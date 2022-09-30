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Как помочь ребенку повысить самооценку: 5 советов

Источник: Econet 30 сентября 2022 5618
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Дети и подростки беззащитны перед прессингом действительности, что может негативно повлиять на их самооценку. Поэтому задача родителей и педагогов - помочь им адаптироваться к условиям жизни и сформироваться как полноценная личность. Как можно поспособствовать росту детской самооценки?

Как помочь ребенку повысить самооценку: 5 советов

Родители и внешняя среда влияют на формирование самооценки. В детские и юношеские годы происходит становление и развитие личности человека. На этих этапах жизни дети и подростки необычайно уязвимы перед внешними влияниями.

5 советов для повышения детской самооценки

Вот рекомендации, которые помогут ребенку сформироваться как личности и в перспективе стать эмоционально зрелым и самодостаточным человеком.

1. Осознание

Взрослые, сами не желая того, вносят свой отрицательный вклад в формирование детской самооценки. Тут возможно (вроде добродушное) высмеивание, обсуждение качеств и поведения ребенка с третьими лицами, уничижительные замечания.

Наша функция заключается в том, чтобы мудро направлять детей и давать им понять, где именно они ошибаются. Но делать это необходимо деликатно и терпеливо. Не рубите с плеча, выбирайте момент, когда можно побеседовать спокойно, без эмоций.

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Как помочь ребенку повысить самооценку: 5 советов

2. Что внутри?

Под заниженной самооценкой кроется желание быть тем, кем в реальности человек (ребенок) не является.
Здесь полезно дифференцировать вещи, которые могут или должны подвергнуться коррекции (личностные вопросы), и те, что изменить невозможно (внешность, семья, школа).

Все, что ребенок может изменить, важно преподносить в виде задач, целей, но не оказывать дополнительного морального давления на него. А то, что изменить нельзя, они должны принять и постепенно научиться жить с этим.

3. Самооценка и влияние сверстников

Друзья ребенка оказывают мощное влияние на его самооценку, потому что мнение друзей в этом возрасте необычайно важно. 

Эта игра с друзьями может стать простой «терапией»:

1-й круг: Каждый участник по очереди называет то, что ему менее всего нравится в себе самом.

2-й круг: Каждый участник по очереди называет то, что более всего симпатично в каждом из остальных участников (физические данные, черты характера). 

Эта игра учит быть искренними и откровенными. В придачу, дети нередко испытывают удивление, узнавая, что определенные их черты восхищают ровесников.

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4. Учиться и стремиться к лучшему

Чтобы ребенок стал эмоционально устойчивым и сильным, его необходимо научить учиться в общем смысле этого слова. То есть стремиться больше узнать о жизни, развивать любознательность в различных сферах (науки, биографии знаменитых людей).

Кроме того, родителям со своей стороны важно научиться «отпускать» детей, предоставлять им разумную свободу выбора и действий. Пусть они делают ошибки, на которых будут учиться, накапливать ценный опыт. Часто низкая самооценка ребенка становится итогом того, что его родители были в нем также не уверены.  

5. Отпустить, чтоб они вернулись

Существует закономерность: когда вы примете решение предоставить ребенку больше свободы для принятия решений и определенных рисков, он сам придет к вам за советом. И теперь вы уже будете его другом.

Если ребенок сможет претворить в жизнь задуманное, он будет счастлив и рад результату своей деятельности.
А если он ошибется, то некого будет винить в этом, ведь ответственность в этом случае будет лежать на нем самом. Это ценный жизненный урок.опубликовано econet.ru

фото Jessica Drossin

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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    Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг
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