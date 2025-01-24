Как получить то, что ты действительно хочешь: Пошаговая инструкция

Применение этого метода не потребует от вас финансовых затрат, и на это уйдет не больше минуты. Вам будет совсем не больно. И учтите, что этот метод гарантированно срабатывает каждый раз. Вы заинтригованы?
Метод состоит в том, что вы громко произносите скрипт, когда хотите освободиться от ограничивающей вас установки или чувства и заменить ее на позитивную. Этому методу меня научила моя приятельница Кэрол Труман, автор поистине удивительной книги «Feelings Buried Alive Never Die.». Еще мгновение, и я представлю скрипт вашему вниманию. Учтите, этот инструмент, несмотря на кажущуюся простоту, действительно эффективен, поэтому не отмахивайтесь от него. Вам нужно всего лишь произнести вслух несколько предложений. И все! Скрипт перепрограммирует основную структуру вашего генетического кода. Он говорит с вашим духом и просит его помочь вам очиститься на всех самых главных уровнях вашего существования.
Не стану все усложнять, пытаясь объяснить, как это происходит. Моя задача предоставить вам инструменты и показать, как ими пользоваться. В конце концов, вы ведь не испытываете необходимости знать, как устроен факсимильный аппарат, чтобы отправлять или получать факсы. Вам нужно только заправить бумагу, а аппарат сделает все остальное. То же и со скриптом. Вам нужно лишь вслух произнести его, вставляя в нужных местах описания чувств, от которых хотите избавиться, и чувств, которые хотите испытывать вместо них.
Пожалуй, будет больше толку, если вы сами ознакомитесь с текстом скрипта. Вот он.
Дух, пожалуйста, определи происхождение моего чувства/негативного отношения (укажите чувство или установку, от которых хотите избавиться)_________________________________________
Сведи все без исключения уровни, слои, области и аспекты моего естества к этому исходному пункту. Проанализируй его и устрани без остатка милостью Божьей.
Устраняй в дальнейшем любые последствия проявления этого чувства/отношения согласно воле Бога; пока я в данный момент исполнен/а светом и истиной, миром и любовью Господа Бога, прощением себя за собственную неправедность, прощением каждого человека, места, обстоятельства и события, породивших во мне это чувство/отношение.
Сейчас с полным прощением и безграничной любовью я удаляю старое из своего генетического кода, освобождаю его и отпускаю! Я чувствую (укажите чувства, которые хотите испытывать) _____________________________________________________________________________
Я разрешаю быстро исчезнуть любой физической, ментальной, эмоциональной или духовной проблеме и несоответствующему поведению, основанному на старых чувствах.
Спасибо тебе, Дух, за то, что пришел мне на помощь и помогаешь мне обрести в полной мере мое естество. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе! Я люблю тебя и восхваляю Бога за все его благодеяния.
Просто, не так ли? Если вы не верите, что скрипт может помочь в вашем случае, используйте его как раз для устранения этой установки. Сделайте это прямо сейчас! Вставьте на место первого пробела фразу «Помоги мне освободиться от сомнений в эффективности скрипта». Сюда нужно вписывать установку или чувство, от которого вы хотите избавиться. Вместо второго пробела запишите установку, которая вам нравится больше, например «Сейчас я понимаю, что любую установку можно изменить за одно мгновение, даже с помощью такого простого инструмента, как скрипт».
Незадолго до того как моя книга должна была отправляться в печать, Кэрол сообщила мне, что разработала новую, улучшенную версию скрипта. Она заверила, что новая версия эффективнее предыдущей. Я привожу ее здесь.
Дух/Сверхсознание, пожалуйста, определи происхождение моего чувства (чувств)/негативного отношения _____________________________________________________
Сведи все без исключения уровни, слои, области и аспекты моего естества к этому исходному пункту.
Проанализируй его и устрани без остатка милостью Божьей.
Пройди через все поколения, через время и пространство, устраняя все причины возникновения этого чувства (чувств)/отношения и любые последствия его проявления. Пожалуйста, сделай это согласно воле Бога, пока я в данный момент исполнен/а светом и истиной, миром и любовью Господа Бога, и прощаю себе свою неправедность, прощаю каждого человека, место, обстоятельство и событие, породившее во мне это чувство (чувствам/отношение.
С полным прощением и безграничной любовью я разрешаю любой физической, ментальной, эмоциональной или духовной проблеме и несоответствующему поведению, основанному на негативном первоисточнике, записанном в моем генетическом коде, трансформироваться.
Я выбираю ________________________________________________
Я чувствую ________________________________________________
Я есть ________________________________________________
(По существу, во всех трех строках вы используете одно и то же позитивное чувство (чувства), которое стремитесь испытывать.)
Дело сделано! Проблема решена. Свершилось! Спасибо тебе, Дух, за то, что пришел мне на помощь и помогаешь мне обрести в полной мере мое естество. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе! Я люблю тебя и восхваляю Бога за все его благодеяния.
Повторяю, скрипт тоже эффективен. Прочитайте чудесную книгу Кэрол, если вам интересны подробности использования метода. А пока применяйте скрипт, когда ощущаете необходимость очиститься. Он действует – почти как магия! Очистившись, вы на самом деле обретете способность притягивать практически все, что только сможете себе представить! Разве это не радостный, возбуждающий, даже опьяняющий образ жизни? опубликовано econet.ru.
©Джо Витале
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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