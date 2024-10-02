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Как помогать своему ребенку преодолевать трудности

Источник: b17.ru 02 октября 2024 6526
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Все дети любят сказки. С их помощью у малышей развивается воображение, понятие о добре и зле, навыки общения. Сказки - это не только приятное развлечение. Они могут научить ребенка преодолевать жизненные трудности.

Как помогать своему ребенку преодолевать трудности

Как помогать своему ребенку преодолевать трудности? Мне кажется, что самая главная задача родителя - наполнить ребенка силой. Силой самостоятельно справляться с трудностями и невзгодами, которые время от времени встречаются в жизни каждого. Силой двигаться вперед, не останавливаться в развитии.

Сказка помогает ребенку преодолевать трудности

Сказка - это любимый литературный жанр дошкольника и младшего школьника. (Хотя, все мы немножко дошкольники и во взрослой жизни.)

И с помощью сказки мы можем помогать ребенку и преодолевать трудности, и помогать ему развивать необходимые полезные качества и навыки.

Как это делать?

Сказка терапевтическая

Это та сказка, которая поможет ребенку справиться с актуальными тревогами и переживаниями.

Какие-то совместные вечера отводите не на чтение любимых книг, а на придумывание сказок. Пусть ребенок сам выберет тему и название сказки. Рассказывая свою волшебную историю, ребенок встретится со своими чувствами и переживаниями, снизит уровень тревог и даже может справить со своими реальными сложностями, как автор сказки. Это в реальной жизни, он до этого не знал, как перестать бояться темноты, к примеру. А в своей сказочной истории его герой нашел способ совладать со своими страхами. Он вышел победителем.

Подбадривайте ребенка продолжать историю своими вопросами. Если видите, что он столкнулся с трудностями и в сказке, спросите, нужна ли ваша помощь. Часто ребенок соглашается и ему достаточно маленькой детали, как он снова берет историю в свои руки и легко придумывает нужный конец.

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Как помогать своему ребенку преодолевать трудности

Наверняка, ребенок не всегда будет в настроении сам рассказывать сказку (т.е. он не может всегда быть в ресурсе самостоятельно справляться с какими-то сложностями). Поэтому меняйтесь ролями. То он рассказчик, а вы слушатель, то наоборот. Зная тревоги ребенка, придумайте сказку, в которой герой столкнется со схожими сложностями и успешно их преодолеет.

Сказка умная

Это та сказка, которая помогает сформировать у ребенка полезные качества.

Такие истории вы можете придумывать и рассказывать ребенку самостоятельно: "Сказка о храбром Львенке", "Сказка о доброй антилопе", "Как Ежик перестал бояться Мыша", "Как Зайчик свой талант искал" и т.п. Или выбирать подходящие для вас истории у хороших авторов детских книг. Я всегда предлагаю клиентам авторские сказки, которые подойдут их ребенку.

Сюжеты должны быть простыми и понятными.

Слушая такую сказку ребенок думает, что он то точно бы справился на месте героя, и одновременно учится.

Заключение

Использовать доступные инструменты для развития и воспитания ребенка - одна из задач родителя. Использовать в общении с ребенком сказку - еще и приятное погружение в магию.опубликовано econet

Автор Истратова Екатерина

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Источник: https://econet.ru/

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родительство Истратова Екатерина сказка ребенок тревога трудности

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