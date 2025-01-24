Как получить то, что ты действительно хочешь: Пошаговая инструкция

Применение этого метода не потребует от вас финансовых затрат, и на это уйдет не больше минуты. Вам будет совсем не больно. И учтите, что этот метод гарантированно срабатывает каждый раз. Вы заинтригованы?

Метод состоит в том, что вы громко произносите скрипт, когда хотите освободиться от ограничивающей вас установки или чувства и заменить ее на позитивную. Этому методу меня научила моя приятельница Кэрол Труман, автор поистине удивительной книги «Feelings Buried Alive Never Die.». Еще мгновение, и я представлю скрипт вашему вниманию. Учтите, этот инструмент, несмотря на кажущуюся простоту, действительно эффективен, поэтому не отмахивайтесь от него. Вам нужно всего лишь произнести вслух несколько предложений. И все! Скрипт перепрограммирует основную структуру вашего генетического кода. Он говорит с вашим духом и просит его помочь вам очиститься на всех самых главных уровнях вашего существования.

Применяйте этот скрипт, когда ощущаете необходимость очиститься

Не стану все усложнять, пытаясь объяснить, как это происходит. Моя задача предоставить вам инструменты и показать, как ими пользоваться. В конце концов, вы ведь не испытываете необходимости знать, как устроен факсимильный аппарат, чтобы отправлять или получать факсы. Вам нужно только заправить бумагу, а аппарат сделает все остальное. То же и со скриптом. Вам нужно лишь вслух произнести его, вставляя в нужных местах описания чувств, от которых хотите избавиться, и чувств, которые хотите испытывать вместо них.

Пожалуй, будет больше толку, если вы сами ознакомитесь с текстом скрипта. Вот он.

Дух, пожалуйста, определи происхождение моего чувства/негативного отношения (укажите чувство или установку, от которых хотите избавиться)_________________________________________

Сведи все без исключения уровни, слои, области и аспекты моего естества к этому исходному пункту. Проанализируй его и устрани без остатка милостью Божьей.

Устраняй в дальнейшем любые последствия проявления этого чувства/отношения согласно воле Бога; пока я в данный момент исполнен/а светом и истиной, миром и любовью Господа Бога, прощением себя за собственную неправедность, прощением каждого человека, места, обстоятельства и события, породивших во мне это чувство/отношение.

Сейчас с полным прощением и безграничной любовью я удаляю старое из своего генетического кода, освобождаю его и отпускаю! Я чувствую (укажите чувства, которые хотите испытывать) _____________________________________________________________________________

Я разрешаю быстро исчезнуть любой физической, ментальной, эмоциональной или духовной проблеме и несоответствующему поведению, основанному на старых чувствах.

Спасибо тебе, Дух, за то, что пришел мне на помощь и помогаешь мне обрести в полной мере мое естество. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе! Я люблю тебя и восхваляю Бога за все его благодеяния.

Просто, не так ли? Если вы не верите, что скрипт может помочь в вашем случае, используйте его как раз для устранения этой установки. Сделайте это прямо сейчас! Вставьте на место первого пробела фразу «Помоги мне освободиться от сомнений в эффективности скрипта». Сюда нужно вписывать установку или чувство, от которого вы хотите избавиться. Вместо второго пробела запишите установку, которая вам нравится больше, например «Сейчас я понимаю, что любую установку можно изменить за одно мгновение, даже с помощью такого простого инструмента, как скрипт».

Незадолго до того как моя книга должна была отправляться в печать, Кэрол сообщила мне, что разработала новую, улучшенную версию скрипта. Она заверила, что новая версия эффективнее предыдущей. Я привожу ее здесь.

Дух/Сверхсознание, пожалуйста, определи происхождение моего чувства (чувств)/негативного отношения _____________________________________________________

Сведи все без исключения уровни, слои, области и аспекты моего естества к этому исходному пункту.

Проанализируй его и устрани без остатка милостью Божьей.

Пройди через все поколения, через время и пространство, устраняя все причины возникновения этого чувства (чувств)/отношения и любые последствия его проявления. Пожалуйста, сделай это согласно воле Бога, пока я в данный момент исполнен/а светом и истиной, миром и любовью Господа Бога, и прощаю себе свою неправедность, прощаю каждого человека, место, обстоятельство и событие, породившее во мне это чувство (чувствам/отношение.

С полным прощением и безграничной любовью я разрешаю любой физической, ментальной, эмоциональной или духовной проблеме и несоответствующему поведению, основанному на негативном первоисточнике, записанном в моем генетическом коде, трансформироваться.

Я выбираю ________________________________________________

Я чувствую ________________________________________________

Я есть ________________________________________________

(По существу, во всех трех строках вы используете одно и то же позитивное чувство (чувства), которое стремитесь испытывать.)

Дело сделано! Проблема решена. Свершилось! Спасибо тебе, Дух, за то, что пришел мне на помощь и помогаешь мне обрести в полной мере мое естество. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе! Я люблю тебя и восхваляю Бога за все его благодеяния.

Повторяю, скрипт тоже эффективен. Прочитайте чудесную книгу Кэрол, если вам интересны подробности использования метода. А пока применяйте скрипт, когда ощущаете необходимость очиститься. Он действует – почти как магия! Очистившись, вы на самом деле обретете способность притягивать практически все, что только сможете себе представить! Разве это не радостный, возбуждающий, даже опьяняющий образ жизни? опубликовано econet.ru.

©Джо Витале

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet