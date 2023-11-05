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Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать

Источник: vk.com 05 ноября 2023 6650
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✅Стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали... 

Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать

Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать, и не начать при этом распадаться на атомы отчаяния?... 

Остановиться для начала, не разгоняя в себе ни ожиданий, ни отчаяния...  Остановиться и понять, что и сам ты многого не в силах дать кому-то...  И не по факту скупости, или неблагодарности, а просто потому, что не случилось... 

Перестаньте думать, что любят только хороших...

Не зажглась какая-то важная лампочка, под которой растёт взаимность...  И это никак не характеризует ни того, кто не даёт, ни того, кому не дают...  Никак, ребята... 

Раз и навсегда перестаньте думать, что любят только хороших...

Любят подчас таких, от каких стоило бы переселиться на другую планету...  Просто любят...  И на всё готовы... 

А хорошими при этом могут искренне восхищаться, уважать их, но - ничего при этом не хотеть ни с ними, ни от них...

Да, и нет, по сути, только плохих, или только хороших - в каждом свои ангелы и демоны... 

Перестать ждать - это, прежде всего, прекратить СВОИ поставки НЕответного... 

То есть, того, на что хочется получить ни на градус ниже своего, а получаешь, в лучшем случае, что-то разбавленное, как разливное пиво в плохом баре... 

И перестать "пить" это благотворительное "пиво", чтобы не было соблазна упрекнуть на бухгалтерскую тему подсчёта отданного и полученного: "Я тебе ВОН сколько!!! А ты мне?"... 

Когда ты не потрошишь свои ресурсы, щедро кидая их туда, где они без надобности, ты не превращаешься в обиженную жертву, которую плющит от отсутствия ЧУЖИХ поставок... 

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Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать

Не скажу, что это не больно...  Больно, конечно... 

Но это уже не та боль, которая терзает опустошённых до дна своими односторонними вливаниями... 

И наконец, стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали... 

Это не велосипед у мамы клянчить за четверть без троек... 

Это обыкновенная жизнь, в которой что-то происходит, а что-то - нет... 

А на нет, как говорится, и суда нет... 

Выше нос!опубликовано econet

Автор Лиля Град

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Источник: https://econet.ru/

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Лиля Град психология жизнь ожидания любовь

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