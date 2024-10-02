Все дети любят сказки. С их помощью у малышей развивается воображение, понятие о добре и зле, навыки общения. Сказки - это не только приятное развлечение. Они могут научить ребенка преодолевать жизненные трудности.

Как помогать своему ребенку преодолевать трудности? Мне кажется, что самая главная задача родителя - наполнить ребенка силой. Силой самостоятельно справляться с трудностями и невзгодами, которые время от времени встречаются в жизни каждого. Силой двигаться вперед, не останавливаться в развитии.

Сказка помогает ребенку преодолевать трудности

Сказка - это любимый литературный жанр дошкольника и младшего школьника. (Хотя, все мы немножко дошкольники и во взрослой жизни.)

И с помощью сказки мы можем помогать ребенку и преодолевать трудности, и помогать ему развивать необходимые полезные качества и навыки.

Как это делать?

Сказка терапевтическая

Это та сказка, которая поможет ребенку справиться с актуальными тревогами и переживаниями.

Какие-то совместные вечера отводите не на чтение любимых книг, а на придумывание сказок. Пусть ребенок сам выберет тему и название сказки. Рассказывая свою волшебную историю, ребенок встретится со своими чувствами и переживаниями, снизит уровень тревог и даже может справить со своими реальными сложностями, как автор сказки. Это в реальной жизни, он до этого не знал, как перестать бояться темноты, к примеру. А в своей сказочной истории его герой нашел способ совладать со своими страхами. Он вышел победителем.

Подбадривайте ребенка продолжать историю своими вопросами. Если видите, что он столкнулся с трудностями и в сказке, спросите, нужна ли ваша помощь. Часто ребенок соглашается и ему достаточно маленькой детали, как он снова берет историю в свои руки и легко придумывает нужный конец.

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Наверняка, ребенок не всегда будет в настроении сам рассказывать сказку (т.е. он не может всегда быть в ресурсе самостоятельно справляться с какими-то сложностями). Поэтому меняйтесь ролями. То он рассказчик, а вы слушатель, то наоборот. Зная тревоги ребенка, придумайте сказку, в которой герой столкнется со схожими сложностями и успешно их преодолеет.

Сказка умная

Это та сказка, которая помогает сформировать у ребенка полезные качества.

Такие истории вы можете придумывать и рассказывать ребенку самостоятельно: "Сказка о храбром Львенке", "Сказка о доброй антилопе", "Как Ежик перестал бояться Мыша", "Как Зайчик свой талант искал" и т.п. Или выбирать подходящие для вас истории у хороших авторов детских книг. Я всегда предлагаю клиентам авторские сказки, которые подойдут их ребенку.

Сюжеты должны быть простыми и понятными.

Слушая такую сказку ребенок думает, что он то точно бы справился на месте героя, и одновременно учится.

Заключение

Использовать доступные инструменты для развития и воспитания ребенка - одна из задач родителя. Использовать в общении с ребенком сказку - еще и приятное погружение в магию.опубликовано econet

Автор Истратова Екатерина

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