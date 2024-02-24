Как полпорции губят человека

Самое опасное - это полпорции. Когда целая порция - все нормально. Мы свою порцию получаем, мы сыты, нам довольно. Когда тарелка пуста - это нехорошо. Но именно это заставляет встать и пойти на поиск пищи. Иначе мы от голода умрем.

Полпорции - это опасно. Это не даёт ни сытости, ни свободы. Уйти страшно, ведь здесь есть хоть что-то, что нас питает. А в другом месте - неизвестно, что будет. Вдруг пустая тарелка?

Полпорции - это опасно

Вот эти полпорции сгубили множество умных, способных, хороших людей. Они не решились уйти из ситуации, которая медленно, но верно лишала их ресурса: сил, уверенности, энергии. Постепенно возникал дефицит калорий, человек слабел и истощался, но с ещё большим рвением боролся за свои полпорции и ждал их. Это от голода он все больше ценил то, что получал. Свои полпорции.

На работе платят половину того, что нужно для нормальной жизни. Но уйти в неизвестность страшно, здесь хоть что-то гарантированно дают. И человек перебивается как-то, постепенно залезает в кредиты, постоянно ощущает нехватку денег, но ничего не меняет. Здесь же все-таки кормят. Регулярно дают похлебку, а в другом месте - кто знает, дадут ли хоть что-то?

В отношениях так же: полпорции любви и внимания есть. Иногда поцелуют, иногда внимание уделят, вроде относятся хорошо, - иногда. Это не полная порция, конечно, не такая любовь, про которую другие рассказывают или в книгах пишут, но хоть что-то. И человек остаётся в таких полуголодных отношениях, потому что начинает очень ценить те крохи, которые получает. Свои полпорции. Это известный феномен - чем дольше длится недоедание, тем ценнее кажется каждая крошка еды.

Вот эти полпорции не дают двигаться и развиваться, искать новые возможности. Или удовлетвориться тем, что есть - нормальным объемом пищи, энергии, и радоваться жизни. Поэтому остаются на плохой работе, терпят несчастливые отношения, боятся переехать туда, где больше возможностей. Ведь здесь хоть что-то есть, регулярно и доступно. А там - неизвестно, дадут ли хоть крошку?

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Силы тают с каждым днём. И ещё вот что происходит: тот, кто даёт половинную порцию денег или любви, быстро смекает, что к чему. И полпорции сменяются четвертью порции. Или одной восьмой… Крохами, которые просто поддерживают жизнь. Зачем тратиться на того, кто согласен на полпорции? Надо просто не дать ему умереть с голоду, если он полезен. И хватит с него!

Вот так и надо сказать: "хватит с меня!". И отправиться на поиски лучшего, полновесного, достаточного, пока есть ещё силы. Но это так трудно, когда регулярно и гарантированно дают половину того, что нужно. Или ещё меньше. Что же, надо требовать добавки. Или уходить. Потому что силы кончаются незаметно…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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