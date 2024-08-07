Как поладить с людьми, которые вас достали: 5 способов

Когда ваши отношения с людьми неудовлетворительны, важно выяснить, что стоит за вашим чувством раздражения. Не все эти чувства могут быть преодолены, но если вы готовы приложить усилия, чтобы справиться с ними, результат не замедлит сказаться.

У вас есть коллега, который постоянно действует вам на нервы, как своей деловитостью, так и бесчувственностью? На собраниях он всегда пытается затмить вас, и ему не хватает базовых для человеческих отношений качеств, таких как уважение и вежливость? Как вам научиться управлять своими чувствами, чтобы его поведение перестало задевать вас?

5 принципов взаимодействия с людьми, которые нас раздражают

Сделайте позитивный рефрейминг ситуации

Убедитесь, что раздражение связано с другим человеком, и не имеет источника в вашем прошлом

Попытайтесь помочь человеку стать менее токсичным

Не позволяйте негативным чувствам отравлять вам жизнь

Если ситуация требует принятия конкретных мер, оцените, как лучше действовать

Или вас раздражает человек, встреч с которым не можете избежать, потому что нуждаетесь в его услугах.? Это может быть мастер, который стрижет ваши волосы (он великолепен, но очень много болтает) или бариста в местной кофейне. Вы пытаетесь настроиться позитивно, встречаясь с ним, хотя он уже в печенках у вас сидит.

Конфликты – это неизбежная часть отношений, но с не очень близкими людьми бывает трудно найти слова, чтобы снизить накал противостояния. Если вы скажите вашему стилисту, чтобы он не болтал так много, он может плохо подстричь вас, а бариста сделает ваш латте слишком сладким. Вы всегда можете всегда поменять салон или кофейню, но коллеги на работе, с которыми у вас давние отношения, представляют собой другой случай. Общения с ними избежать труднее, и их бывает сложно заменить. Вы вряд ли покинете свою работу без очень весомой причины. Если человек, который раздражает вас, является вашим сотрудником или соседом, легких путей для решения конфликта нет.

Одна из причин, по которым нас раздражают другие люди, связана с феноменом, который Фрейд называл «контрпереносом». Вы, вероятно, слышали о переносе. Это процесс, посредством которого пациент направляет чувства, предназначенные родителям, на психотерапевта. В традиционном психоанализе, перенос становится важной частью психотерапевтического процесса.

Психоаналитики сами, однако, испытывают чувства к своим пациентам, и должны уметь управлять ими. Анализируя свои реакции на пациента, психотерапевты могут лучше понять, как их пациенты взаимодействуют с окружающими людьми в их повседневной жизни.

Для контрпереноса ключевое значение имеют два фактора. Прежде всего, это способность проявлять эмпатию по отношению к клиентам. Второй фактор – понимание себя и способность управлять своей тревожностью.

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Исходя из понимания природы контрпереноса, обратимся к пяти принципам взаимодействия с людьми, которые нас раздражают.

1. Сделайте позитивный рефрейминг ситуации.

Как бы вас ни раздражало поведение кого-либо, спросите себя, уверены ли вы в том, что этот человек действительно настолько ужасен. Люди могут неадекватно вести себя по разным причинам. Возможно, ваш чрезмерно болтливый стилист просто очень одинокий человек. Или он убежден, что его клиенты сами хотят поболтать, и в этом может содержаться некоторая доля истины. Просто конкретно вы находите его стиль общения некомфортным для себя.

2. Убедитесь, что раздражение связано с другим человеком, и не имеет источника в вашем прошлом.

Есть люди, которые вам никогда не понравятся, несмотря ни на что. Вы их просто не любите. Они могут быть прекрасны во всех отношениях, но просто не в вашем вкусе.

Контрпереносы неизбежны не только в процессе терапии, но и в повседневной жизни. Раздражающий вас человек может напоминать вам учителя, которого вы не переносили на дух в школе, или старшего брата вашего приятеля, который в детстве размазал вас по стенке.

Если человек объективно не является раздражающим, задумайтесь, что именно в вас и вашем прошлом заставляет вас испытывать негативные чувства, общаясь с этим человеком.

3. Попытайтесь помочь человеку стать менее токсичным.

Даже если другой человек наглец, хам и грубиян, можно найти способ исправить ситуацию. Вместо того, чтобы просто махнуть на него рукой как на безнадежного и неисправимого, ваше позитивное вмешательство может многое изменить.

Начните разговор с «Я»-утверждений. Расскажите о том, как его поведение влияет на вас, не прибегая к жалобам и нападкам. Эти шаги основываются на первом факторе контрпереноса: способности сопереживать другим.

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4. Не позволяйте негативным чувствам отравлять вам жизнь.

Чем больше вы думаете об этом человеке, тем больше вы злитесь, поэтому логично воздержаться от бесконечного проигрывания неприятных разговоров в сознании. Не позволяйте вашему раздражению отражаться на взаимодействии с другими людьми. Этот принцип основан на втором факторе контрпереноса, связанном с управлением собственными чувствами. Мы учимся реагировать на людей, которые нас раздражают, более адаптивным образом.

5. Если ситуация требует принятия конкретных мер, оцените, как лучше действовать.

Раздражающее поведение может включать направленное на вас нежелательное внимание или оскорбительный интерес, которые можно квалифицировать как преследование или харассмент. Если это происходит на рабочем месте или в кругу семьи, обратитесь в органы защиты. Записывайте все инциденты, а затем тщательно спланируйте стратегию защиты вместе с профессионалами или службой поддержки.

Психотерапевты могут полагаться на супервизоров, с которыми они обсуждают свои негативные чувства, но в повседневном мире мы должны найти собственные источники поддержки.

Когда ваши отношения с людьми неудовлетворительны, важно выяснить, что стоит за вашим чувством раздражения. Не все эти чувства могут быть преодолены, но если вы готовы приложить усилия, чтобы справиться с ними, результат не замедлит сказаться.опубликовано econet

By Susan Krauss Whitbourne

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