что было хорошего?».

Даже если у вас были пьющие родители, наверняка были моменты, когда мама держала вас на руках и это было хорошо. Или бабушка пекла булки, вы чувствовали аромат хлеба и вам становилось спокойно. Возможно, у вас есть воспоминание, как вы играете с собакой, даже если несколько дней назад вас побили хулиганы. Ищите хорошие воспоминания.

Это ваше похвальное письмо самому себе. Поэтому не делайте себя здесь жертвой, даже если хорошее досталось вам от другого или оно было кратковременно. Возьмите себе это за статистическую достоверность, что «все может быть».

Например, женщина 10 лет (10, Карл!) не могла забеременеть. Она за это время развелась, пообщалась с разными мужчинами, но никак не получилось. Врачи сказали, что ей не дано. И тут после случайной встречи у нее внематочная. Вместо того, чтобы думать, что «вот я какая – недо-женщина – единственный раз и тот не удался», стоило бы взять как разрешение, что, оказывается, вообще возможно. Врачи ведь разводили руками…. К слову, еще через 3 года она снова забеременела и родила дочку. Вот такие чудеса.

Так что пусть ваше похвальное письмо себе будет длинным. Можно писать в несколько присестов. Не стоит делать его только в своем соображении, потому что так наш мозг не фиксирует информацию.

А следом предлагаю вам сделать еще одно простое упражнение и повторять его еще 21 день. Купите себе немного изюма. Это упражнение нужно делать каждое утро после завтрака или выходя из дома. Вы можете взять одну изюминку сейчас, а потом вечером произвести еще один «подход к снаряду».

Пожалуйста, если вам нравится размягченный изюм, залейте его предварительно кипятком. Но можно и просто так.

Выдохните все свои обычные насущные дела, тревоги. Подержите изюминку посередине ладони. Будьте как дети. Вам открыты подарки. Представьте, что видите изюм впервые. Это ваш ПЕРВЫЙ опыт. Это что-то хорошее, что вы никогда не видели прежде. Что-то, к чему вы проявите любопытство.

Мы ничего сейчас не делаем, никак не оцениваем, мы изучаем форму, текстуру изюма. Удерживайте его пальцами, попробуйте надавить… Пробуйте приложить изюм к уху, может, у него есть звучание... Вы можете его понюхать, какой аромат вы слышите.

А сейчас положите изюминку в рот. Мы исследуем изюминку на разных частях языка, перекатываем ее по небу, исследуем, как она изменяет форму. А затем мы можем позволить себе откусить и ощутить вкус.

И скажите себе: «Это что-то хорошее из моего будущего. Только для меня».

Делайте это упражнение еще 21 день, начиная с сегодняшнего.опубликовано econet

Автор Виктория Новак

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